Monitor curvo inteligente para juegos LG UltraGear™ OLED WQHD de 34 pulgadas y 240 Hz | webOS, 0,03 ms (GtG), 240 Hz, DisplayHDR True Black 400
Características principales
- Pantalla OLED WQHD (3440 x 1440) de 34 pulgadas
- Frecuencia de actualización de 240 Hz/tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
- webOS
- Imagen con IA / Mapeo dinámico de tonos / Asistente de imagen personalizado con IA / Sonido con IA
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / AdaptiveSync con certificación VESA
- Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Excelencia galardonada
Elección del editor de AVForums 2024/25
webOS 24 ofrece una experiencia inteligente elegante, rápida y fácil de usar que se siente fresca y ordenada.
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.
STREAMING
webOS
Imagen con IA
Mapeo dinámico de tonos
Asistente de imagen personalizada con IA
Sonido con IA
VICTORIOSO
Pantalla OLED curva WQHD de 34 pulgadas
Pantalla HDR True Black 400 y DCI-P3 98,5 %
0,03 ms (GtG) y 240 Hz
AMD FreeSync™ Premium
AdaptiveSync con certificación VESA
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
CONECTANDO
USB-C (PD 65 W) y HDMI 2.1
App LG Switch
Diseño elegante con soporte en L para mayor comodidad
El poderoso webOS
monitor de juegos inteligente
Presentamos el monitor inteligente para juegos, con tecnología webOS e IA, que te permite relajarte durante tus descansos con streaming sin esfuerzo1), incluyendo canales LG gratuitos y numerosas opciones de streaming. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de una PC o consola, todo fácilmente controlado con el control remoto2) para mayor comodidad.
1) Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming o juegos en la nube. Es posible que se requieran suscripciones o pagos por separado, que no se incluyen (se compran por separado).
2) El control remoto está incluido en el paquete.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se aplica solo a contenido producido en una relación de aspecto de 21:9. Para contenido de streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporciona (se compran por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
El portal de juegos ya está abierto
El Portal de Juegos es una plataforma ideal para jugadores que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con gamificación personalizada. Puedes consultar las clasificaciones y la puntuación de los jugadores, a la vez que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos triple A hasta juegos sociales. Gracias a las alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para la app webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Portal de Juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
Imagen de IA
Personajes más nítidos,
realismo mejorado
Con AI Picture, ofrece imágenes de juego realistas que resaltan rostros y cuerpos, reducen el ruido y añaden profundidad. Cada detalle, desde las expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, es fácil de captar, lo que garantiza una pantalla enfocada para una inmersión total en el juego o la transmisión.
Comparison images with AI Picture function on and off.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*No disponible con conexión a PC ni en modo Optimizador de Juego.
Mapeo dinámico de tonos
Cobra vida con brillo y contraste
Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Tonal Dinámico que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión intensa y una calidad consistente en todo el contenido.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo con señal de vídeo HDR.
Asistente de imágenes personalizadas de IA
Elaborado para tu gusto
Elige una imagen que te guste y el Asistente de Imágenes Personalizadas con IA encontrará la perfecta entre 85 millones de opciones y la guardará en tu perfil. Prepárate para mejorar tu experiencia de juego y video con un look único.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sonido de IA
Detectar, distinguir y afinar el sonido
Detecta tu espacio y ofrece un audio perfectamente sincronizado mediante una configuración simulada de 9.1 canales, localizando las ubicaciones de sonido para una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, distingue la voz del jugador del sonido ambiente, ajustando los niveles y la claridad de la voz para que te concentres en el juego.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Nueva actualización cada año durante 5 años
con el galardonado programa webOS Re:New
Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, siéntete seguro sabiendo que webOS protege tu privacidad y tus datos.
*El programa webOS Re:New aplica a los modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA y 32G810SA), con lanzamiento previsto para 2025, que incluirán la versión webOS 24.
*Los modelos inteligentes LG UltraGear no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
Vista UltraWide con OLED negro profundo
La pantalla WQHD (3440x1440) de 34 pulgadas ofrece una vista un 34 % más amplia que las pantallas estándar de 16:9, ofreciendo imágenes nítidas y claras en toda su superficie. Esta pantalla OLED WQHD reproduce sombras mucho más oscuras, luces más brillantes y colores vibrantes para jugar en cualquier entorno.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+, el brillo SDR es un 37,5 % superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), según las especificaciones publicadas.
Amplía, no acorta.
El punto óptimo UltraWide 21:9 para juegos
El monitor OLED curvo 21:9 proporciona una experiencia inmersiva y cautivadora tanto para juegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.
The 21:9 curved OLED monitor provides an immersive and captivating experience with a balanced and optimized aspect ratio.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
La curvatura ideal 800R
Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un campo de visión uniforme en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, situándote en el centro de su curvatura. Con un ángulo de visión uniforme de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsiones mientras exploras el universo gaming.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La experiencia de visualización puede variar según la distancia de la pantalla y la postura del usuario.
Negro más profundo,
color realista
Experimente una profundidad inigualable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión de negros detallada incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M, la gama de colores DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal como se pretendía originalmente.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*1,5 M:1 es la relación de contraste al 25 % del nivel de imagen promedio (APL). Se expresa como porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Tecnologías avanzadas de confort ocular
por tres verificaciones UL
Con un acabado antirreflejo, las tecnologías avanzadas de confort visual de LG WOLED minimizan los molestos reflejos y mantienen la vista cómoda, ofreciendo un rendimiento de juego nítido y uniforme. Con certificaciones UL en áreas clave (limitando la exposición a la dañina luz azul y previniendo las distracciones causadas por el parpadeo de las luces), estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea en entornos brillantes o en salas con iluminación LED.
Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.
*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos.
*LG WOLED ha sido verificado por UL como libre de parpadeo, antirreflejos molestos y con baja emisión de luz azul.
*Número de certificado: Pantalla libre de parpadeo (OLED) - A196009, antirreflejos molestos - V563481 (con un UGR inferior a 22), Solución de hardware para baja emisión de luz azul Platinum - V745051.
*Esta característica puede variar según el entorno informático del usuario.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada
Equipado con AMD FreeSync™ Premium, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultra fluidas y sin interrupciones, y baja latencia, brindando una precisión y fluidez de juego inigualables.
Image of a green car racing on a track.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de esta función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Funciones de juego avanzadas
•La baja latencia reduce el retardo de entrada para una respuesta en tiempo real.
•El estabilizador de negros ilumina las escenas oscuras, lo que ayuda a los jugadores a detectar enemigos y detalles.
•La mira mejora la precisión para una precisión letal.
•El contador de FPS muestra la velocidad de fotogramas en tiempo real.
*La baja latencia reduce el retardo de entrada para una respuesta en tiempo real.
*El estabilizador de negros ilumina las escenas oscuras, lo que ayuda a los jugadores a detectar enemigos y detalles.
*La mira mejora la precisión para una precisión letal.
*El contador de FPS muestra la velocidad de fotogramas en tiempo real.
¡Sumérgete en el mundo de los juegos de PC y consola!
Los monitores LG UltraGear™ ofrecen una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, tanto para PC como para consola, tanto para sumergirte en la acción trepidante como para explorar vastos mundos abiertos. Gracias a su compatibilidad con HDMI 2.1, ofrecen una compatibilidad flexible (desde teclado y ratón hasta joystick), además de un movimiento fluido, baja latencia y detalles vibrantes para una experiencia de juego optimizada en diversos géneros y plataformas.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las consolas PS5 y Xbox solo admiten una relación de aspecto de 16:9. Asegúrate de que la configuración de tu pantalla sea la adecuada para un rendimiento de juego óptimo.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país
USB-C todo en uno para juegos con gran capacidad de respuesta
Conecta tu portátil al monitor con un cable USB-C para obtener hasta 65 W de potencia, sin necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, garantizando así una experiencia de juego sin interrupciones.
A 34-inch gaming monitor is positioned in the center of the desk, with various IT devices placed around it.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
*Admite una frecuencia de actualización de hasta QHD a 240 Hz. Para un funcionamiento correcto, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o HDMI 2.1.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.
Tutorial de la aplicación LG Switch
Ajuste la configuración de su monitor sin esfuerzo con la aplicación LG Switch.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El video muestra el producto LG UltraGear representativo con fines ilustrativos. Consulte la galería de imágenes tomadas con el producto real.
Diseño elegante y sin desorden
El soporte en L, despejado y con un diseño elegante, está diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y minimizar las zonas muertas, lo que hace que su instalación sea limpia y eficiente. Disfrute de la iluminación hexagonal y un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, junto con una base totalmente ajustable para ajustar el giro, la inclinación y la altura.
Curved gaming monitor displaying an action-adventure game in a vibrant gaming setup with purple lighting and a PC tower nearby.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
88.6 cm x 60.5 cm x 32.3 cm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
88.6 cm x 40.4 cm x 19.8 cm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
98.6 cm x 33.8 cm x 55.1 cm
Peso con Peana [kg]
11.4 kg
Peso sin Peana [kg]
7.3 kg
Peso empaquetado [kg]
17.5 kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
VESA DisplayHDR™
Sí
Efecto HDR
Sí
Brillo Automático
Sí
Protección anti-parpadeo
Sí
Modo de lectura
Sí
Debilidad de Color
Sí
Super Resolution+
Sí
NVIDIA G-Sync™
Sí
AMD FreeSync™
Sí
Estabilizador de Negros
Sí
Dynamic Action Sync
Sí
Iluminación LED RGB
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
Otros (Características)
webOS24
Estabilizador de Brillos
Sí
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2025
CONECTIVIDAD
HDMI
2und (v2.1)
DisplayPort
1und
Versión DP
(v1.4)
USB-C
Sí
USB-C (Potencia de Carga)
65W
Salida para Auriculares
3 polos
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34"
Resolución
3440 x 1440 (WQHD)
Tipo de Panel
OLED
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.231 x 0.231
Brillo (Mín.)[cd/m²]
250 cd/m² (Min)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
275 cd/m² (Típ)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98.5%
Profundidad de Color (Número de colores)
10 bits
Tiempo de respuesta
0.03 ms (GtG)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240 Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178/178
Curvatura
800R
SOUND
Altavoz
7W x 2
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
Si
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
HDMI
1 und
Display Port
1 und
Control Remoto
Sí
Qué opina la gente
