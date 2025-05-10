We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gamer LG Ultragear OLED Smart webOS Curvo WQHD de 39" 240Hz 0.03ms (GtG)
Monitor Gamer LG Ultragear OLED Smart webOS Curvo WQHD de 39" 240Hz 0.03ms (GtG)
Características principales
- Pantalla OLED WQHD (3440 x 1440) de 39 pulgadas
- Frecuencia de actualización de 240 Hz/tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
- webOS
- Imagen con IA / Mapeo dinámico de tonos / Asistente de imagen personalizado con IA / Sonido con IA
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Excelencia galardonada
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.
STREAMING
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
AI Personalized Picture Wizard
AI Sound
GANADOR
OLED curvo WQHD de 39 pulgadas
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) & 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
CONEXIÓN
USB-C (PD 65 W) y HDMI 2.1
App LG Switch
Diseño elegante con soporte en L para mayor comodidad
El monitor inteligente gaming con webOS
Presentamos el monitor inteligente para juegos, con tecnología webOS e IA, que te permite relajarte durante tus descansos con streaming sin esfuerzo1), incluyendo canales LG gratuitos y numerosas opciones de streaming. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de una PC o consola, todo fácilmente controlado con el control remoto2) para mayor comodidad.
1) Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming o juegos en la nube. Es posible que se requieran suscripciones o pagos por separado, que no se incluyen (se compran por separado).
2) El control remoto está incluido en el paquete.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se aplica solo a contenido producido en una relación de aspecto de 21:9. Para contenido de streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporciona (se compran por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
El portal de juegos ya está abierto
El Portal de Juegos es una plataforma ideal para jugadores que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con gamificación personalizada. Puedes consultar las clasificaciones y la puntuación de los jugadores, a la vez que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos triple A hasta juegos sociales. Gracias a las alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para la app webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Portal de juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juego en la nube y los juegos del Portal de juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juego pueden requerir una suscripción y un gamepad.
AI Picture
Personajes más nítidos,
realismo mejorado
Con AI Picture, ofrece imágenes de juego realistas que resaltan rostros y cuerpos, reducen el ruido y añaden profundidad. Cada detalle, desde las expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, es fácil de captar, lo que garantiza una pantalla enfocada para una inmersión total en el juego o la transmisión.
Comparación de imágenes con la función AI Picture activada y desactivada.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*No disponible con conexión a PC ni en modo Optimizador de Juego.
Mapeo dinámico de tonos
Cobra vida con brillo y contraste
Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Tonal Dinámico que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión intensa y una calidad consistente en todo el contenido.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo con señal de vídeo HDR.
Asistente de imágenes personalizadas con IA
Elaborado para tu gusto
Elige una imagen que te guste y el Asistente de Imágenes Personalizadas con IA encontrará la perfecta entre 85 millones de opciones y la guardará en tu perfil. Prepárate para mejorar tu experiencia de juego y video con un look único.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
AI Sound
Detectar, distinguir y afinar el sonido
Detecta tu espacio y ofrece un audio perfectamente sincronizado mediante una configuración simulada de 9.1 canales, localizando las ubicaciones de sonido para una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, distingue la voz del jugador del sonido ambiente, ajustando los niveles y la claridad de la voz para que te concentres en el juego.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Nuevas actualizaciones durante 5 años
con el galardonado webOS Re: Nuevo Programa
Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones, hasta cuatro veces más en cinco años. WebOS, galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.
*El nuevo programa webOS Re: aplica a los modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA y 32G810SA), con lanzamiento previsto para 2025, que incluirán la versión webOS 24.
*Los modelos inteligentes LG UltraGear no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y el calendario de actualizaciones pueden variar según el modelo y la región.
Vista UltraWide con OLED negro profundo
La pantalla WQHD (3440x1440) de 39 pulgadas ofrece una vista un 34 % más amplia que las pantallas estándar de 16:9, ofreciendo imágenes nítidas y claras en toda su superficie. Esta pantalla OLED WQHD reproduce sombras mucho más oscuras, luces más brillantes y colores vibrantes para jugar en cualquier entorno.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+, el brillo SDR es un 37,5 % superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), según las especificaciones publicadas.
Amplía, no acorta. El punto óptimo UltraWide 21:9 para juegos
El monitor OLED curvo 21:9 proporciona una experiencia inmersiva y cautivadora tanto para juegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.
El monitor OLED curvo 21:9 ofrece una experiencia envolvente y cautivadora con una relación de aspecto equilibrada y optimizada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
La curvatura ideal 800R
Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un campo de visión uniforme en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, situándote en el centro de su curvatura. Con un ángulo de visión uniforme de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsiones mientras exploras el universo gaming.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La experiencia de visualización puede variar según la distancia de la pantalla y la postura del usuario.
Negro más profundo,
color realista
Experimente una profundidad inigualable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión de negros detallada incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M, la gama de colores DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal como se pretendía originalmente.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*1,5 M:1 es la relación de contraste al 25 % del nivel de imagen promedio (APL). Se expresa como porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Tecnologías avanzadas de confort ocular
por tres verificaciones UL
Con un acabado antirreflejo, las tecnologías avanzadas de confort visual de LG WOLED minimizan los molestos reflejos y mantienen la vista cómoda, ofreciendo un rendimiento de juego nítido y uniforme. Con certificaciones UL en áreas clave (limitando la exposición a la dañina luz azul y previniendo las distracciones causadas por el parpadeo de las luces), estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea en entornos brillantes o en salas con iluminación LED.
Monitor curvo para juegos que muestra un personaje robot en un entorno futurista, con certificaciones UL debajo.
*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos.
*LG WOLED ha sido verificado por UL como libre de parpadeo, antirreflejos molestos y con baja emisión de luz azul.
*Número de certificado: Pantalla libre de parpadeo (OLED) - A196009, antirreflejos molestos - V563481 (con un UGR inferior a 22), Solución de hardware para baja emisión de luz azul Platinum - V745051.
*Esta característica puede variar según el entorno informático del usuario.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada
Equipado con AMD FreeSync™ Premium, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultra fluidas y sin interrupciones, y baja latencia, brindando una precisión y fluidez de juego inigualables.
Imagen de un coche verde corriendo en una pista.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de esta función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Funciones de juego avanzadas
•La baja latencia reduce el retraso de entrada para una respuesta en tiempo real.
•El estabilizador de negro ilumina escenas oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos y detalles.
•La mira mejora la precisión para una precisión mortal.•El contador de FPS muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de cruceta no está disponible mientras el contador de FPS esté activado.
*El contador de FPS puede mostrar el valor que supera la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Contador de FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.
Sumérgete en una multitud de juegos
Los monitores LG UltraGear™ ofrecen una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, tanto para PC como para consola, tanto para sumergirte en la acción trepidante como para explorar vastos mundos abiertos. Gracias a su compatibilidad con HDMI 2.1, ofrecen una compatibilidad flexible (desde teclado y ratón hasta joystick), además de un movimiento fluido, baja latencia y detalles vibrantes para una experiencia de juego optimizada en diversos géneros y plataformas.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
**La relación de aspecto puede variar según la consola. Ajusta la configuración de tu pantalla para garantizar un rendimiento óptimo del juego.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.
USB-C todo en uno para juegos con gran capacidad de respuesta
Conecta tu portátil al monitor con un cable USB-C para obtener hasta 65 W de potencia, sin necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, garantizando así una experiencia de juego sin interrupciones.
En el centro de la mesa hay un monitor de juegos de 34 pulgadas y a su alrededor varios dispositivos informáticos.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
*Admite una frecuencia de actualización de hasta QHD a 240 Hz. Para un funcionamiento correcto, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o HDMI 2.1.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
LG Switch app tutorial
Ajuste la configuración de su monitor sin esfuerzo con la aplicación LG Switch.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El video muestra el producto LG UltraGear representativo con fines ilustrativos. Consulte la galería de imágenes tomadas con el producto real.
Diseño elegante y sin desorden
El soporte en L, despejado y con un diseño elegante, está diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y minimizar las zonas muertas, lo que hace que su instalación sea limpia y eficiente. Disfrute de la iluminación hexagonal y un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, junto con una base totalmente ajustable para ajustar el giro, la inclinación y la altura.
Monitor de juegos curvo que muestra un juego de acción y aventuras en una vibrante configuración de juegos con iluminación púrpura y una torre de PC cerca.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
887.8 x 605.7 x 322.8mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
887.8 x 404.4 x198.0mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
985 x 338 x 550mm
Peso con Peana [kg]
11.45kg
Peso sin Peana [kg]
7.30kg
Peso empaquetado [kg]
17.5kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Efecto HDR
SI
Calibrado de color en Fábrica
SI
Brillo Automático
SI
Modo de lectura
SI
NVIDIA G-Sync™
SI
AMD FreeSync™
SI
VRR
SI
Estabilizador de Negros
SI
Dynamic Action Sync
SI
Cruceta
SI
Contador de FPS
SI
Iluminación LED RGB
Hexagon Lighting
PBP
2PBP
PIP
SI
Ahorro inteligente de energía
SI
Tecla de acceso rápido
SI
POTENCIA
Tipo
External Power(Adapter)
Salida CC
13.5A
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
36W
Consumo de potencia (Máx.)
67W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Less than 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Less than 0.5W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
SI
INFO
Nombre del producto
Monitor OLED Gamer Ultragear Smart Curvo de 39" WQHD 240HZ 0.03MS
Año
2025
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (2)
DisplayPort
SI (2)
Versión DP
1.4 (DSC)
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Transmisión de Datos)
Si
USB-C (Potencia de Carga)
65W
Puerto USB de Subida
Si (via USB-C)
Puerto USB de Bajada
Si (2/ver2.0)
LAN (RJ-45)
Si
Salida para Auriculares
3-pole (Sound Only)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
39
Tamaño [cm]
99.1
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
OLED
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.266 x 0.266mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
275cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
250cd/m²
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Color Bit
10bit
Ratio de Contraste (Mín.)
1200000:1
Ratio de contraste(Típ.)
1500000:1
Tratamiento superficial
Anti-Glare, Low-Reflection of the front polarizer
Tiempo de respuesta
0.03ms (GtG)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvatura
800R
SOUND
Altavoz
7W x 2
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
4-Side Virtually Borderless Design
Soporte OneClick
SI
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel
ACCESORIO
Adaptador
SI
Hoja de calibración (Papel)
SI
HDMI
SI (ver 2.1)
USB-C
SI
Display Port
SI
Control Remoto
SI
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.