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UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo.
UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo.
Características principales
- Pantalla OLED de 39 pulgadas 5K2K (5120x2160), 143 PPI
- OLED Tandem de 4.ª generación, brillo de 1500 nits (pico)
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 con DCI-P3 99,5% (típ.)
- Dual-Mode (5K2K 165 Hz ↔ QHD 330 Hz), tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- Sonido con IA y Optimización de Escenas con IA
Excelencia galardonada
Los 10 mejores monitores para PC en CES 2026
El mejor monitor para juegos en el CES 2026.
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.
*Basado en las especificaciones publicadas de monitores para juegos hasta marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor para juegos con pantalla OLED de 39 pulgadas 5K2K (5120x2160).
**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Según las especificaciones publicadas de monitores para juegos a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor para juegos en admitir IA Upscaling hasta una resolución de 5K2K.
**El 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
***El 39GX950B admite el Dual-Mode con frecuencias de actualización de 165 Hz en 5K2K y 330 Hz en WFHD.
Descubre un nuevo nivel de inmersión con la pantalla de 39 pulgadas 5K2K (5120×2160). Diseñada en un formato UltraWide 21:9 con una pantalla curva 1500R, ofrece aproximadamente un 33% más de píxeles que una pantalla 4K de 32 pulgadas, rodeando suavemente tu visión para crear una experiencia de visualización más inmersiva. La resolución 5K2K de alta densidad ofrece detalles nítidos y profundidad visual, manteniendo cada escena clara, enfocada y profundamente atractiva en una variedad de juegos.
*Basado en las especificaciones publicadas de monitores para juegos hasta marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor para juegos con pantalla OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pulgadas.
**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Primer IA Upscaling 5K2K del mundo.
No se requiere actualización de GPU.*
El procesador incorporado de UltraGear evo™ alimenta la IA Upscaling 5K2K, mejorando inteligentemente el contenido a resolución 5K2K desde cualquier dispositivo. Sin necesidad de GPU adicional o actualizaciones de hardware, aumenta inteligentemente la escala del contenido para ofrecer detalles más nítidos y una resolución mejorada.
with AI Upscaling
without AI Upscaling
*Según las especificaciones publicadas de monitores de videojuegos hasta marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor de videojuegos que admite IA Upscaling a resolución 5K2K.
**El rendimiento del Upscaling puede variar según la calidad de la fuente de entrada. No se requiere actualización de GPU para la funcionalidad de IA Upscaling. Se requiere un dispositivo externo compatible (PC/GPU/consola) para el funcionamiento del juego.
***Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Tandem OLED de 4.ª generación.
Brillo ultraalto de 1500 nits.*
Impulsado por OLED Tándem de 4.ª generación, el LG 39GX950B ofrece imágenes más brillantes, alcanzando hasta 1500 nits de brillo máximo para un juego visiblemente más claro, ayudándote a ver los elementos visuales en pantalla con precisión incluso en entornos brillantes.
*39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas (@HDR, 1.5% APL). El brillo real puede variar según el entorno de uso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Visuales Triple Perfecto verificados por UL, aún a plena luz
*Entre los monitores de juegos OLED. Las imágenes se han simulado solo con fines ilustrativos.
**Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Destellos brillantes y detalles claros en la oscuridad
Experimenta una mayor profundidad y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, mejorando el contraste para revelar los brillos intensos y los detalles refinados de las sombras en los juegos. Los efectos brillantes y de alto impacto aparecen más vivos y claramente definidos, mientras que las escenas oscuras conservan textura y claridad sin perder detalle. Con una gama de colores DCI-P3 del 99,5 % (Típ.), el monitor permite que los colores se muestren con un detalle realista, lo más cercano posible a la intención original.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Alta claridad de 143 PPI tanto para juegos como para productividad
Con 143 PPI (Píxeles Por Pulgada), ofrece una experiencia de juego precisa y una mejor productividad. Durante el juego, los textos del juego, los elementos de la interfaz y los detalles finos aparecen más claros y bien definidos, lo que facilita la lectura de los HUD (pantallas de visualización frontal), los menús y la información en pantalla. También mejora la claridad para tareas que requieren mucho texto, como la edición de documentos, la navegación web o la programación.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Menor fatiga visual
con tecnología de confort ocular verificada por UL
Las tecnologías avanzadas de comodidad ocular verificadas por UL de LG UltraGear minimizan los reflejos molestos y están diseñadas pensando en la comodidad visual, ofreciendo un rendimiento de juego cristalino con claridad constante. Con verificaciones de UL en áreas clave—reducción del parpadeo de la pantalla, minimización del deslumbramiento incómodo y limitación de la exposición a la luz azul dañina—estas tecnologías promueven la comodidad visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea que estés jugando en entornos brillantes o en habitaciones iluminadas por LED.
*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos.
*LG Tandem OLED de 4.ª generación ha sido verificado como libre de parpadeo, sin deslumbramiento incómodo, con luz azul baja y Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) por UL.
*Número de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*La característica mencionada puede variar dependiendo del entorno de cómputo o las condiciones del usuario.
Maximiza la productividad con
un lienzo UltraWide 5K2K ampliado
UltraGear no es solo para juegos: su resolución expansiva de 5K2K con 143 PPI ofrece imágenes nítidas y detalladas que son ideales tanto para creadores como para multitarea. Mientras que una configuración típica de doble o triple monitor 16:9 puede causar interrupciones en tu vista debido a los bordes entre las pantallas, una relación de aspecto más amplia de 21:9 te permite gestionar todo tu flujo de trabajo en una sola pantalla. Ya sea que estés retocando fotos, editando videos o buscando referencias, todo permanece visible.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Frecuencias de actualización optimizadas para cada género con Dual-Mode
Combina perfectamente tu tipo de juego con la frecuencia de actualización ideal utilizando VESA Certified Dual-Mode: simplemente cambia de 165Hz a 5K2K para títulos AAA como RPG y aventuras a 330Hz a WFHD para juegos de ritmo rápido como FPS y carreras.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
0.03 ms (GtG). Respuesta rápida para juegos.
El tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) está diseñado para reducir el ghosting, ayudando a mantener transiciones en pantalla más claras para un juego más fluido y receptivo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento suave que te mantiene inmerso
Minimiza los desgarros y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium Pro. Experimenta una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Última conectividad para tu potente estación de juego preparada para el futuro
LG UltraGear evo AI 39GX950B cuenta con la última selección de puertos, incluyendo DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Tipo-C (PD 90W) y HDMI 2.1, conectándose sin problemas a una amplia gama de dispositivos de juego y llevando tu estación de juego al máximo. Equipado con DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI proporciona el ancho de banda necesario para juegos de alta resolución y alta frecuencia de actualización en GPUs de alto rendimiento, ofreciendo gráficos nítidos y jugabilidad fluida. USB Tipo-C permite la salida de video, transferencia de datos y hasta 90W de carga de dispositivos simultáneamente a través de un solo cable. HDMI 2.1 proporciona conexiones estables con consolas y otros dispositivos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sonido de IA para un juego más claro e inmersivo
Sonido de IA separa inteligentemente los elementos de audio individuales—voces, efectos y sonidos de fondo—y se adapta al juego para un audio más controlado e inmersivo, creando una experiencia de sonido virtual de 7.1.2 canales. A través de los altavoces estéreo incorporados de 7W×2 o auriculares, las voces permanecen claras incluso en intensos tiroteos, mientras que las señales críticas como los pasos que se acercan siguen siendo fáciles de detectar durante el juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Optimización de escenas por IA para configuraciones de pantalla óptimas
La Optimización de Escenas con IA reconoce lo que aparece en pantalla y ajusta automáticamente configuraciones clave de imagen como la temperatura de color, la mejora de color y la nitidez para adaptarse a cada tipo de contenido, incluidos los modos Oficina, Animación, Película, Juego y Deportes.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Protege tu pantalla con OLED Care
Funciones de cuidado OLED diseñadas para ayudar a reducir el riesgo de retención de imagen y quemado que puede ocurrir cuando se muestran imágenes estáticas de alto contraste durante períodos prolongados.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Basado en el precio de compra independiente de la garantía disponible en LG.com.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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