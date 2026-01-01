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UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo.

UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo.

39GX950B-B
Vista frontal de UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo. 39GX950B-B
Right side view
Rear view
LG UltraGear evo AI 39GX950B 39-inch 5K2K curved OLED gaming monitor on a sleek stand, displaying dynamic purple light trails, with highlights of AI upscaling, ultra-wide display, and high brightness.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch 5K2K 21:9 curved OLED gaming monitor displaying an action game scene, highlighting ultra-wide resolution and immersive gameplay.
Side-by-side comparison on the LG UltraGear 39GX950B showing a game scene in WFHD versus enhanced clarity with 5K2K AI upscaling, highlighting sharper detail and improved image quality.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch curved OLED gaming monitor on a desk setup, displaying a vivid action game scene with bright explosion effects, highlighting 4th Gen Tandem OLED and ultra-high brightness.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch curved OLED gaming monitor in a desk setup, showing a side-by-side comparison with non-OLED, highlighting deeper blacks, accurate colors, and enhanced visual performance verified by UL.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor displaying a knight in a fiery scene, highlighting bright highlights, deep contrast, and clear detail in dark areas.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor showing a side-by-side comparison of 70 PPI versus 143 PPI, highlighting sharper text and clearer details for gaming and productivity.
LG UltraGear 39GX950B highlighting UL-verified eye comfort features including flicker-free, low blue light, and glare reduction certifications for reduced eye strain.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch 5K2K ultra-wide curved OLED monitor displaying multiple windows for gaming, video editing, and browsing, highlighting enhanced productivity and multitasking.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor highlighting Dual-Mode refresh rates, showing 165Hz at 5K2K for immersive RPG gaming and 330Hz at WFHD for fast-paced FPS and racing.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor illustrating smooth gameplay with a racing scene, comparing screen tearing versus synchronized motion, highlighting NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro support.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor connected to a console, laptop, and desktop, highlighting advanced connectivity with DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1.
Vista frontal de UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo. 39GX950B-B
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LG UltraGear 39GX950B 39-inch 5K2K 21:9 curved OLED gaming monitor displaying an action game scene, highlighting ultra-wide resolution and immersive gameplay.
Side-by-side comparison on the LG UltraGear 39GX950B showing a game scene in WFHD versus enhanced clarity with 5K2K AI upscaling, highlighting sharper detail and improved image quality.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch curved OLED gaming monitor on a desk setup, displaying a vivid action game scene with bright explosion effects, highlighting 4th Gen Tandem OLED and ultra-high brightness.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch curved OLED gaming monitor in a desk setup, showing a side-by-side comparison with non-OLED, highlighting deeper blacks, accurate colors, and enhanced visual performance verified by UL.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor displaying a knight in a fiery scene, highlighting bright highlights, deep contrast, and clear detail in dark areas.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor showing a side-by-side comparison of 70 PPI versus 143 PPI, highlighting sharper text and clearer details for gaming and productivity.
LG UltraGear 39GX950B highlighting UL-verified eye comfort features including flicker-free, low blue light, and glare reduction certifications for reduced eye strain.
LG UltraGear 39GX950B 39-inch 5K2K ultra-wide curved OLED monitor displaying multiple windows for gaming, video editing, and browsing, highlighting enhanced productivity and multitasking.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor highlighting Dual-Mode refresh rates, showing 165Hz at 5K2K for immersive RPG gaming and 330Hz at WFHD for fast-paced FPS and racing.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor illustrating smooth gameplay with a racing scene, comparing screen tearing versus synchronized motion, highlighting NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro support.
LG UltraGear 39GX950B curved OLED gaming monitor connected to a console, laptop, and desktop, highlighting advanced connectivity with DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1.

Características principales

  • Pantalla OLED de 39 pulgadas 5K2K (5120x2160), 143 PPI
  • OLED Tandem de 4.ª generación, brillo de 1500 nits (pico)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 con DCI-P3 99,5% (típ.)
  • Dual-Mode (5K2K 165 Hz ↔ QHD 330 Hz), tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • Sonido con IA y Optimización de Escenas con IA
Más

Excelencia galardonada

A image of CES 2026-white Honoree award logo

CES Innovation Awards - 2026 Homenajeado

En hardware y componentes de computadora

A image of PC world award logo

Los 10 mejores monitores para PC en CES 2026

El mejor monitor para juegos en el CES 2026.

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

UltraGear™ evo AI logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ evo AI logo in a futuristic, neon-lit room.




El primer monitor de juegos OLED 5K2K de 39 pulgadas del mundo con tecnología IA Upscaling 

39-inch UltraGear evo OLED GX9, The World’s First 39-inch 5K2K Gaming Monitor (39GX950B) with AI Upscaling

39-inch UltraGear evo OLED GX9, The World’s First 39-inch 5K2K Gaming Monitor (39GX950B) with AI Upscaling

*Basado en las especificaciones publicadas de monitores para juegos hasta marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor para juegos con pantalla OLED de 39 pulgadas 5K2K (5120x2160). 

**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gaming monitor (39GX950B) with AI upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz at WFHD, HDR 500

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gaming monitor (39GX950B) with AI upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz at WFHD, HDR 500

*Según las especificaciones publicadas de monitores para juegos a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor para juegos en admitir IA Upscaling hasta una resolución de 5K2K.

**El 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.

***El 39GX950B admite el Dual-Mode con frecuencias de actualización de 165 Hz en 5K2K y 330 Hz en WFHD.

World's first 39-inch 5K2K OLED

World's first 39-inch 5K2K OLED


Descubre un nuevo nivel de inmersión con la pantalla de 39 pulgadas 5K2K (5120×2160). Diseñada en un formato UltraWide 21:9 con una pantalla curva 1500R, ofrece aproximadamente un 33% más de píxeles que una pantalla 4K de 32 pulgadas, rodeando suavemente tu visión para crear una experiencia de visualización más inmersiva. La resolución 5K2K de alta densidad ofrece detalles nítidos y profundidad visual, manteniendo cada escena clara, enfocada y profundamente atractiva en una variedad de juegos.

The display expands from a 32-inch 16:9 4K screen to a 39-inch 21:9 5K2K gaming monitor for more immersive game visuals

*Basado en las especificaciones publicadas de monitores para juegos hasta marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor para juegos con pantalla OLED 5K2K (5120x2160) de 39 pulgadas.

**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Primer IA Upscaling 5K2K del mundo.
No se requiere actualización de GPU.*

El procesador incorporado de UltraGear evo™ alimenta la IA Upscaling 5K2K, mejorando inteligentemente el contenido a resolución 5K2K desde cualquier dispositivo. Sin necesidad de GPU adicional o actualizaciones de hardware, aumenta inteligentemente la escala del contenido para ofrecer detalles más nítidos y una resolución mejorada.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

with AI Upscaling

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

without AI Upscaling

*Según las especificaciones publicadas de monitores de videojuegos hasta marzo de 2026, el LG 39GX950B es el primer monitor de videojuegos que admite IA Upscaling a resolución 5K2K.  

**El rendimiento del Upscaling puede variar según la calidad de la fuente de entrada. No se requiere actualización de GPU para la funcionalidad de IA Upscaling. Se requiere un dispositivo externo compatible (PC/GPU/consola) para el funcionamiento del juego.  

***Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Tandem OLED de 4.ª generación.
Brillo ultraalto de 1500 nits.*

Impulsado por OLED Tándem de 4.ª generación, el LG 39GX950B ofrece imágenes más brillantes, alcanzando hasta 1500 nits de brillo máximo para un juego visiblemente más claro, ayudándote a ver los elementos visuales en pantalla con precisión incluso en entornos brillantes.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) displaying sharp gameplay with 1,500 nits peak brightness and 4th Gen Tandem OLED

*39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas (@HDR, 1.5% APL). El brillo real puede variar según el entorno de uso.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Visuales Triple Perfecto verificados por UL, aún a plena luz

Negro Perfecto

El negro perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro perfectos para mejorar la percepción del brillo y el contraste, ya sea que esté brillante u oscuro a tu alrededor.

Color Perfecto y Fidelidad de Color 100%

Color perfecto y fidelidad de color al 100% ofrecen una expresión de color precisa incluso bajo condiciones de iluminación variables, desde poca luz hasta entornos ambientales brillantes.

Reproducción Perfecta

La reproducción perfecta verificada por UL garantiza que los juegos y el contenido aparezcan como se pretende, con colores, luminancia y detalles precisos tanto en entornos oscuros como brillantes.

UL certification for Perfect Black, Perfect Color, and Perfect Reproduction on UltraGear OLED gaming monitor (39GX950B)

UL certification for Perfect Black, Perfect Color, and Perfect Reproduction on UltraGear OLED gaming monitor (39GX950B)

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

*Entre los monitores de juegos OLED. Las imágenes se han simulado solo con fines ilustrativos. 

**Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Destellos brillantes y detalles claros en la oscuridad

Experimenta una mayor profundidad y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, mejorando el contraste para revelar los brillos intensos y los detalles refinados de las sombras en los juegos. Los efectos brillantes y de alto impacto aparecen más vivos y claramente definidos, mientras que las escenas oscuras conservan textura y claridad sin perder detalle. Con una gama de colores DCI-P3 del 99,5 % (Típ.), el monitor permite que los colores se muestren con un detalle realista, lo más cercano posible a la intención original.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Alta claridad de 143 PPI tanto para juegos como para productividad

Con 143 PPI (Píxeles Por Pulgada), ofrece una experiencia de juego precisa y una mejor productividad. Durante el juego, los textos del juego, los elementos de la interfaz y los detalles finos aparecen más claros y bien definidos, lo que facilita la lectura de los HUD (pantallas de visualización frontal), los menús y la información en pantalla. También mejora la claridad para tareas que requieren mucho texto, como la edición de documentos, la navegación web o la programación.

Precisión de alta PPI para juegos

Claridad de alta PPI para productividad

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Menor fatiga visual
con tecnología de confort ocular verificada por UL

Las tecnologías avanzadas de comodidad ocular verificadas por UL de LG UltraGear minimizan los reflejos molestos y están diseñadas pensando en la comodidad visual, ofreciendo un rendimiento de juego cristalino con claridad constante. Con verificaciones de UL en áreas clave—reducción del parpadeo de la pantalla, minimización del deslumbramiento incómodo y limitación de la exposición a la luz azul dañina—estas tecnologías promueven la comodidad visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea que estés jugando en entornos brillantes o en habitaciones iluminadas por LED.

Discover a new level of immersion with the 39-inch 5K2K (5120×2160) display. Designed in a 21:9 UltraWide format with a 1500R curved screen, offering about 33% more pixels than a 32-inch 4K display, it gently surrounds your vision to create a more immersive viewing experience. The high-density 5K2K resolution delivers crisp detail and visual depth, keeping every scene sharp, focused, and deeply engaging across a variety of games.

Discover a new level of immersion with the 39-inch 5K2K (5120×2160) display. Designed in a 21:9 UltraWide format with a 1500R curved screen, offering about 33% more pixels than a 32-inch 4K display, it gently surrounds your vision to create a more immersive viewing experience. The high-density 5K2K resolution delivers crisp detail and visual depth, keeping every scene sharp, focused, and deeply engaging across a variety of games.


*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos. 

*LG Tandem OLED de 4.ª generación ha sido verificado como libre de parpadeo, sin deslumbramiento incómodo, con luz azul baja y Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) por UL. 

*Número de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741 

*La característica mencionada puede variar dependiendo del entorno de cómputo o las condiciones del usuario.

Maximiza la productividad con
un lienzo UltraWide 5K2K ampliado

UltraGear no es solo para juegos: su resolución expansiva de 5K2K con 143 PPI ofrece imágenes nítidas y detalladas que son ideales tanto para creadores como para multitarea. Mientras que una configuración típica de doble o triple monitor 16:9 puede causar interrupciones en tu vista debido a los bordes entre las pantallas, una relación de aspecto más amplia de 21:9 te permite gestionar todo tu flujo de trabajo en una sola pantalla. Ya sea que estés retocando fotos, editando videos o buscando referencias, todo permanece visible.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) maximizes productivity in video and photo editing with its 21:9 screen

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Frecuencias de actualización optimizadas para cada género con Dual-Mode

Combina perfectamente tu tipo de juego con la frecuencia de actualización ideal utilizando VESA Certified Dual-Mode: simplemente cambia de 165Hz a 5K2K para títulos AAA como RPG y aventuras a 330Hz a WFHD para juegos de ritmo rápido como FPS y carreras.

LG UltraGear gaming monitor (39GX950B) with Dual Mode, supporting 165Hz at 5K2K and 330Hz at WFHD for games from RPG to FPS

LG UltraGear gaming monitor (39GX950B) with Dual Mode, supporting 165Hz at 5K2K and 330Hz at WFHD for games from RPG to FPS

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

0.03 ms (GtG). Respuesta rápida para juegos.

El tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) está diseñado para reducir el ghosting, ayudando a mantener transiciones en pantalla más claras para un juego más fluido y receptivo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Movimiento suave que te mantiene inmerso

Minimiza los desgarros y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium Pro. Experimenta una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers smooth, tear-free racing gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Última conectividad para tu potente estación de juego preparada para el futuro

LG UltraGear evo AI 39GX950B cuenta con la última selección de puertos, incluyendo DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Tipo-C (PD 90W) y HDMI 2.1, conectándose sin problemas a una amplia gama de dispositivos de juego y llevando tu estación de juego al máximo. Equipado con DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI proporciona el ancho de banda necesario para juegos de alta resolución y alta frecuencia de actualización en GPUs de alto rendimiento, ofreciendo gráficos nítidos y jugabilidad fluida. USB Tipo-C permite la salida de video, transferencia de datos y hasta 90W de carga de dispositivos simultáneamente a través de un solo cable. HDMI 2.1 proporciona conexiones estables con consolas y otros dispositivos.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) connected to a PC, laptop, and console via DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sonido de IA para un juego más claro e inmersivo

Sonido de IA separa inteligentemente los elementos de audio individuales—voces, efectos y sonidos de fondo—y se adapta al juego para un audio más controlado e inmersivo, creando una experiencia de sonido virtual de 7.1.2 canales. A través de los altavoces estéreo incorporados de 7W×2 o auriculares, las voces permanecen claras incluso en intensos tiroteos, mientras que las señales críticas como los pasos que se acercan siguen siendo fáciles de detectar durante el juego.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Optimización de escenas por IA para configuraciones de pantalla óptimas

La Optimización de Escenas con IA reconoce lo que aparece en pantalla y ajusta automáticamente configuraciones clave de imagen como la temperatura de color, la mejora de color y la nitidez para adaptarse a cada tipo de contenido, incluidos los modos Oficina, Animación, Película, Juego y Deportes.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Protege tu pantalla con OLED Care

Funciones de cuidado OLED diseñadas para ayudar a reducir el riesgo de retención de imagen y quemado que puede ocurrir cuando se muestran imágenes estáticas de alto contraste durante períodos prolongados.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

2-year warranty for UltraGear OLED gaming monitor (39GX950B)

GARANTÍA DE 2 AÑOS

2 años a partir de la fecha de compra minorista original y solo las piezas internas y funcionales, incluyendo el panel de pantalla OLED.

*Basado en el precio de compra independiente de la garantía disponible en LG.com.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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