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Monitor UltraWide de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS

Monitor UltraWide de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS

29U511A-B
Vista frontal de Monitor UltraWide de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS 29U511A-B
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de +15 grados
Vista lateral izquierda
Vista del lado derecho
Vista superior
Vista trasera
Vista trasera izquierda
Vista trasera derecha
Vista en primer plano de la parte trasera
Vista de los puertos de E/S traseros
Vista frontal de Monitor UltraWide de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS 29U511A-B
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de +15 grados
Vista lateral izquierda
Vista del lado derecho
Vista superior
Vista trasera
Vista trasera izquierda
Vista trasera derecha
Vista en primer plano de la parte trasera
Vista de los puertos de E/S traseros

Características principales

  • Pantalla de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
  • sRGB 99 % (típ.), Calibración de Color de fábrica
  • Brillo 250 nits (típ.) / HDR 10
  • Frecuencia de actualización de 100Hz, 1ms MBR
Más
Imágenes impresionantesCaracterísticas prácticasExperiencia de juego definitivaMayor comodidad
LG UltraWide Monitor logo.

LG UltraWide Monitor logo.

Pantalla de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS 

LG ultra-wide monitor on a white desk in a modern office, displaying multiple data dashboards and graphs for productivity and multitasking.

LG ultra-wide monitor on a white desk in a modern office, displaying multiple data dashboards and graphs for productivity and multitasking.

Ultra-wide 29-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

WFHD de 29" Pantalla IPS™

con Pantalla sin Bisel

A futuristic motorcyclist racing through a neon-lit cityscape, with a highlighted section showing a clearer, sharper view to demonstrate motion clarity.

Nítido y fluido con una frecuencia de actualización de 100 Hz.

Side view of a monitor illustrating tilt adjustment with overlapping outlines showing its ergonomic movement range.

Sin desorden y con un Soporte Elegante

Night view of a brightly lit modern bridge and skyscrapers with vivid lighting reflected in the water, demonstrating high contrast and color detail.

HDR10 Contraste detallado

Pantalla Full HD UltraWide™ 21:9

Ve más, haz más

La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio horizontal en pantalla que un monitor FHD (1920×1080) estándar. Su diseño prácticamente sin marcos proporciona una visión más amplia y continua. Esto permite realizar multitarea de manera más eficiente, sin necesidad de alternar entre ventanas.

Ultra-wide 29-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

Ultra-wide 29-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

VESA DisplayHDR™ 400

Claridad que te mantiene concentrado

Es compatible con VESA DisplayHDR™ 400, lo que ofrece un brillo y un contraste mejorados para obtener detalles más nítidos en contenido HDR.

IPS™ Display

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

HDR 10

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

sRGB 99 % (típ.)

Con una cobertura del 99 % del espectro DCI-P3, es una excelente solución para una representación precisa del color.

Color calibrado

Garantiza una reproducción del color precisa y uniforme.

LG ultra-wide monitor displaying a vivid nighttime cityscape with a brightly lit bridge and reflection, shown within a photo editing software interface highlighting color and contrast tools.

LG ultra-wide monitor displaying a vivid nighttime cityscape with a brightly lit bridge and reflection, shown within a photo editing software interface highlighting color and contrast tools.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

LG Switch app

Cambia rápidamente

Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido asignada. También admite los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la versión más reciente de la aplicación LG Switch, busque en el menú de soporte de LG.com.

1ms MBR

Movimiento nítido con 1 ms MBR

1ms MBR reduce el desenfoque de movimiento y el ghosting, ofreciendo una experiencia de juego más fluida e imágenes más nítidas en escenas de ritmo rápido.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede variar.

*La función de reducción de desenfoque de movimiento (1ms MBR) conlleva una reducción de la luminancia; además, no es posible utilizar la función AMD FreeSync™ mientras esta esté activada.

*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.

5ms (GtG)

Velocidad constante

Disfruta de un tiempo de respuesta ágil de 5 ms (GtG) que minimiza el ghosting para obtener imágenes nítidas y fluidas. Mantén el control en cada partida gracias a una velocidad fiable y un movimiento fluido.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

Creado para la comodidad, diseñado para la productividad.

Modo de lectura

Ajusta la temperatura de color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante períodos prolongados.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para la vista.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*La función mencionada puede variar según las condiciones de uso reales del usuario.

Soporte Elegante con Base Delgada

Sin desorden con un soporte elegante

Cuenta con un elegante soporte en forma de L diseñado para ofrecer comodidad ergonómica y ajuste de inclinación; además, es compatible con soportes de pared VESA de 100×100, lo que permite una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.

FAQ

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?

1. Meer schermruimte

Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.

 

 

2. Ideaal voor video en design

De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.

 

3. Meer immersie in gaming

Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.

 

4. Geoptimaliseerd voor content

Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.

Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?

LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.

 

Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.

Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.

 

Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.

Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?

OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.

 

IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.

 

 

VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.

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