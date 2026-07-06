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Monitor UltraWide de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS
Monitor UltraWide de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS
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Pantalla de 29 pulgadas 21:9 WFHD (2560x1080) IPS
Pantalla Full HD UltraWide™ 21:9
Ve más, haz más
La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio horizontal en pantalla que un monitor FHD (1920×1080) estándar. Su diseño prácticamente sin marcos proporciona una visión más amplia y continua. Esto permite realizar multitarea de manera más eficiente, sin necesidad de alternar entre ventanas.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
VESA DisplayHDR™ 400
Claridad que te mantiene concentrado
Es compatible con VESA DisplayHDR™ 400, lo que ofrece un brillo y un contraste mejorados para obtener detalles más nítidos en contenido HDR.
IPS™ Display
El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.
sRGB 99 % (típ.)
Con una cobertura del 99 % del espectro DCI-P3, es una excelente solución para una representación precisa del color.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
LG Switch app
Cambia rápidamente
Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido asignada. También admite los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la versión más reciente de la aplicación LG Switch, busque en el menú de soporte de LG.com.
1ms MBR
Movimiento nítido con 1 ms MBR
1ms MBR reduce el desenfoque de movimiento y el ghosting, ofreciendo una experiencia de juego más fluida e imágenes más nítidas en escenas de ritmo rápido.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede variar.
*La función de reducción de desenfoque de movimiento (1ms MBR) conlleva una reducción de la luminancia; además, no es posible utilizar la función AMD FreeSync™ mientras esta esté activada.
*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.
5ms (GtG)
Velocidad constante
Disfruta de un tiempo de respuesta ágil de 5 ms (GtG) que minimiza el ghosting para obtener imágenes nítidas y fluidas. Mantén el control en cada partida gracias a una velocidad fiable y un movimiento fluido.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
Creado para la comodidad, diseñado para la productividad.
Modo de lectura
Ajusta la temperatura de color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante períodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para la vista.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La función mencionada puede variar según las condiciones de uso reales del usuario.
Soporte Elegante con Base Delgada
Sin desorden con un soporte elegante
Cuenta con un elegante soporte en forma de L diseñado para ofrecer comodidad ergonómica y ajuste de inclinación; además, es compatible con soportes de pared VESA de 100×100, lo que permite una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?
1. Meer schermruimte
Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.
2. Ideaal voor video en design
De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.
3. Meer immersie in gaming
Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.
4. Geoptimaliseerd voor content
Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?
LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.
Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.
Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.
Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
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