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Monitor Gamer LG UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 240 Hz WQHD | 34G630A con DCI-P3 95% (típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

Monitor Gamer LG UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 240 Hz WQHD | 34G630A con DCI-P3 95% (típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

34G630A-B
Vista frontal de Monitor Gamer LG UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 240 Hz WQHD | 34G630A con DCI-P3 95% (típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W) 34G630A-B
vista frontal en ángulo izquierdo
vista frontal en ángulo recto
vista lateral derecha con ajuste de inclinación
vista frontal con ajuste de altura
vista del lado derecho
vista lateral derecha con ajuste de inclinación
vista superior
vista superior con giro a la derecha
vista superior con giro a la izquierda
vista trasera
vista trasera izquierda en ángulo
vista trasera en primer plano del soporte de montaje
vista trasera en primer plano de los puertos
vista trasera en primer plano de los puertos y el soporte VESA.
Vista frontal de Monitor Gamer LG UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 240 Hz WQHD | 34G630A con DCI-P3 95% (típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W) 34G630A-B
vista frontal en ángulo izquierdo
vista frontal en ángulo recto
vista lateral derecha con ajuste de inclinación
vista frontal con ajuste de altura
vista del lado derecho
vista lateral derecha con ajuste de inclinación
vista superior
vista superior con giro a la derecha
vista superior con giro a la izquierda
vista trasera
vista trasera izquierda en ángulo
vista trasera en primer plano del soporte de montaje
vista trasera en primer plano de los puertos
vista trasera en primer plano de los puertos y el soporte VESA.

Características principales

  • 34 pulgadas WQHD (3440x1440)
  • Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 con DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Diseño prácticamente sin bordes
  • Soporte en forma de L sin desorden
Más
LG UltraGear™ G6 logo.

LG UltraGear™ G6 logo.

Monitor Gamer WQHD
de 34 pulgadas 240 Hz

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

*Imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Skærm

Skærm

Claridad que te mantiene en control, en una pantalla de 34 pulgadas.

Con su amplia pantalla UltraWide WQHD (3440×1440) de 34 pulgadas, UltraGear ofrece un lienzo más extenso que contribuye a mejorar la claridad visual y el nivel de detalle. La resolución WQHD favorece la nitidez de las imágenes y amplía el espacio en pantalla, brindando una experiencia más inmersiva para aquellos que valoran tanto el tamaño como la resolución.

A 34-inch 21:9 WQHD monitor displaying a futuristic battle scene with giant robotic machines in a sci-fi city.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Ve a lo ancho. No a lo corto.
El punto ideal del UltraWide 21:9 para el gaming.

El monitor curvo WQHD de 21:9 ofrece una experiencia inmersiva y cautivadora, tanto para videojuegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.

21:9 UltraWide WQHD curved monitor (3440x1440) showing a futuristic city skyline with a spacecraft flying above illuminated towers.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en colores reales, conquista el juego.

Nuestro monitor para juegos admite un amplio espectro cromático el 95% (típ.) de la gama de colores DCI-P3, ofreciendo una reproducción de color de alta fidelidad gracias a la certificación VESA DisplayHDR™ 400, lo que permite disfrutar de una experiencia de juego realista.

A monitor displaying a futuristic city battle scene with armored soldiers wielding glowing energy weapons under neon lights.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

SPEED

SPEED

A monitor showing a high-speed motorcycle race on neon-lit city streets, highlighting smooth motion at 240Hz refresh rate.

Movimiento de juego fluido con una frecuencia de actualización de 240 Hz.

Para ofrecer una frecuencia de

actualización de 240 Hz que brinda

imágenes fluidas y nítidas, a la vez que

minimiza el desenfoque por movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego

más inmersiva con cada fotograma.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Velocidad abrumadora, sumérgete en el gaming.

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), al reducir el ghosting inverso y ofrecer una respuesta veloz, le permite disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El resultado real puede diferir.

*Seleccione «Modo más rápido» para lograr un «Tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Movimiento fluido,
juego infinito

Minimiza las rupturas de imagen y el retraso con la tecnología AMD FreeSync™ Premium en un monitor gaming WQHD. Disfruta de una reducción significativa del tearing y stuttering para una experiencia de juego fluida y nítida.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a desenvolverse con rapidez ante las explosiones de luz.

Crosshair

El punto de mira está fijo en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador de FPS

El contador de FPS te permitirá ver qué tan bien se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta; y con el contador de FPS, dispondrás de datos en tiempo real.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño elegante y despejado

Experimente nuestro diseño prácticamente sin bordes, combinado con una base totalmente ajustable que permite regular el giro, la inclinación, la altura y la rotación.

El soporte en forma de L, libre de desorden, ha sido diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y eliminar zonas muertas, logrando que su configuración sea limpia y eficiente.

Tilt adjustable icon.

Inclinación

-5° ~ 20°

Swivel adjustable icon.

Girar

-30° ~ +30°

Height adjustable icon.

Altura

120mm

Wall mountable adjustable icon.

Montable en la Pared

100x100

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

USB Type C icon.

USB-C (PD 15W)

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1

con DSC

Speakers icon.

Altavoces de 5 W x 2

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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