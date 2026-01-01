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Monitor Gamer LG UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 240 Hz WQHD | 34G630A con DCI-P3 95% (típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
Monitor Gamer LG UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 240 Hz WQHD | 34G630A con DCI-P3 95% (típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
*Imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Claridad que te mantiene en control, en una pantalla de 34 pulgadas.
Con su amplia pantalla UltraWide WQHD (3440×1440) de 34 pulgadas, UltraGear ofrece un lienzo más extenso que contribuye a mejorar la claridad visual y el nivel de detalle. La resolución WQHD favorece la nitidez de las imágenes y amplía el espacio en pantalla, brindando una experiencia más inmersiva para aquellos que valoran tanto el tamaño como la resolución.
A 34-inch 21:9 WQHD monitor displaying a futuristic battle scene with giant robotic machines in a sci-fi city.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Ve a lo ancho. No a lo corto.
El punto ideal del UltraWide 21:9 para el gaming.
El monitor curvo WQHD de 21:9 ofrece una experiencia inmersiva y cautivadora, tanto para videojuegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.
21:9 UltraWide WQHD curved monitor (3440x1440) showing a futuristic city skyline with a spacecraft flying above illuminated towers.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en colores reales, conquista el juego.
Nuestro monitor para juegos admite un amplio espectro cromático el 95% (típ.) de la gama de colores DCI-P3, ofreciendo una reproducción de color de alta fidelidad gracias a la certificación VESA DisplayHDR™ 400, lo que permite disfrutar de una experiencia de juego realista.
A monitor displaying a futuristic city battle scene with armored soldiers wielding glowing energy weapons under neon lights.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Velocidad abrumadora, sumérgete en el gaming.
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), al reducir el ghosting inverso y ofrecer una respuesta veloz, le permite disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El resultado real puede diferir.
*Seleccione «Modo más rápido» para lograr un «Tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Movimiento fluido,
juego infinito
Minimiza las rupturas de imagen y el retraso con la tecnología AMD FreeSync™ Premium en un monitor gaming WQHD. Disfruta de una reducción significativa del tearing y stuttering para una experiencia de juego fluida y nítida.
A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño elegante y despejado
Experimente nuestro diseño prácticamente sin bordes, combinado con una base totalmente ajustable que permite regular el giro, la inclinación, la altura y la rotación.
El soporte en forma de L, libre de desorden, ha sido diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y eliminar zonas muertas, logrando que su configuración sea limpia y eficiente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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