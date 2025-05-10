We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)
34U650A-B
Ver más, hacer más
Pantalla IPS WQHD de 21:9
La resolución UltraWide™ QHD (3440×1440) con una relación de aspecto de 21:9 ofrece un amplio espacio de pantalla para ejecutar varios programas simultáneamente, lo que mejora la eficiencia del trabajo. La curvatura 3800R sigue el campo de visión natural para reducir la distorsión, mientras que la pantalla de 3 lados prácticamente sin bordes proporciona una visualización amplia y sin obstrucciones para una experiencia visual más inmersiva y cómoda.
HDR 10 con sRGB 99% (típico)
Colores realistas, con tecnología IPS
La compatibilidad con HDR 10 y la cobertura sRGB del 99 % (típica) brindan una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos en escenas HDR.
Pantalla IPS
El monitor LG IPS ofrece colores consistentes y vibrantes en amplios ángulos de visión.
sRGB 99% (Typ.)
Con una cobertura del 99% del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.
USB-C (PD 96W)
Conectividad USB-C todo en uno
Manténgase conectado fácilmente con los puertos USB-C, DisplayPort y HDMI, compatibles con una amplia gama de dispositivos. El puerto USB-C permite la salida de pantalla, la transferencia de datos y la carga de portátiles (hasta 96 W) mediante un único y práctico cable.
*Los cables DisplayPort, de alimentación, HDMI y USB-C están incluidos en la caja, pero el contenido puede variar según el país.
LG Switch app
Switch swiftly
Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.
*Para descargar la última versión de la app LG Switch, busca en el menú de soporte de LG.com.
5ms (GtG)
Velocidad constante
Experimenta un tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), que minimiza el efecto fantasma para disfrutar de imágenes nítidas y fluidas. Mantén el control en cada juego con velocidad confiable y movimiento fluido.
Creado para la comodidad, diseñado para la productividad
Modo lector
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante períodos prolongados.
Flicker Safe
Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y brindar una experiencia de visualización más cómoda durante el uso prolongado.
*La función anterior puede variar según las condiciones de uso.
Soporte delgado con base cuadrada
Libre de desorden con un soporte elegante
El elegante soporte en forma de L ayuda a mantener el espacio ordenado y cuenta con un diseño ergonómico para mayor comodidad, permitiendo ajustar fácilmente la inclinación, el giro y la altura para adaptarse a su ángulo de visión y postura. Con un solo clic, se instala rápida y fácilmente.
Todas las especificaciones
