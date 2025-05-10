About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)

Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)

Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)

34U650A-B
Front view
-15 degree side view
'+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
side view
Top view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view
Rear I/O ports close view
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
Front view
-15 degree side view
'+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
side view
Top view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view
Rear I/O ports close view
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image

Características principales

  • Pantalla IPS WQHD (3440 x 1440) de 34 pulgadas y 21:9
  • Diseño prácticamente sin bordes de 3 lados
  • sRGB 99% (típico), color calibrado en fábrica
  • HDR 10
  • Tasa de refresco de 100 Hz, 5 ms (GtG en Faster), estabilizador de negros, DAS
  • Altavoces X2 de 7 W con DepthSoun
Más
LG UltraWide Monitor Curved logo.

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Ver más, hacer más

Una moderna configuración de oficina en casa que incluye un gran monitor LG ultra ancho que muestra paneles de datos, gráficos 3D y herramientas de gestión de proyectos, con un teclado y un mouse inalámbricos en un escritorio de madera.

Una moderna configuración de oficina en casa que incluye un gran monitor LG ultra ancho que muestra paneles de datos, gráficos 3D y herramientas de gestión de proyectos, con un teclado y un mouse inalámbricos en un escritorio de madera.

Esta es una imagen de resumen de un monitor UltraWide, dividida en seis bloques: una pantalla IPS WQHD curva de 34 pulgadas en un escritorio de oficina en casa de madera que muestra monitoreo en tiempo real, gráficos 3D coloridos y herramientas de administración de proyectos; ondas abstractas vívidas que representan HDR10 y precisión de color sRGB del 99%; un primer plano de los puertos que ilustra la conectividad USB-C todo en uno; una escena de carreras de motocicletas de ritmo rápido que resalta la tasa de refrescon suave de 100 Hz; un gráfico de parlantes duales incorporados de 7 W para un sonido envolvente; y un perfil lateral del soporte delgado con íconos que indican ajustes ergonómicos de inclinación, giro y altura.

Esta es una imagen de resumen de un monitor UltraWide, dividida en seis bloques: una pantalla IPS WQHD curva de 34 pulgadas en un escritorio de oficina en casa de madera que muestra monitoreo en tiempo real, gráficos 3D coloridos y herramientas de administración de proyectos; ondas abstractas vívidas que representan HDR10 y precisión de color sRGB del 99%; un primer plano de los puertos que ilustra la conectividad USB-C todo en uno; una escena de carreras de motocicletas de ritmo rápido que resalta la tasa de refrescon suave de 100 Hz; un gráfico de parlantes duales incorporados de 7 W para un sonido envolvente; y un perfil lateral del soporte delgado con íconos que indican ajustes ergonómicos de inclinación, giro y altura.

Impresionante exhibiciónFunciones convenientesExperiencia de juegoComodidad mejorada

Pantalla IPS WQHD de 21:9

La resolución UltraWide™ QHD (3440×1440) con una relación de aspecto de 21:9 ofrece un amplio espacio de pantalla para ejecutar varios programas simultáneamente, lo que mejora la eficiencia del trabajo. La curvatura 3800R sigue el campo de visión natural para reducir la distorsión, mientras que la pantalla de 3 lados prácticamente sin bordes proporciona una visualización amplia y sin obstrucciones para una experiencia visual más inmersiva y cómoda.

Monitor LG ultra ancho que muestra múltiples aplicaciones en una pantalla de 34 pulgadas 21:9, con una comparación resaltada que muestra el espacio horizontal adicional en comparación con una pantalla estándar de 27 pulgadas 16:9.

Monitor LG ultra ancho que muestra múltiples aplicaciones en una pantalla de 34 pulgadas 21:9, con una comparación resaltada que muestra el espacio horizontal adicional en comparación con una pantalla estándar de 27 pulgadas 16:9.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

HDR 10 con sRGB 99% (típico)

Colores realistas, con tecnología IPS

La compatibilidad con HDR 10 y la cobertura sRGB del 99 % (típica) brindan una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos en escenas HDR.

Pantalla IPS

El monitor LG IPS ofrece colores consistentes y vibrantes en amplios ángulos de visión.

HDR 10

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

sRGB 99% (Typ.)

Con una cobertura del 99% del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Color calibrado

Garantiza una reproducción del color precisa y consistente.

Un monitor LG ultra ancho que muestra imágenes vibrantes de auroras con una interfaz de edición de fotografías, mostrando una precisión de color vívida y detalles de alta resolución.

Un monitor LG ultra ancho que muestra imágenes vibrantes de auroras con una interfaz de edición de fotografías, mostrando una precisión de color vívida y detalles de alta resolución.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

USB-C (PD 96W)

Conectividad USB-C todo en uno

Manténgase conectado fácilmente con los puertos USB-C, DisplayPort y HDMI, compatibles con una amplia gama de dispositivos. El puerto USB-C permite la salida de pantalla, la transferencia de datos y la carga de portátiles (hasta 96 W) mediante un único y práctico cable.

Monitor UltraWide conectado a una computadora portátil a través de un cable USB-C, que muestra un proyecto de edición de video con un ciclista en un puente, presenta un primer plano del puerto USB-C y resalta la capacidad de suministro de energía de 96 W.

Monitor UltraWide conectado a una computadora portátil a través de un cable USB-C, que muestra un proyecto de edición de video con un ciclista en un puente, presenta un primer plano del puerto USB-C y resalta la capacidad de suministro de energía de 96 W.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Los cables DisplayPort, de alimentación, HDMI y USB-C están incluidos en la caja, pero el contenido puede variar según el país.

Monitor UltraWide que muestra un personaje de juego de fantasía oscura, con dos ondas de sonido coloridas que irradian hacia adelante desde debajo del monitor, lo que representa parlantes incorporados de 7 W mejorados con tecnología DepthSound para graves profundos y una experiencia de audio envolvente.

Altavoces con DepthSound

Siente el paisaje sonoro profundo

El sonido profundo y magnífico de los altavoces incorporados de 7 W equipados con DepthSound para mejorar el rango de graves brinda una experiencia de juego totalmente inmersiva.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

LG Switch app

Switch swiftly

Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.

*Las imágenes son simuladas para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la app LG Switch, busca en el menú de soporte de LG.com.

Motociclistas futuristas corriendo por una calle de la ciudad iluminada con neón, con un desenfoque de movimiento en el fondo y una sección resaltada que muestra imágenes nítidas y claras para demostrar el rendimiento fluido y la claridad de una tasa de refresco de 100 Hz.

100Hz

Movimiento fluido en juegos con tasa de refresco de 100 Hz

Ofrece un rendimiento fluido y con capacidad de respuesta con una tasa de refresco de 100 Hz, lo que ofrece imágenes fluidas y una jugabilidad nítida y sin imágenes fantasma que le brinda una ventaja competitiva.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

5ms (GtG)

Velocidad constante

Experimenta un tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), que minimiza el efecto fantasma para disfrutar de imágenes nítidas y fluidas. Mantén el control en cada juego con velocidad confiable y movimiento fluido.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

Creado para la comodidad, diseñado para la productividad

Modo lector

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante períodos prolongados.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y brindar una experiencia de visualización más cómoda durante el uso prolongado.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*La función anterior puede variar según las condiciones de uso.

Soporte delgado con base cuadrada

Libre de desorden con un soporte elegante

El elegante soporte en forma de L ayuda a mantener el espacio ordenado y cuenta con un diseño ergonómico para mayor comodidad, permitiendo ajustar fácilmente la inclinación, el giro y la altura para adaptarse a su ángulo de visión y postura. Con un solo clic, se instala rápida y fácilmente.

Icono de altura ajustable.

Altura

150㎜

Icono giratorio ajustable.

Girar

-30°~30°

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

-5°~21°

Vista superior de un monitor UltraWide curvo sobre un escritorio con una taza de café, un teclado inalámbrico y un mouse, junto con un primer plano de la base delgada y cuadrada del monitor diseñada para brindar estabilidad y un espacio de trabajo ordenado.

Vista superior de un monitor UltraWide curvo sobre un escritorio con una taza de café, un teclado inalámbrico y un mouse, junto con un primer plano de la base delgada y cuadrada del monitor diseñada para brindar estabilidad y un espacio de trabajo ordenado.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos.

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda