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Monitor Gamer Curvo UltraGear™ QHD de 45" de 1ms, 200 Hz y USB Type-C™
Monitor Gamer Curvo UltraGear™ QHD de 45" de 1ms, 200 Hz y USB Type-C™
45GR75DC-B
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Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1083.7 x 559.4 x 328.3mm(UP) / 1083.7 x 449.4 x 328.3mm(DOWN)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1083.7 x 332.6 x 163.8mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1181 X 285 X 476 mm
Peso con Peana [kg]
8.8kg
Peso sin Peana [kg]
6.2kg
Peso empaquetado [kg]
13.7kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Efecto HDR
Sí
Calibrado de color en Fábrica
Sí
Protección anti-parpadeo
Sí
Modo de lectura
Sí
Debilidad de Color
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sí
Estabilizador de Negros
Sí
Dynamic Action Sync
Sí
Contador de FPS
Sí
Clave definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
POTENCIA
Tipo
External Power(Adapter)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
37W
Consumo de potencia (Máx.)
43W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos que 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos que 0.3W
INFO
Nombre del producto
45GR75DC-B
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
DisplayPort
Sí (1ea)
Versión DP
1.4
USB-C
Sí (1ea)
USB-C (Transmisión de Datos)
Sí
USB-C (Potencia de Carga)
90W
Puerto USB de Subida
Sí (1ea/ver3.0)
Puerto USB de Bajada
Sí (2ea/ver3.0)
LAN (RJ-45)
No
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
No
Salida para Auriculares
4 polos (Sonido+Micrófono)
Thunderbolt
N/A
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
44.5
Tamaño [cm]
113cm
Resolución
5120 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
32.9
Tamaño del píxel [mm]
0.2124 x 0.2124 mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
320 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
2400.1
Ratio de contraste(Típ.)
3000.1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
200Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvatura
1500R
APLICACIÓN SW
Control Dual
Sí
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
Sí (ver 2.1)
USB-C
Sí
Display Port
Sí
USB A a B
Sí
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