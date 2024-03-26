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Monitor Gamer Curvo UltraGear™ QHD de 45" de 1ms, 200 Hz y USB Type-C™

Monitor Gamer Curvo UltraGear™ QHD de 45" de 1ms, 200 Hz y USB Type-C™

45GR75DC-B
Vista frontal de Monitor Gamer Curvo UltraGear™ QHD de 45" de 1ms, 200 Hz y USB Type-C™ 45GR75DC-B
+30 degree rotated front-side view
+45 degree rotated front-side view
+45 degree rotated front-side view
+210 degree rotated rear-side view
Rear view
Zoomed-in rear view
Vista frontal de Monitor Gamer Curvo UltraGear™ QHD de 45" de 1ms, 200 Hz y USB Type-C™ 45GR75DC-B
+30 degree rotated front-side view
+45 degree rotated front-side view
+45 degree rotated front-side view
+210 degree rotated rear-side view
Rear view
Zoomed-in rear view

Características principales

  • Pantalla curva DQHD 32:9 de 45" (5120 x 1440)
  • VESA DisplayHDR™ 600 / DCI-P3 95% (típico)
  • Frecuencia de actualización de 200 Hz / Tiempo de respuesta de 1 ms
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Soporte ajustable en altura/inclinación/giro
  • PBP / PIP / Color vivo Luz azul baja
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Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1083.7 x 559.4 x 328.3mm(UP) / 1083.7 x 449.4 x 328.3mm(DOWN)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1083.7 x 332.6 x 163.8mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1181 X 285 X 476 mm

  • Peso con Peana [kg]

    8.8kg

  • Peso sin Peana [kg]

    6.2kg

  • Peso empaquetado [kg]

    13.7kg

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Efecto HDR

  • Calibrado de color en Fábrica

  • Protección anti-parpadeo

  • Modo de lectura

  • Debilidad de Color

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Estabilizador de Negros

  • Dynamic Action Sync

  • Contador de FPS

  • Clave definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Ahorro inteligente de energía

POTENCIA

  • Tipo

    External Power(Adapter)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    37W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    43W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Menos que 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos que 0.3W

INFO

  • Nombre del producto

    45GR75DC-B

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (2ea)

  • DisplayPort

    Sí (1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    Sí (1ea)

  • USB-C (Transmisión de Datos)

  • USB-C (Potencia de Carga)

    90W

  • Puerto USB de Subida

    Sí (1ea/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    Sí (2ea/ver3.0)

  • LAN (RJ-45)

    No

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    No

  • Salida para Auriculares

    4 polos (Sonido+Micrófono)

  • Thunderbolt

    N/A

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    44.5

  • Tamaño [cm]

    113cm

  • Resolución

    5120 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    32.9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2124 x 0.2124 mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400 cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    2400.1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    3000.1

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG at Faster)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    200Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvatura

    1500R

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • USB-C

  • Display Port

  • USB A a B

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