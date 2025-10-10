Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Aniversario LG

Aniversario LG

Gaming Night

Hasta 40% de Dscto
en tu monitor favorito

Solo del 12 al 15 de Setiembre

Modelos seleccionados: 55QNED80ASA.AWF, 86QNED80ASA.AWF, OLED65C5ESA.AWF, OLED77G5PSA.AWF, 45GX950A-B.AWF, 27GX790A-B.AWF, 34GX90SA-W.AWF, GRAB.AMEXLBK, BOUNCE.AMEXLBK, XG8T.DPERLLK, STAGE301.APERLBK, XL5T.DPERLLK, XL7T.DPERLLK, XL9T.DPERLLK.. Envios a nivel nacional. *Envió gratuito solo esta habilitado para compras mayores a S/. 1,499.00 soles. El servicio de delivery se encuentra disponible solo para zonas de cobertura. Aplican entregas de Lunes a Sábado. En caso de que se presenten manifestaciones u otros eventos que dificulten la entrega de los productos, LG no se hace responsable por la demora en la entrega. Entendemos que estos eventos están fuera de nuestro control y haremos todo lo posible para minimizar cualquier impacto en la entrega de sus productos. Revisa nuestra cobertura de entrega en https://www.lg.com/pe/cobertura-de-entrega.

 

Esta campaña es desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP) en cooperación con LG ELECTRONICS PERU S.A. identificado con RUC N° 20375755344. Condiciones: Vigente desde el 15 al 30 de julio del 2025 y/o hasta agotar stock. Descuento adicional del 5% en productos seleccionados en la web de LG Perú https://wwww.lg.com/pe/. Exclusivo pagando con Tarjeta de Crédito BCP. No acumulable con otras promociones. Máximo una compra por documento de identidad. No participan las Tarjetas de Crédito BCP Empresariales. No válido para pagos con Tarjetas de Crédito iO BCP. Stock sujeto a disponiblidad. Imagenes referenciales. Para aplicar el descuento en la web, el cliente deberá digitar su Tarjeta de Crédito BCP y por automático se efectuará el descuento. Es responsabilidad del cliente validar el beneficio previo al momento del pago. No se aceptarán reclamos fuera de la vigencia de la campaña. BCP actua como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o productos que ofrecen los comercios. El BCP podrá, previa comunicación a los clientes y sin responsabilidad alguna, modificar alguno de los términos establecidos en el presente texto, únicamente cuando dicho cambio no afecte la naturaleza de la promoción o el cambio sea producto de una obligación legal. Para mayor información de los productos participantes y más de los términos y condiciones en https://lg.com/pe/terminos-y-condiciones/ Monto del Fondo Promocional: S/ 50,000 incluido IGV LG ELECTRONICS PERU S.A. con RUC N° 20375755344.

 

BCP Visa (hasta 18 cuotas sin intereses) usando Niubiz como medio de pago

Promoción válida pagando con tarjetas de crédito BCP Visa a través de métodos de pago Niubiz. Aplica hasta en 18 cuotas sin intereses, según evaluación y condiciones del banco emisor. Cuota mínima y monto de compra sujeto a condiciones de BCP & LG.com. La promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. Para mayor información, consulta con tu entidad financiera.

 

*Descuento no acumulable con otras promociones, cupones y/o descuentos, salvo lo indicado en la presente promoción (welcome cupón y descuento de miembro LG).

* Para mayor información respecto a los términos y condiciones de entrega visita https://www.lg.com/pe/shop/obs-terms-conditions-pe.  

Conviértete en un LG Member

La vida es buena cuando te haces miembro de LG

Registrarme/Iniciar Sesión

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para tarjetas de crédito Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa. 

Conoce más sobre los TyC clic aquí

Descuentos Exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación ​GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados. 

