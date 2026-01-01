Promoción válida del 26 de Febrero al 31 de Marzo de 2026 a nivel nacional. Aplica solo para compras en LG.COM/pe. Modelos Participantes: 27G610A-B.AWFQ, 45GX90SA-B.AWF, 32GS95UV-B.AWF, 32U631A-B.AWFQ, 27U631A-B.AWFQ, 32U990A-S.AWF, 32UR550K-B.AWF, 27U730A-B.AWF, 27US500-W.AWF, 39GX90SA-W.AWF, 34U511A-B.AWF, 29U531A-W.AWF. Stock: 3 unidades por cada modelo. El descuento varía de acuerdo a cada modelo y combinación de productos. El precio final del producto aparece anunciado en la web. Descuentos no acumulables con otras promociones, ofertas, descuentos, cupones de descuento y/o beneficios. Para mayor información sobre los términos y condiciones de la promoción, incluyendo lo relacionado a delivery, instalación y cuotas sin intereses (los cuales pueden variar según el banco emisor de la tarjeta) visita: https://www.lg.com/pe/terminos-y-condiciones/. Promo: Arma el Combo de Monitores LG a tu estilo