Proyector LG CineBeam PF510Q inteligente, con control remoto

PF510Q
Front view
Plug view
Port view
Side view
Left side view
Left side port view
Right side view
Back view
Top perspective view
Características principales

  • Tamaño compacto y control remoto simple
  • LG webOS
  • Compatible con Apple Home and AirPlay
  • Compatible para Compartir pantalla y Bluetooth
  • Tamaño de pantalla flexible (pantalla de 30 a 120 pulgadas)
  • Corrección Automatica Vertical /Trapezoidal
Más
LG CineBeam.

LG CineBeam.

Mover a la película

Simplemente transforma tu espacio en una experiencia cinematográfica con el nuevo proyector inteligente de LG.

Diseño compacto

• Tamaño de agarre a una mano
• Control Remoto IR sencillo

Uso Inteligente

• webOS & Conexión Inhalámbrica
• Salida Dual de Audio Bluetooth

Display

• Tamaño de pantalla flexible
• Corrección Automática vertical / trapezoidal

El proyector está diseñado para agarre con una sola mano.

Tamaño Compacto

Diseño para agarre con una mano

Ligero y de tamaño compacto que se agarra con una mano, puedes llevarlo y crear tu teatro en cualquier lugar.
Control Remoto IR sencillo

Controlarlo de manera intuitiva y conveniente

El nuevo control remoto IR simple con una interfaz de usuario simplificada y 18 botones le permite controlar el proyector rápida y fácilmente.

*El control remoto está incluido en el paquete.

Disney+, YouTube, Apple TV y más están disponibles y son de fácil acceso en webOS 22.
webOS 22

Accede a tu contenido favorito

Disney+, YouTube, Apple TV y más están disponibles y son de fácil acceso en webOS 22.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.

Conexión inalámbrica inteligente

Apple Home y AirPlay
Apple Home y AirPlay

Compartamos su contenido en casa

Con el proyector inteligente LG, simplemente comparta su entretenimiento desde dispositivos Apple compatibles (iPhone, iPad y Mac) usando AirPlay en la pantalla grande de alta definición.

Cómo usar sus dispositivos Apple con LG CineBeam correctamente

Alt text

Transmita video desde un dispositivo Apple a LG CineBeam

1. Encuentra el video que deseas transmitir.

2. Toque el icono de AirPlay.

3. Elija su proyector LG CineBeam.

4. Si aparece una contraseña de AirPlay en la pantalla de su proyector, introdúzcala en su dispositivo Apple.

Alt text

Duplique su dispositivo Apple en LG CineBeam

1. Abra el Centro de control.

2. Pulse Duplicación de pantalla.

3. Seleccione su LG CineBeam de la lista.

4. Si aparece una contraseña de AirPlay en la pantalla de su proyector, introdúzcala en su dispositivo Apple.

Alt text

*Su dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su proyector.
*Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
*Este LG CineBeam es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.

Expanda el contenido a la pantalla grande.
Compartir Pantalla

Expandirlo a la pantalla grande

Simplemente comparta videos, fotos y música desde sus dispositivos Android y su computadora portátil en una pantalla grande de hasta 120 pulgadas.

*Compatible con Android o Windows 8.1 y superior.

Emparejamiento Bluetooth extendido.
Salida dual de audio Bluetooth

Emparejamiento Bluetooth extendido

Al ser compatible con el emparejamiento Bluetooth añadido Bluetooth Audio Dual Out, el LG PF510Q se puede conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Por lo tanto, puede compartir el sonido con su familia o amigo incluso en entornos sensibles al ruido.

*Compatible con BT 5.0 y superior. Es posible que el sonido entre los dos dispositivos conectados no coincida.

Hasta 120 pulgadas de resolución Full HD

Tamaño de pantalla flexible para inmersión cinematográfica

Con resolución FHD (1920 x 1080) y tamaño compacto para adaptarse a cualquier lugar, puede crear su propio cine envolvente en casa o al aire libre en una pantalla flexible de 30 a 120 pulgadas.

Ver una película en una habitación estrecha.
Disfruta de tu propio contenido incluso en una habitación estrecha
Ver una película con los niños.
Decora el primer teatro pequeño de tu hijo
Películas al aire libre en la pantalla grande en el patio trasero o en la azotea.
Películas al aire libre en la pantalla grande para reunirse con amigos en el patio trasero o en la azotea

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Se requiere la conexión del cable de alimentación para el funcionamiento.

Corrección Automática Vertical /trapezoidal

Corrige automáticamente la pantalla trapezoidal, que ocurre cuando el proyector y la pantalla no están horizontales, a la pantalla rectangular recta.
Imprimir

Todas las especificaciones

ENERGÍA

  • Consumo de energía (máx.)

    62W

  • Fuente de alimentación

    Adapter 65W

ACCESORIO

  • Manual (libro completo o simple)

    Simple Book, Full Book

  • Conformidades (Reglamento)

  • Guía rápida del usuario (Guía de configuración rápida)

  • Tarjeta de garantía

BRILLO (LÚMENES ANSI)

  • Brillo (lúmenes ANSI)

    450

RELACIÓN DE CONTRASTE

  • Relación de contraste

    150,000:1

CARACTERÍSTICAS

  • Control de sincronización AV Bluetooth

  • Salida de sonido Bluetooth

  • Función Eco - Modo de ahorro de energía

    Sí (Min/Med/Max)

  • Función Eco - Temporizador de apagado

  • Plug & Play (detección automática de fuente RGB / DVI / HDMI)

  • USB Host (película, música, foto)

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

  • HDMI

    2

COMPATIBILIDAD DE SEÑAL DE ENTRADA

  • Digital (HDMI)

    Up to 1080p (60Hz, 50Hz, 24Hz)

RESOLUCIÓN NATIVA

  • Resolución nativa

    Full HD (1920x1080)1)

RUIDO

  • Ahorro de energía Med.

    26 dB(A)↓

IMAGEN DE PROYECCIÓN

  • Tamaño de pantalla

    30" ~ 120"

  • Estándar (lente a pared)

    60"@1.59m (100"@2.65m)

  • Relación de proyección

    1.2

LENTE DE PROYECCIÓN

  • Enfoque (Automático / Manual)

    Manual

  • Zoom

    Fijo

TAMAÑO

  • Tamaño neto (mm) (ancho x profundo x alto)

    148 x 148 x 66.5

TEMPERATURA

  • Temperatura de funcionamiento

    0 ~ 40℃

PESO

  • Peso neto (kg o g)

    1.0kg

Qué opina la gente

