We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Proyector LG CineBeam PF510Q inteligente, con control remoto
Proyector LG CineBeam PF510Q inteligente, con control remoto
Proyector LG CineBeam PF510Q inteligente, con control remoto
PF510Q
()
Diseño compacto
• Tamaño de agarre a una mano
• Control Remoto IR sencillo
Uso Inteligente
• webOS & Conexión Inhalámbrica
• Salida Dual de Audio Bluetooth
Display
• Tamaño de pantalla flexible
• Corrección Automática vertical / trapezoidal
Control Remoto IR sencillo
Controlarlo de manera intuitiva y conveniente
El nuevo control remoto IR simple con una interfaz de usuario simplificada y 18 botones le permite controlar el proyector rápida y fácilmente.
*El control remoto está incluido en el paquete.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
Conexión inalámbrica inteligente
Cómo usar sus dispositivos Apple con LG CineBeam correctamente
Alt text
Transmita video desde un dispositivo Apple a LG CineBeam
1. Encuentra el video que deseas transmitir.
2. Toque el icono de AirPlay.
3. Elija su proyector LG CineBeam.
4. Si aparece una contraseña de AirPlay en la pantalla de su proyector, introdúzcala en su dispositivo Apple.
Alt text
Duplique su dispositivo Apple en LG CineBeam
1. Abra el Centro de control.
2. Pulse Duplicación de pantalla.
3. Seleccione su LG CineBeam de la lista.
4. Si aparece una contraseña de AirPlay en la pantalla de su proyector, introdúzcala en su dispositivo Apple.
Alt text
*Su dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su proyector.
*Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
*Este LG CineBeam es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
*Compatible con Android o Windows 8.1 y superior.
*Compatible con BT 5.0 y superior. Es posible que el sonido entre los dos dispositivos conectados no coincida.
Hasta 120 pulgadas de resolución Full HD
Tamaño de pantalla flexible para inmersión cinematográfica
Con resolución FHD (1920 x 1080) y tamaño compacto para adaptarse a cualquier lugar, puede crear su propio cine envolvente en casa o al aire libre en una pantalla flexible de 30 a 120 pulgadas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Se requiere la conexión del cable de alimentación para el funcionamiento.
Corrección Automática Vertical /trapezoidal
Corrige automáticamente la pantalla trapezoidal, que ocurre cuando el proyector y la pantalla no están horizontales, a la pantalla rectangular recta.
Todas las especificaciones
ENERGÍA
Consumo de energía (máx.)
62W
Fuente de alimentación
Adapter 65W
ACCESORIO
Manual (libro completo o simple)
Simple Book, Full Book
Conformidades (Reglamento)
Sí
Guía rápida del usuario (Guía de configuración rápida)
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
BRILLO (LÚMENES ANSI)
Brillo (lúmenes ANSI)
450
RELACIÓN DE CONTRASTE
Relación de contraste
150,000:1
CARACTERÍSTICAS
Control de sincronización AV Bluetooth
Sí
Salida de sonido Bluetooth
Sí
Función Eco - Modo de ahorro de energía
Sí (Min/Med/Max)
Función Eco - Temporizador de apagado
Sí
Plug & Play (detección automática de fuente RGB / DVI / HDMI)
Sí
USB Host (película, música, foto)
Sí
TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA
HDMI
2
COMPATIBILIDAD DE SEÑAL DE ENTRADA
Digital (HDMI)
Up to 1080p (60Hz, 50Hz, 24Hz)
RESOLUCIÓN NATIVA
Resolución nativa
Full HD (1920x1080)1)
RUIDO
Ahorro de energía Med.
26 dB(A)↓
IMAGEN DE PROYECCIÓN
Tamaño de pantalla
30" ~ 120"
Estándar (lente a pared)
60"@1.59m (100"@2.65m)
Relación de proyección
1.2
LENTE DE PROYECCIÓN
Enfoque (Automático / Manual)
Manual
Zoom
Fijo
TAMAÑO
Tamaño neto (mm) (ancho x profundo x alto)
148 x 148 x 66.5
TEMPERATURA
Temperatura de funcionamiento
0 ~ 40℃
PESO
Peso neto (kg o g)
1.0kg
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
Encontrar localmente
Producto Recomendado