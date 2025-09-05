We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradora Top Freezer 264L LinearCooling con Multi-Air Flow
*Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
Multi Air Flow
Temperaturas óptimas en todas partes
El sistema Multi-Air Flow fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
Filtro de carbono
Reduce los olores con doble sistema de filtrado
La tecnología de filtración por carbono neutraliza olores, manteniéndolo fresco el interior.
Bandeja de vidrio templado
Resistente para soportar utensilios pesados, fácil de limpiar, sin manchas ni olores persistentes.
*Las imágenes y vídeos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Sólo los modelos que aplica.
*Basado en el modelo GM-B302G**
*Verifica los términos y condiciones de la garantía en https://www.lg.com/pe/soporte/garantia
*10 años de garantía para el compresor Smart Inverter (sólo piezas).
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
-
Tipo de producto
Top Freezer
-
GRADO DE CONSUMO DE ENERGÍA
A
CAPACIDAD
-
Litraje Neto (L)
264
CONTROL Y PANTALLA
-
Congelamiento rápido
Sí
DIMENSIONES Y PESO
-
Peso de paquete (kg)
53
-
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 680 x 637
-
Peso del producto (kg)
48
CARACTERÍSTICAS
-
Door Cooling+
No
-
Door-in-Door
No
-
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
-
Manual Twist Ice Maker
Bandeja de hielo normal
-
Dispensador solo de agua
No
-
Máquina de hielo automática
No
-
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
-
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
MATERIAL Y ACABADO
-
Door (Material)
PCM
-
Acabado (puerta)
Plateado
-
Tipo de manija
Bolsillo horizontal
RENDIMIENTO
-
Tipo de Compresor
Smart Inverter
-
Energy Consumption (kWh/Year)
260
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
-
Puerta cesta_Transparente
2 Completas + 1 Grande
-
Luz del refrigerador
LED superior
-
Estante de Cristal_templado
2
-
Hygiene Fresh+
No
-
Caja de las verduras
Sí (1)
-
Hygiene Fresh
No
TECNOLOGÍA SMART
-
Diagnóstico inteligente
No
-
ThinQ (Wi-Fi)
No
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
-
Puerta cesta_Transparente
2
-
Estante de Cristal_templado
1
