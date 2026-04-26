[Aviso] Finalización del servicio de Spotify (31/06/2026)

Gracias por elegir los productos LG Electronics.

Nos gustaría informarle que el servicio de Spotify para ciertos productos LG Wireless Multi-room Audio dejará de estar disponible debido a la discontinuación del SDK heredado de Spotify proporcionado por la empresa asociada.

Servicios que se cancelarán:

Servicio de transmisión de música de Spotify

Modelos afectados:

▶ Barras de sonido:

LAS650M, MUSICFLOWHS6,

LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,

LAS751M, LAS851M,

LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,

LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,

SH6, DSH7, SH7,

DSH8, LH-175SPK,

SH7B, SH8, DSH9,

SJ6, SJ6B,

SJ8, SJ8S, SJC8,

SJ9, SJC9A

▶ Altavoces:

NP8340, NP8340B, NA9340, BH3,

NP8540, NP8540B, NA9540, BH5,

NP8740, NP8740B, NA9740, BH7,

NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350, BH4

Fecha de finalización del servicio:

31 de marzo de 2026

Después de la finalización del servicio:

Tenga en cuenta que el servicio de Spotify ya no estará disponible en los modelos mencionados, ya que la empresa asociada ha finalizado el soporte para el SDK heredado de Spotify.

Aclaración:

Incluso si el manual del usuario o las descripciones de servicio en LG.COM indican que esta función es compatible, la finalización del servicio seguirá aplicándose después de la fecha mencionada.