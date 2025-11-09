En un mundo cada vez más conectado e inteligente, la tecnología basada en IA (inteligencia artificial) ya no es cosa de ciencia ficción: está transformando cada aspecto de nuestra vida. En el sector HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), LG introduce el Multi V i, un sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) que incorpora funciones inteligentes para optimizar energía, confort, mantenimiento y rendimiento.

Veamos en detalle cómo esta solución marca una diferencia real.