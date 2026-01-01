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32 " LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32 " LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32LB650BPSA
Vista frontal de 32 " LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB650BPSA
LG SMART TV AI LB65 FHD TV shown in front and side views highlights a 32-inch display with a 719 mm-wide screen, 430 mm screen height, 456 mm height with stand, a 71 mm profile depth, and a stand footprint measuring 589 by 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
Vista frontal de 32 " LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB650BPSA
LG SMART TV AI LB65 FHD TV shown in front and side views highlights a 32-inch display with a 719 mm-wide screen, 430 mm screen height, 456 mm height with stand, a 71 mm profile depth, and a stand footprint measuring 589 by 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

Características principales

  • El Procesador α5 AI Gen9 ofrece una calidad de imagen más clara, con mayor nitidez y profundidad.
  • Disfruta un contraste impresionante y mayor nivel de detalle con HDR10 Pro.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de AI, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • AI Hub ofrece una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
  • Accede fácilmente a una amplia selección de contenido en vivo y bajo demanda con LG Channels.
Más

¿Por qué LG SMART TV?

El procesador alpha 5 AI Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de AI que ofrece una calidad de imagen más clara, con mayor nitidez y profundidad.

Procesador alpha 5 AI Gen9

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con Virtual 9.1.2 de AI Sound llena un espacio moderno mientras se reproduce en pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con sonido multidireccional para una experiencia profundamente inmersiva.

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 Ch

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con el galardonado webOS Multi AI se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

webOS Multi AI galardonado

LG SMART TV AI LB65 FHD TV cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas de Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con LG Channels ofrece entretenimiento gratis sin fin, incluyendo canales de TV en vivo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia variedad de opciones para ver.

LG Channels - Entretenimiento infinito gratis

¿Qué hace diferentes a los LG SMART TV?

Los LG SMART TV están impulsados por nuestros procesadores alpha AI para ofrecer una calidad visual mejorada y un sonido optimizado. HDR10 Pro potencia el contraste. AI Sound Pro agrega profundidad y claridad al audio. Además, nuestro galardonado webOS hace que todo sea intuitivo y práctico con funciones impulsadas por AI como Multi AI Search y más.

Procesador alpha 5 AI Gen9

Creado para una imagen brillante

El nuevo procesador alpha 5 AI Gen9 lleva procesamiento de alto nivel a tu TV LG, ofreciendo mayor nitidez y profundidad para una mejor experiencia de visualización en general.

El procesador alpha 5 AI Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de AI que ofrece una calidad de imagen más clara, con mayor nitidez y profundidad.

El procesador alpha 5 AI Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de AI que ofrece una calidad de imagen más clara, con mayor nitidez y profundidad.

HDR10 Pro

Detalles vívidos y contraste más profundo en cada escena

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece luces más brillantes y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con mayor riqueza de detalles.1)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV destaca HDR10 Pro mediante una imagen escénica dividida de un lago y montañas, comparando SDR con HDR10 Pro para revelar luces más brillantes, sombras más profundas y un contraste más refinado.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV destaca HDR10 Pro mediante una imagen escénica dividida de un lago y montañas, comparando SDR con HDR10 Pro para revelar luces más brillantes, sombras más profundas y un contraste más refinado.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV
LG SMART TV AI LB65 FHD TV con Dynamic Tone Mapping mejora una escena de un oso en el bosque al analizar las curvas tonales cuadro por cuadro, ofreciendo texturas más ricas con mejor contraste de color y claridad visual.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping

Brillo y detalle mejorados en cada cuadro

Dynamic Tone Mapping analiza cada cuadro y ajusta las curvas tonales para ofrecer color y contraste mejorados.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con Virtual 9.1.2 Ch de AI Sound llena un espacio moderno mientras se reproduce en pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con sonido multidireccional para una experiencia profundamente inmersiva.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con Virtual 9.1.2 Ch de AI Sound llena un espacio moderno mientras se reproduce en pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con sonido multidireccional para una experiencia profundamente inmersiva.

Virtual 9.1.2 Ch

Sonido envolvente e inmersivo con Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound utiliza algoritmos sofisticados para analizar el sonido y escalarlo, creando una experiencia de audio que emula el sonido envolvente incluso sin parlantes externos adicionales.2)

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo deAIque mejor se adapte a ti. El sistema se conecta con múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.3)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. In This Scene proporciona recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que Generative AI permite buscar y crear imágenes.4)

LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada solo para ti.

Al ir a My Page, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.5)

La insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

webOS Multi AI galardonado

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con AI Chatbot muestra un mensaje en pantalla que identifica un problema de apagado repentino y ofrece una solución antes de que el usuario ingrese información, demostrando detección proactiva con AI y guía a través de la interfaz del televisor.

AI Chatbot

Conoce el problema antes de que preguntes

When your TV shows signs of trouble, the system detects the issue and provides step-by-step guidance right on your screen, helping you resolve it instantly or connect to support.6)

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia Editor’s Choice de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema Smart TV 2025/2026.

La insignia Editor’s Choice de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros mediante almacenamiento y gestión seguros de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años gratis7)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu TV LG está diseñada para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu TV LG está protegida. Los capacitores incorporados protegen contra altos voltajes, incluidos rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con LG Channels ofrece entretenimiento gratis sin fin, incluyendo canales de TV en vivo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia variedad de opciones para ver.

LG Channels

Entretenimiento infinito gratis

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con LG Channels ofrece entretenimiento gratis sin fin, incluyendo canales de TV en vivo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia variedad de opciones para ver.9)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con conectividad inteligente muestra en pantalla la interfaz de Home Hub, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub,  tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin interrupciones con tus dispositivos IoT del hogar en ecosistemas inteligentes compatibles.

Sumérgete en cada partido deportivo

Sports Forecast de AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de partidos. Alienta con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo con estos datos generados por IA.11)

Sports Alert

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Disfruta cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de partidos de tu equipo, resultados y más.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ve televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ve televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los TV LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de ajuste de color, Guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). Crear una Cuenta LG no tiene costo.

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el Dynamic Tone Mapping propio de LG aplicado cuadro por cuadro para contenido HDR10.

 

2)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

3)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI de socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se brinda soporte para LLM.

 

4)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta “In This Scene” está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programación).

*La tarjeta “On Now” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedores de contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta “Generative AI” está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

5)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar y, si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

6)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no estén disponibles.

 

7)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

8)*Brinda acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países que admiten NLP en su idioma nativo.

 

9)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

 

10)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse mediante la aplicación móvil ThinQ.

 

11)*La tarjeta “In This Scene” está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.












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