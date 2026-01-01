32 " LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el Dynamic Tone Mapping propio de LG aplicado cuadro por cuadro para contenido HDR10.

2)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

3)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI de socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se brinda soporte para LLM.

4)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta “In This Scene” está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programación).

*La tarjeta “On Now” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedores de contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta “Generative AI” está disponible en ciertas regiones o modelos.

5)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar y, si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

6)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no estén disponibles.

7)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

8)*Brinda acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países que admiten NLP en su idioma nativo.

9)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

10)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse mediante la aplicación móvil ThinQ.

11)*La tarjeta “In This Scene” está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.























