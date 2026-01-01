100 " LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

1)*Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED con la combinación de LED de menor tamaño que los Mini LED de LG, lo que ofrece una amplia reproducción del color.

2)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek por su cobertura de color triple 100%, medida según IDMS v1.2 cláusula 5.18.

3)*Las imágenes anteriores son simuladas para fines ilustrativos.

4)*En comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

*Procesamiento más rápido en comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

6)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programación).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras apps de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, el acceso y uso de apps mediante voz puede no estar disponible.

12)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye instalaciones de apps desde fuentes inusuales distintas a LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones regulares de software para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están asegurados bajo uso normal.

*webOS está protegido por LG Shield.

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración de soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

14)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no tiene procesamiento de AI integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se proporciona en países que admiten NLP en su idioma nativo.

15)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Según el entorno de instalación, puede haber un ligero espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulta la guía de instalación para más detalles.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

21)*La función trabaja cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la app.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Solo es compatible en modelos con sensor de luz.

24)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil ThinQ.

26)*Validación AMD FreeSync Premium basada en baja latencia de entrada, reducción de tirones y rendimiento sin parpadeos.

*165Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 165Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para asegurar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una tasa de refresco de hasta 330Hz a resolución Full HD optimizada para un gameplay ultrasuave.

27)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

28)*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

29)*La compatibilidad con servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

30)*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance de compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones tomadas en base a dicha información.

31)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

33)*La Soundbar se puede comprar por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto LG TV está limitado solo a ciertas funciones.

34)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

35)*Las pantallas MRGB95 han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.