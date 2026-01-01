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100 " LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

100 " LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

100MRGB96BS
Vista frontal de 100 " LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 100MRGB96BS
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB engines for balanced color and refined contrast.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, offering up to 100 inches, is wall-mounted in a spacious modern living room. Displaying a vivid, colorful landscape that highlights rich color and fine detail, elevating the interior to a new level.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.
Vista frontal de 100 " LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 100MRGB96BS
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB engines for balanced color and refined contrast.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, offering up to 100 inches, is wall-mounted in a spacious modern living room. Displaying a vivid, colorful landscape that highlights rich color and fine detail, elevating the interior to a new level.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

Características principales

  • Color revolucionario con control de luz independiente Micro RGB y cobertura de color triple 100% certificada
  • Certificado con cobertura de color triple 100% en BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB
  • Miles de zonas de atenuación impulsadas por el Procesador α11 AI ofrecen un contraste excepcional
  • El nuevo Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine, heredado de la experiencia de LG OLED, permite una experiencia de visualización 4K impulsada por AI
  • Frecuencia de actualización de hasta 330Hz y un gameplay ultra fluido con Motion Booster 330
Más
Insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría Imagen para la pantalla MRGB95 de 100 pulgadas

CES Innovation Awards - Galardonado (MRGB95, 100")

Imagen

Insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría Ciberseguridad para LG Shield

CES Innovation Awards - Galardonado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría Inteligencia Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards - Galardonado (Multi-AI)

Inteligencia Artificial

Insignia Elección del editor de AVForums como Mejor sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluido 2025/26

Elección del editor de AVForums - Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

¿Por qué Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB95, impulsado por RGB Primary Color Ultra, muestra la imagen de una flor en la pantalla, con luz roja, verde y azul controlada con precisión desde motores Micro RGB AI independientes para lograr colores vivos y precisos.

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con cobertura de color triple 100% certificada llena la pantalla con degradados intensos y fluidos de rojo, verde y azul, ofreciendo una cobertura del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB.

Cobertura de color triple 100% certificada

Micro Dimming Ultra, contraste impresionante

Micro Dimming Ultra, contraste impresionante

Nuevo procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3

Nuevo procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con webOS Multi AI galardonado se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

webOS Multi AI galardonado

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo es Micro RGB evo la siguiente evolución de Micro RGB?

Construido a partir de 13 años de experiencia en OLED, Micro RGB evo es nuestro televisor RGB de primera generación, una evolución revolucionaria que va más allá de Micro RGB. Gracias a la tecnología Micro RGB con cobertura de color triple 100% certificada, ofrece una precisión de color excepcional y colores más intensos. El mismo procesador alpha 11 AI Processor de OLED, capaz de controlar 8.3 millones de píxeles, ahora trabaja con la tecnología Micro RGB y Micro Dimming Ultra, permitiendo un control ultra preciso de la luz y el color para una experiencia visual vívida, detallada y rica que solo Micro RGB evo puede ofrecer.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nueva evolución del color, muestra una imagen de color cristalino vívido con facetas definidas de rojo, verde y azul. Destaca por su cobertura de color del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine y Motion Booster 330Hz con VRR 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nueva evolución del color, muestra una imagen de color cristalino vívido con facetas definidas de rojo, verde y azul. Destaca por su cobertura de color del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine y Motion Booster 330Hz con VRR 165Hz.

Tecnología Micro RGB

Nuestro LED RGB más pequeño para color y detalle ultra precisos

Incontables luces micro RGB, más pequeñas que los Mini LED, ofrecen control puntual de brillo y color para crear una claridad detallada y un contraste que supera incluso al Mini LED de QNED evo.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, con tecnología Micro RGB, muestra la evolución de Mini LED hacia Micro RGB más pequeños con elementos de luz roja, verde y azul que emiten brillo puntual y ofrecen control preciso del color.

RGB Primary Color Ultra

Color revolucionario con cobertura de color triple 100% certificada

Micro RGB evo controla la luz y el color a nivel micro para expresar un espectro de color aún más amplio con un estándar superior de intensidad y precisión. Micro RGB evo cuenta con control de color ultrafino Micro RGB y es el único televisor con cobertura de color del 100% en tres estándares —BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB—, cubriendo una gama de color excepcionalmente amplia para todo, desde cine HDR y edición digital hasta tecnologías de visualización de próxima generación.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, impulsado por RGB Primary Color Ultra con cobertura de color triple 100% certificada, muestra su expresión de color revolucionaria al presentar una imagen de una flor con color intenso y equilibrado, y contraste refinado.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, impulsado por RGB Primary Color Ultra con cobertura de color triple 100% certificada, muestra su expresión de color revolucionaria al presentar una imagen de una flor con color intenso y equilibrado, y contraste refinado.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, con control de color ultrafino Micro RGB, ofrece una cobertura de color del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, con control de color ultrafino Micro RGB, ofrece una cobertura de color del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek.

Micro Dimming Ultra

Miles de zonas de atenuación impulsadas por nuestro mejor procesador alpha11 AI Processor ofrecen un contraste excepcional

El procesador alpha 11 AI Processor de OLED, capaz de controlar 8.3 millones de píxeles, impulsa y controla miles de zonas de atenuación en Micro RGB evo para ofrecer imágenes con contraste impactante y gran detalle.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Micro Dimming Ultra muestra una vibrante escena de vida marina con separación precisa del color en más de 8.3 millones de píxeles, mejorada por miles de zonas de atenuación impulsadas por el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Micro Dimming Ultra muestra una vibrante escena de vida marina con separación precisa del color en más de 8.3 millones de píxeles, mejorada por miles de zonas de atenuación impulsadas por el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine

Calidad de imagen 4K definitiva con el procesador alpha 11 AI Processor con Dual AI Engine más avanzado de LG

Heredado de LG OLED, el procesador alpha 11 AI Processor, capaz de precisión a nivel de píxel, está equipado con un nuevo Dual AI Engine y ahora impulsa Micro RGB evo. Más allá de los motores de AI individuales, un Dual AI Engine refina la nitidez y la textura simultáneamente, dando como resultado una calidad de imagen 4K que no solo es más nítida, sino que se ve más natural.4)

El procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 de LG Micro RGB evo AI MRGB95 brilla con luz morada sobre una placa de circuito, resaltando el Dual AI Engine y ofreciendo un rendimiento NPU hasta 5.6 veces más rápido, CPU 50% más rápida y GPU 70% más potente.

El procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 de LG Micro RGB evo AI MRGB95 brilla con luz morada sobre una placa de circuito, resaltando el Dual AI Engine y ofreciendo un rendimiento NPU hasta 5.6 veces más rápido, CPU 50% más rápida y GPU 70% más potente.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 verificada por UL, lo que indica verificación de rendimiento con luz azul reducida.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 verificada por UL, lo que indica verificación de rendimiento con luz azul reducida.

Verificado por UL por baja luz azul: color amplio y brillante, cómodo para tus ojos35)

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada cuadro a calidad HDR

La AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para lograr imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. In This Scene ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras que Generative AI permite buscar y crear imágenes.9)

¡LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, diseñada solo para ti!

Al acceder a My Page, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.10)

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocida en la categoría Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocida en la categoría Inteligencia Artificial.

webOS Multi AI galardonado

webOS galardonado, ahora protegido por LG Shield

La insignia Elección del editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia Elección del editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Protección multicapa con 7 tecnologías principales

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros mediante almacenamiento y gestión seguros de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Protección multicapa con 7 tecnologías principales Descubre más sobre LG Shield

Las 7 tecnologías principales de LG Shield

LG Micro RGB evo MRGB95 con LG Shield es reconocido por almacenamiento y gestión seguros de datos, ilustrado con un ícono de llave, donde mecanismos de protección mejorados resguardan la información confidencial dentro del sistema.
Almacenamiento y gestión seguros de datos

Almacenamiento seguro de datos mediante tecnología de claves mejorada12)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por algoritmos criptográficos seguros, ilustrado con una pantalla protegida y un ícono de escudo, donde la seguridad basada en cifrado garantiza una transmisión de datos segura y confiable.
Algoritmo criptográfico seguro

Gestión de certificados de cliente para transmisión segura de datos

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por garantizar la integridad del software, ilustrado con un ícono de sistema seguro, donde los mecanismos de autenticación verifican la confiabilidad del sistema y protegen contra accesos no autorizados.
Garantía de integridad del software

Tecnología de credenciales para autenticación segura de usuarios

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por autenticación de usuario y control de acceso, ilustrado con íconos de usuario conectado y candado, donde la protección a nivel de sistema gestiona el acceso y asegura los entornos de aplicaciones.
Autenticación de usuario y control de acceso

Soluciones de protección del sistema y seguridad de aplicaciones para la integridad del software

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por transmisión segura de datos, ilustrado con íconos de servidor y dispositivo conectados, donde los procesos de verificación garantizan la integridad y protegen los datos durante la transferencia.
Transmisión segura de datos

Una solución verificada que garantiza la integridad de las actualizaciones de seguridad

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por transmisión y respuesta ante eventos de seguridad, ilustrado con íconos de conexión y monitoreo, donde los sistemas criptográficos permiten una detección y respuesta rápidas ante amenazas.
Transmisión y respuesta ante eventos de seguridad

Una solución impulsada por algoritmos criptográficos seguros

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por gestión de actualizaciones de seguridad, ilustrado con íconos de sistema y escudo, donde el monitoreo en tiempo real y los mecanismos de actualización ayudan a prevenir amenazas y mantener la protección del sistema.
Gestión de actualizaciones de seguridad

Prevención de intrusiones y monitoreo de amenazas en tiempo real para eventos de seguridad

Programa webOS Re:New

Haz actualizaciones gratis a tu televisión hasta por 5 años13)

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu TV LG está diseñada para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu TV LG está protegida. Los capacitores integrados protegen contra altos voltajes, incluidos rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como con un mouse aéreo para disfrutar AI Hub

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un mouse aéreo o simplemente habla para dar comandos de voz.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 presenta AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Diseño, creado para elevar tu espacio

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Da estilo a tu espacio con una variedad de contenidos para elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleje tu estilo.18)

LG Gallery+ de LG Micro RGB evo AI MRGB95 con BGM y Music Lounge muestra la escena de lago en el bosque “Forest Evening” en pantalla, con un panel de interfaz visible de music lounge para música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM con Music Lounge

Configura la atmósfera adecuada con música

Crea la atmósfera adecuada con música que combine con tus imágenes. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate vía Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu televisor usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia fototeca.

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu televisor usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia fototeca.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu televisor usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia fototeca.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 está montado en la pared sobre una pared verde encima de una consola roja, mostrando un panel de información que incluye clima, marcadores deportivos, TV Scheduler y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel de información

Mantente actualizado con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, mira tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Gallery Mode

Cambia de TV a obra de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte seleccionadas, agregando un toque de estilo y elegancia a tu espacio.34)

AI Brightness Control

Brillo óptimo con cualquier luz

AI Brightness Control ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.22)

LG Channels

Entretenimiento infinito gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.24)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y apps en una sola disposición de control.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Conectividad inteligente

Home Hub,  tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin interrupciones con tus dispositivos IoT del hogar en Google Home y más.25)

Entra en un mundo afinado para ganar

Juego definitivo

Juega para ganar con tasas de refresco mejoradas de hasta 330Hz

Experimenta gaming ultrarrápido con 165Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con Motion Booster elevando las tasas de refresco para reducir el desenfoque de movimiento y el primer control certificado BT ULL, disfruta un alto rendimiento ideal para gaming competitivo.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras a alta velocidad con un recuadro comparativo borroso que destaca Motion Booster 330, mientras admite 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto a un logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a cloud gaming dentro de la interfaz del televisor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto a un logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a cloud gaming dentro de la interfaz del televisor.

NVIDIA GeForce NOW

El primer cloud gaming 4K 120Hz HDR del mundo

Juega juegos 4K 120Hz HDR en tu televisor incluso sin un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta gaming en la nube de alta gama con rendimiento GeForce RTX 5080.27)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra un control inalámbrico etiquetado “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en pantalla, indicando compatibilidad optimizada con controles Bluetooth para un gameplay responsivo.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra un control inalámbrico etiquetado “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en pantalla, indicando compatibilidad optimizada con controles Bluetooth para un gameplay responsivo.

Bluetooth Ultra Low Latency

El primer televisor del mundo compatible con controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta cloud gaming de latencia ultrabaja y alto rendimiento con compatibilidad para controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retraso de entrada a menos de 3.0ms. Disfruta un control fluido y responsivo que se siente como una conexión cableada, incluso al jugar en la nube.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra LG Gaming Portal en la pantalla webOS, con un hub de gaming y una interfaz de un solo paso que brinda acceso a múltiples apps de juegos mediante servicios de cloud gaming como NVIDIA GeForce NOW y apps webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Tu hub integral para gaming, sin consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores mediante Challenge Mode.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de gameplay como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de gameplay como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración de juego a tu estilo

Personaliza fácilmente tu experiencia de gaming usando Game Dashboard para control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar finamente tus configuraciones preferidas. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

Sumérgete en cada partido deportivo

Sports Forecast by AI Concierge de LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra un partido de fútbol en vivo con un panel de AI en pantalla que presenta predicciones, insights de jugadores y datos de la liga, sugiriendo cómo la AI analiza el gameplay para pronosticar resultados del partido.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 con TruMotion destaca el suavizado de movimiento en una escena de fútbol con pantalla dividida, contrastando acción borrosa con TruMotion Off y movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes de ritmo rápido.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra una escena dramática de una persona viajando en un auto; luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en vivo con marcadores en tiempo real y, al tocarla, cambia directamente al partido en vivo.
Sports Forecast by AI Concierge de LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra un partido de fútbol en vivo con un panel de AI en pantalla que presenta predicciones, insights de jugadores y datos de la liga, sugiriendo cómo la AI analiza el gameplay para pronosticar resultados del partido.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 con TruMotion destaca el suavizado de movimiento en una escena de fútbol con pantalla dividida, contrastando acción borrosa con TruMotion Off y movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes de ritmo rápido.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra una escena dramática de una persona viajando en un auto; luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en vivo con marcadores en tiempo real y, al tocarla, cambia directamente al partido en vivo.
Sports Forecast by AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de partidos. Alienta con más fuerza y disfruta apoyar a tu equipo con estos insights generados por IA.30)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad adecuada de suavizado y lograr una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ningún momento

Vive cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, marcadores y más.

Cine verdadero, preservado con detalle exacto

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Experimenta el cine como el director lo pensó con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con Ambient Light Compensation, que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.31)

Dolby Atmos

Al renderizar el sonido como objetos de audio 360° inmersivos en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Orchestra Sound

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar el TV y la Soundbar como uno solo, el sistema expande la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.33)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Orchestra muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras ondas de sonido gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir sonido envolvente sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras mira televisión.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras mira televisión.

Accesibilidad

Funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados teniendo en cuenta la accesibilidad, con funciones como filtro de ajuste de color, guía de lengua de señas y compatibilidad de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes anteriores de esta página de detalle de producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas apps de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay costo por crear una cuenta LG.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real Gallery+.

1)*Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED con la combinación de LED de menor tamaño que los Mini LED de LG, lo que ofrece una amplia reproducción del color.

 

2)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek por su cobertura de color triple 100%, medida según IDMS v1.2 cláusula 5.18.

 

3)*Las imágenes anteriores son simuladas para fines ilustrativos.

 

4)*En comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

*Procesamiento más rápido en comparación con el procesador alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

6)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programación).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras apps de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, el acceso y uso de apps mediante voz puede no estar disponible.

 

12)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye instalaciones de apps desde fuentes inusuales distintas a LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones regulares de software para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están asegurados bajo uso normal.

*webOS está protegido por LG Shield.

 

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración de soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

14)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no tiene procesamiento de AI integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se proporciona en países que admiten NLP en su idioma nativo.

 

15)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Según el entorno de instalación, puede haber un ligero espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulta la guía de instalación para más detalles.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

21)*La función trabaja cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Solo es compatible en modelos con sensor de luz.

 

24)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

 

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil ThinQ.

 

26)*Validación AMD FreeSync Premium basada en baja latencia de entrada, reducción de tirones y rendimiento sin parpadeos.

*165Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 165Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para asegurar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una tasa de refresco de hasta 330Hz a resolución Full HD optimizada para un gameplay ultrasuave.

 

27)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

28)*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

29)*La compatibilidad con servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

30)*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance de compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones tomadas en base a dicha información.

 

31)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

33)*La Soundbar se puede comprar por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto LG TV está limitado solo a ciertas funciones.

 

34)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

 

35)*Las pantallas MRGB95 han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

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Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)

  • Recepción de TV analógica

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Colores invertidos

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Attached)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

AUDIO

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Modo de sonido de TV Compartir

    Si

  • WOW Orquesta

    Si

  • Sonido AI

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    40W

  • Voz clara Pro

    Si

  • Dolby Atmos

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

CONECTIVIDAD

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

DIMENSIONES Y NORMATIVA

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    2 390 x 1 620 x 285

  • Peso del embalaje

    104,2

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    2 230 x 1 277 x 49,9

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    2 230 x 1 372/1 324 x 434

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    380 x 434

  • Peso del televisor sin soporte

    67,3

  • Peso del televisor con soporte

    77

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    600 x 400

JUEGOS

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • Modo HGIG

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (hasta 165 Hz)

  • Dolby Vision para Juegos (4K 120Hz)

    Si

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Amplia Gama de Colores

    RGB Ultra Primary Color (Triple certificación 100% de color)

  • Tasa de Refresco

    120Hz nativo

  • Tipo de Pantalla

    4K Micro RGB

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Micro RGB

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Memoria de almacenamiento

    Definable Spec Only in LG.COM

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Memoria RAM

    Definable Spec Only in LG.COM

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • Transporte Rapido de Frame

    Si

  • Versión del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Año de Lanzamiento del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Gigahertz del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Cantidad de Núcleos del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Motion

    Motion Pro

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Tecnología Dimming

    Micro Dimming Ultra

  • Calibración automática

    Si

  • Escalador AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Imagen AI Pro

    Si

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Control de Voz libre de manos

    Si

  • Panel de Control

    Si (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Año de lanzamiento del Sistema Operativo

    Definable Spec Only in LG.COM

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