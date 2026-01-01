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85 " LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026

85 " LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026

85QNED70BSA
Vista frontal de 85 " LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026 85QNED70BSA
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights an 85-inch display with a 1890 mm-wide screen, 1088 mm screen height, 1148 mm height with stand, a 72.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1565 by 362 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing an intense soccer moment with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of an orca swimming, as AI recognizes and upscales every frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Vista frontal de 85 " LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026 85QNED70BSA
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights an 85-inch display with a 1890 mm-wide screen, 1088 mm screen height, 1148 mm height with stand, a 72.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1565 by 362 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing an intense soccer moment with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of an orca swimming, as AI recognizes and upscales every frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.

Características principales

  • Experiencia inmersiva en una TV Ultra Grande con un refinado diseño Linear Flow, diseñado para integrarse a tu espacio
  • La tecnología exclusiva de amplia gama de color de LG ofrece una paleta de colores más rica con Dynamic QNED Color.
  • Mayor claridad y contraste excepcional con Mini LED.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de AI, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI activa AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría Ciberseguridad para LG Shield

CES Innovation Awards - Galardonado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría Inteligencia Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards - Galardonado (Multi-AI)

Inteligencia Artificial

Insignia AVForums Editor’s Choice como Mejor sistema Smart TV por 8 años consecutivos, incluido 2025/26

AVForums Editor's Choice - Mejor sistema Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

¿Por qué LG QNED | Mini LED?

LG QNED AI QNED70 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla grande y nítida, con paneles impulsados por AI que muestran predicciones, información de jugadores y datos de la liga mientras el juego se analiza en tiempo real.

Deportes dinámicos con LG QNED

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.

Dynamic QNED Color

Certificado para 100% de volumen de color

LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca Mini LED mediante una escena dividida de acantilado costero, comparando LED convencional con negros más profundos y un contraste más refinado en texturas de rocas en capas y detalles del océano para mayor claridad y profundidad.

Mini LED

LG QNED AI QNED70 Mini LED con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles mediante la interfaz del televisor.

Multi AI webOS galardonado

LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo LG QNED Mini LED lleva gran tamaño y color a cada escena?

Dynamic QNED Color de LG QNED, certificado para 100% de volumen de color, ofrece color y detalle realistas. Desde cine hasta deportes, disfruta contenido reproducido con color vivo y claridad en una TV Ultra Grande.

TV Ultra Grande

Descubre una inmersión de otro nivel con una TV Ultra Grande

Disfruta la acción deportiva, cada película y juego en un amplio LG QNED Ultra Big TV. Con sus colores vivos y calidad de imagen refinada, la acción se despliega con una escala y claridad impresionantes.1)

LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared de una sala luminosa, mostrando un intenso momento de fútbol con colores vivos y calidad de imagen refinada en una pantalla amplia, mientras una familia sentada en sofás celebra junta.

LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared de una sala luminosa, mostrando un intenso momento de fútbol con colores vivos y calidad de imagen refinada en una pantalla amplia, mientras una familia sentada en sofás celebra junta.

Dynamic QNED Color

La tecnología de gama de color basada en Nano de LG lleva 100% de volumen de color a tu TV

Visualiza color dinámico y vibrante en movimiento con la tecnología de amplia gama de color basada en Nano de LG, que reemplaza Quantum Dot y mejora la tasa de reproducción de color de tu TV para expresar una variedad de ambientes con Dynamic QNED Color.

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con estallidos vivos y fluidos de movimiento multicolor similar a pintura, ofreciendo una expresión de color vibrante y 100% de volumen de color para imágenes dinámicas.

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con estallidos vivos y fluidos de movimiento multicolor similar a pintura, ofreciendo una expresión de color vibrante y 100% de volumen de color para imágenes dinámicas.

Consulta la certificación de 100% de volumen de color de LG QNED2)

Mini LED

Brillo refinado con precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo e imágenes brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece control preciso de la luz para cada escena.

LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra cómo su Mini LED revela texturas de roca más definidas y detalles del océano más claros que el LED convencional en una escena dividida de acantilado costero, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra cómo su Mini LED revela texturas de roca más definidas y detalles del océano más claros que el LED convencional en una escena dividida de acantilado costero, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador alpha 7 AI 4K Gen9

Mejorado para un procesamiento más
inteligente y potente

Impulsado por una potencia mejorada de GPU y CPU, el procesador alpha 7 AI realiza optimización de imagen a nanoescala para ofrecer claridad 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG QNED AI QNED70 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento con AI más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mayor contraste y profundidad.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG QNED AI QNED70 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento con AI más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mayor contraste y profundidad.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.5)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. In This Scene ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras Generative AI permite buscar y crear imágenes.6)

LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, adaptada solo para ti.

Al acceder a My Page, puedes ver todo de un vistazo: desde el clima, calendario y widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.7)

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocido en la categoría Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocido en la categoría Inteligencia Artificial.

Multi AI
webOS galardonado

webOS galardonado, ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu TV hasta por 5 años gratis9)

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu TV LG está diseñada para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu TV LG está protegida. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluidos rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como con un mouse aéreo para disfrutar AI Hub

LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.10)

LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Sumérgete en cada partido deportivo

Recibe predicciones de partidos con IA

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de partidos. Alienta con más emoción y disfruta apoyar a tu equipo con estos datos generados por IA.11)

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad adecuada de suavizado y lograr una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Configura alertas y no te pierdas ningún momento

Disfruta cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de juego de tu equipo, marcadores y más.

Entra en un mundo configurado para ganar

Juego definitivo

Juega para ganar con un rendimiento fluido

Disfruta una gran experiencia de juego con VRR de hasta 60 Hz. Con el primer control certificado BT ULL combinado con rápidas tasas de actualización, cada momento de juego se vuelve más disfrutable.12)

LG QNED AI QNED70 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de juego de acción rápida con un recuadro comparativo que resalta un movimiento más fluido, con soporte para hasta 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un control inalámbrico etiquetado “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando soporte optimizado para controles Bluetooth y una experiencia de juego responsiva.
LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para brindar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos webOS.
LG QNED AI QNED70 Mini LED con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones como frecuencia de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un control inalámbrico etiquetado “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando soporte optimizado para controles Bluetooth y una experiencia de juego responsiva.
LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para brindar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos webOS.
LG QNED AI QNED70 Mini LED con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones como frecuencia de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
Bluetooth Ultra Low Latency

El primer TV del mundo compatible con controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja con compatibilidad para controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.13)

LG Gaming Portal

Tu centro único para jugar, sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores mediante Challenge Mode.14)

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

Cine auténtico, preservado con detalle exacto

LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control editando una película que aparece en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control editando una película que aparece en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER Ambient MODE

Mira películas como el director las concibió

Experimenta el cine como el director lo concibió con FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental, que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.15)

Diseño creado para elevar tu espacio

Linear Flow Design

Acabado refinado y sólido que complementa tu espacio

Tu TV cuenta con un moderno acabado metálico de presencia sólida y un elegante diseño lineal creado para elevar tu espacio.16)

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Linear Flow Design se presenta en una vista de múltiples ángulos, con un panel posterior en la parte superior, una escena de sala con montaje delgado en pared en la parte inferior izquierda y un primer plano del respaldo metálico estriado en la parte inferior derecha.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenidos para elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleje tu estilo.18)

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge de LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra en pantalla la escena de lago en el bosque “Forest Evening”, con un panel visible de interfaz Music Lounge para música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente ideal con música

Crea la atmósfera adecuada con música que combine con tus imágenes. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor del álbum Family Trip activado.

LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor del álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu TV usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo con contenido de tu propia biblioteca de fotos.21)

LG QNED AI QNED70 Mini LED está montado en una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel de información que incluye clima, marcadores deportivos, TV Scheduler y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de información

Mantente actualizado con un panel personalizado todo en uno

Consulta información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, mira tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Gallery Mode

Cambia de TV a obra de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu TV puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.27)

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

Brightness Control ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.22)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.23)

LG Channels

Entretenimiento ilimitado gratis

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Smart Connectivity muestra en pantalla la interfaz Home Hub, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo diseño de control.24)

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin interrupciones con tus dispositivos IoT del hogar mediante Google Home y más.25)

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema completo de sonido envolvente de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar el TV y la Soundbar como uno solo, el sistema amplía la profundidad y direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.26)

LG QNED AI QNED70 Mini LED con WOW Orchestra muestra músicos interpretando en pantalla, mientras ondas sonoras en capas desde el TV y la soundbar inferior llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá dentro de una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá dentro de una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los TVs LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como filtro de ajuste de color, guía de lengua de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes anteriores en esta página de detalle de producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para TVs con sintonizador). No hay costo por crear una cuenta LG.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real Gallery+.

1)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.


2)*El volumen de gama de color de pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek.


3)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.


4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.


5)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.
*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI de socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.
*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.


6)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.
*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG (Guía Electrónica de Programación).
*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedores de contenido), por lo que no se mostrará.
*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible en ciertas regiones o modelos.


7)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.
*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.
*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.
*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.
*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.
*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.


8)*Se requiere conexión a internet.
*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.
*En países donde NLP no es compatible, el acceso y uso de aplicaciones mediante voz puede no estar disponible.

 

 

9*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

10)*Brinda acceso rápido a las funciones de AI del TV, pero no tiene procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países que admiten NLP en su idioma nativo.

 

11)*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG.

*El alcance de compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones tomadas en base a dicha información.

 

12)*60 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

13)*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

14)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

21)*La función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

24)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

 

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse mediante la aplicación móvil ThinQ.

 

26)*La soundbar se puede comprar por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del TV LG está limitado solo a ciertas funciones.

 

27)*El ahorro de energía aplica solo cuando Gallery Mode y Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

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