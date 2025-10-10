Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 97 pulgadas 2025

* Las OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz. Y funcionan hasta a 144 Hz en entradas Dolby Vision.

* Las de 97 pulgadas admiten 120 Hz y las de 48 pulgadas admiten 144Hz.

* HGiG es un grupo empresas de la industria de los videojuegos y las pantallas para televisiones que trabajan de forma voluntaria y se reúnen para definir y poner a disposición del público guías para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

* Solo la OLED G5 de 48 pulgadas tiene certificación ClearMR 9000.

* ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla.

* Las pantallas LG OLED han recibido la certificación de Intertek por su tiempo de respuesta de 0.1 ms (gris a gris) y su rendimiento calificado para juegos.