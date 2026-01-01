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97" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

97" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

OLED97G6PSA
Vista frontal de 97" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED97G6PSA
SIZE OF OLED97G6
BRIGHTER VISUALS WITH BRIGHTNESS BOOSTER
PERFECT BLACK AND PERFECT COLOR
ULTIMATE 4K QUALITY
SECURITY TRUST ON LG SHIELD
AI HUB
FLUSH FIT GALLERY
LIFESTYLE OF OLEDG6
Vista frontal de 97" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED97G6PSA
SIZE OF OLED97G6
BRIGHTER VISUALS WITH BRIGHTNESS BOOSTER
PERFECT BLACK AND PERFECT COLOR
ULTIMATE 4K QUALITY
SECURITY TRUST ON LG SHIELD
AI HUB
FLUSH FIT GALLERY
LIFESTYLE OF OLEDG6

Características principales

  • Imágenes más brillantes y llenas de detalle con Brightness Booster, impulsado por Procesador alpha 11 AI Gen3
  • Negro Perfecto y Color Perfecto garantizan un contraste más profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de luz.
  • Hasta 120Hz en 4K, compatible con G‑SYNC y FreeSync Premium para gaming fluido e inmersivo
  • El galardonado webOS integra experiencias avanzadas de AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de AI abre el AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Ganador 2026 del CES Innovation Awards

Plataforma de Sistema Operativo de TV con LG Shield

Insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards – Ganador 2026

Arquitectura Multi-AI

Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV por 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor Sistema de Smart TV 2025/26

"8 Años Como el Mejor Sistema de Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna declaración realizada, y no sometió a prueba el artículo premiado.

Why LG OLED evo G6?

El LG OLED evo AI G6 con Brightness Booster muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado despliega sus plumas radiantes y luminosas, entregando luces más brillantes con mayor detalle y contraste impactante.

Brightness Booster

El LG OLED evo AI G6 muestra una escena de planetas y estrellas en pantalla dividida, comparando una pantalla mate anti-reflejo con su pantalla Perfect Black y Perfect Color para una calidad de imagen más nítida en cualquier condición de luz, respaldada por certificaciones de UL e Intertek para volumen de color y fidelidad de color.

Perfect Black y Perfect Color

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 120Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, con los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming Inigualable en 4K 120Hz

El LG OLED evo AI G6 con webOS Multi-AI galardonado se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios de IA accesibles desde la interfaz del televisor.

webOS Multi-AI Galardonado

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Por qué el LG OLED evo de 97 pulgadas G6?

La tecnología OLED de próxima generación mejora todos los aspectos de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece imágenes más brillantes, Perfect Black y Perfect Color en cualquier condición de luz, mientras preserva imágenes 4K impresionantes con nuestro mejor procesador alpha 11 AI Processor Gen3. Experimenta la diferencia incluso en una gran pantalla de 97 pulgadas.

Brightness Booster

Imágenes más brillantes con Brightness Booster

El nuevo algoritmo Light Boosting del alpha 11 AI Processor Gen3 ofrece luces más brillantes y mayor detalle.2)

LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster shows a dark scene where a brilliantly illuminated peacock spreads its radiant, glowing feathers, delivering brighter highlights with improved detail and striking contrast.

Perfect Black & Perfect Color

Perfect Black and Perfect Color in any light, always

LG OLED TV features UL-verified Perfect Black and Perfect Color, delivering deeper contrast, enhanced brightness, and vivid, accurate color. See every star clearly, even in a bright room.5)

LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing Other OLED TVs Matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
El LG OLED evo AI G6 presenta la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, indicando un rendimiento verificado de reducción de luz azul.

El LG OLED evo AI G6 presenta la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, indicando un rendimiento verificado de reducción de luz azul.

Verificado por Eyesafe para reducir la luz azul, cada fotograma cuida tus ojos7)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine

Calidad de imagen 4K definitiva con el más avanzado alpha 11 AI Processor con Dual AI Engine de LG

El alpha 11 AI Processor Gen3 lleva el rendimiento OLED más allá de los límites, controlando con precisión 8.3 millones de píxeles autoiluminados, ahora aún más potente con Dual AI Engine. Yendo más allá de un solo motor de IA, este procesamiento avanzado refina la nitidez y la textura simultáneamente, ofreciendo una calidad de imagen 4K más nítida y natural.8)

El alpha 11 AI Processor 4K Gen3 del LG OLED evo G6 AI TV brilla en luz púrpura y azul sobre un circuito oscuro, resaltando el Dual AI Engine y ofreciendo una NPU hasta x5.6 más rápida, CPU 50% más veloz y GPU 70% más potente.

¿Por qué el LG AI TV?

El LG AI TV optimiza imagen y sonido mientras hace cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre el LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados del AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.13)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. "En Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.14)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a tu My Page personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.15)

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

webOS Multi-AI Galardonado

webOS galardonado, ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita17)

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

LG Quad Protection

Tu LG TV está hecho para durar con LG Quad Protection

De hardware a software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores blindan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como un air mouse para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un air mouse, o simplemente habla para dar comandos de voz.18)

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

¿Por qué el LG OLED evo como Gaming TV?

Juego ultra fluido y sin cortes de imagen

Juega en 4K 120Hz compatible con G-Sync y AMD FreeSync

Hasta 120Hz ofrece una acción más nítida y fluida en cada juego. G-Sync Compatible y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento estable y sin cortes de imagen, mientras que VRR y la latencia ultra baja garantizan que cada movimiento sea fluido y reactivo, dándote una ventaja clara en cada partida.20)

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 120Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, el texto "WIN" en pantalla y los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

El primero del mundo certificado por VESA DSC: gaming visualmente sin pérdidas y con baja latencia

Con DSC certificado por VESA, obtienes detalle visualmente sin pérdidas y capacidad de respuesta en tiempo real para gaming a través de HDMI 2.1, ofreciendo un gameplay fluido y de alta resolución con imágenes nítidas y sin distorsiones.41)

El primero del mundo en gaming en la nube 4K 120Hz HDR

Juega juegos 4K 120Hz HDR en tu TV incluso sin un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta del gaming en la nube de alta gama con el rendimiento de GeForce RTX 5080.42)

El primer TV del mundo en soportar controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta el gaming en la nube de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3.0ms. Disfruta de un control fluido y reactivo que se siente igual que una conexión cableada, incluso jugando en la nube.43)

Tiempo de respuesta de 0.1ms certificado, el OLED responde al instante sin efecto fantasma

Con su tiempo de respuesta de píxel de 0.1ms y ALLM para latencia ultra baja, cada comando se ejecuta con precisión inmediata. Esta alta capacidad de respuesta mantiene el gameplay rápido nítido y controlado, ofreciéndote una clara ventaja competitiva.21)

Gaming inmersivo con HGiG

HGiG mantiene el mapeo de tono HDR fiel a la intención del creador, lo que resulta en una mayor inmersión con imágenes que permanecen notablemente precisas y nítidas en cada momento.23)

El LG OLED evo AI G6 muestra el LG Gaming Portal en la pantalla de webOS, presentando un hub de gaming con una interfaz de un solo paso que ofrece acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de gaming en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Juegos LG

Tu centro de gaming en un solo lugar, sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.26)

El LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar la configuración de gameplay como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

El LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar la configuración de gameplay como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

Panel de Juegos y Optimizador

Ajusta fácilmente la configuración de juego a tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la tasa de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

¿Por qué el LG OLED evo es una excelente opción para los amantes del diseño?

El LG OLED evo AI G6 está montado al ras de la pared en una sala de estar moderna, mostrando una vívida aurora sobre un pueblo costero nevado mientras un hombre y una mujer miran desde el sofá con un control en mano.

Diseño Gallery al ras de la pared para el minimalismo

Una pantalla delgada y refinada se integra naturalmente en tu espacio, creando una presencia similar a una galería sin espacio visible con la pared.27)

El LG OLED evo AI G6 se muestra montado al ras de la pared desde un ángulo lateral con un paisaje de puente brillante en pantalla. A la derecha, está montado en la pared sin espacio en una sala de estar minimalista, mostrando un paisaje de estilo pictórico colorido que se combina con un interior de tonos madera.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una variedad de contenidos a elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otro contenido visual para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleja tu estilo.29)

El LG OLED evo AI G6 con LG Gallery+ y Music Lounge muestra la escena de lago en el bosque "Forest Evening" en pantalla, con un panel de interfaz de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

Música de Fondo con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente ideal con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotografías familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Family Trip" activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y exhibe tus recuerdos

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu TV solo usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.32)

El LG OLED evo AI G6 está montado en la pared sobre una consola roja, mostrando un panel de información con clima, marcadores deportivos, programador de TV y Home Hub.

Panel de Información

Mantente al tanto con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Obtén actualizaciones del clima, alertas deportivas, revisa tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visualización y más.

Modo Galería

Cambia de TV a obras de arte de forma fluida

Con el Modo Galería activado, tu TV puede continuar ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.42)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.33)

Sensor de Movimiento

Receptivo a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.34)

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

El LG OLED evo AI G6 con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo centro de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa de forma fluida con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.36)

Descargo de responsabilidad

 

*Las imágenes en esta página de detalles del producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin Cuenta LG, solo está disponible la conexión de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para TV con sintonizadores). No hay costo para crear una Cuenta LG.

2)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

 

5) *La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de Fidelidad de Color medida con CIE DE2000 y 125 patrones de color.

*El Volumen del Espacio de Color (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para niveles de negro ≤0.24nit hasta 500lux, según la medición IDMS Sección 11.5.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para niveles de consistencia de color >99% hasta 500lux, según la medición IDMS Secciones 11.5.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

7)*Las pantallas de los TV LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

8)*Comparado con el alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

 

10)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

*Procesamiento más rápido en comparación con el alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

11)*Debe activarse a través del menú de Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

12)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

13)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA asociados pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuenta con soporte LLM.

 

14)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta 'En Vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido.

*La tarjeta de 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

15)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los OLED, QNED, NANO 4K UHD TV lanzados desde 2024, así como en los MRGB y FHD TV lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*La pantalla puede ser desbloqueada por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a los TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

16)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

 

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

 

20)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 120Hz.

*165Hz se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que 120Hz se aplica al modelo OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no admiten compatibilidad con G-Sync.

 

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas como "0.1 tiempos de respuesta (Gris a Gris) y Rendimiento de Gaming Cualificado" por Intertek.

 

23)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de gaming en HDR.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de desenfoque de movimiento de la pantalla.

 

26)*El soporte para servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

27)*El ajuste real puede variar según las condiciones de instalación. Es posible que haya un pequeño espacio entre el TV y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden diferir.

 

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

30)*16 different profiles are provided, with content recommendations generated by matching data to each type of profile.

 

31)*Generative AI feature is only available in certain regions or models.

*A subscription includes 20 credits per month. One credit lets you generate one image.

*Depending on device performance, file size, and network speed, LG Link's file transfer speed may vary.

*Some file extensions may not be supported by LG Link depending on your device specifications.

*LG Link can use an external storage device when used according to the device memory specifications.

 

32)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto el Modo Galería como Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

 

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

35)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

 

36)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

41)*Los TV LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

 

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

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Especificaciones clave

  • JUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • JUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativo (VRR 120Hz)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Si

  • AUDIO - Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • AUDIO - Salida de Audio

    60W

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    2 155 x 1 230 x 28,2

  • DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte

    57,0

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)

  • Recepción de TV analógica

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Colores invertidos

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Attached)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

AUDIO

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Si

  • AI Object Remastering

    Si (AI Object Remastering Ultra)

  • Sonido AI

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    60W

  • Voz clara Pro

    Si

  • Dolby Atmos

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo de sonido de TV Compartir

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONECTIVIDAD

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

DIMENSIONES Y NORMATIVA

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    2 365 x 1 530 x 335

  • Peso del embalaje

    95,0

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    2 155 x 1 230 x 28,2

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    2 155 x 1 628 x 580

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1 658 x 580

  • Peso del televisor sin soporte

    57,0

  • Peso del televisor con soporte

    64,7

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    600 x 400

JUEGOS

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • Dolby Vision para Juegos (4K 120Hz)

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos de 0,1 ms

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Si(Hasta 120Hz)

IMAGEN (PANTALLA)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativo (VRR 120Hz)

  • Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Imagen AI Pro

    Si

  • Escalador AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Control Automático de Brillo

    Si

  • Calibración automática

    Si

  • Brightness Booster

    Si

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Cantidad de Núcleos del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • Gigahertz del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Año de Lanzamiento del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Versión del Procesador

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Transporte Rapido de Frame

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • Memoria RAM

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Memoria de almacenamiento

    Definable Spec Only in LG.COM

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Control de Voz libre de manos

    Si

  • Panel de Control

    Si (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (la disponibilidad de servicios de pago varía según el país)

  • LG Shield

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • Mi página

    Si

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Año de lanzamiento del Sistema Operativo

    Definable Spec Only in LG.COM

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