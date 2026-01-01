1)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de fidelidad de color, medida bajo el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de gama de color (CGV) es equivalente o superior al del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0.24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

2)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum.

3)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

5)*Debe activarse desde el menú de Modo de Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD con el programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se proporciona soporte LLM.

8)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave dependen de la aplicación y de la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible solo en ciertas regiones o modelos.

9)*El contenido reducido o limitado puede mostrarse según la región y la conectividad de la red.

*El soporte de Identificación de Voz puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que soporten la cuenta de Identificación de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi Página aplica a TVs OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el Chatbot IA con el servicio al cliente.

*En los países donde no se soporta NLP, el acceso y uso de aplicaciones mediante voz puede no estar disponible.

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del Control Remoto Mágico IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz IA solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que soporten 144 Hz.

*NVIDIA G-SYNC es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.

15)*Los televisores LG OLED han sido certificados con ‘0,1 ms de tiempo de respuesta+Q539+N541:O544+N541:O545

16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices que mejoren la experiencia de juego HDR para los consumidores.

*El soporte de HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla

17)*Se requiere suscripción. Las ofertas del servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

18)*En modo de Ultra Baja Latencia (ULL), solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

19)*El soporte para servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y control (gamepad).

*El control (gamepad) se vende por separado.

20)*Los requisitos de instalación pueden variar.

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

28)*El soporte para ciertos LG Channels puede variar según la región.

29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi ‘Matter’. Los servicios y funciones compatibles con ‘Matter’ pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones Apple TV+ y Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz

31)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es únicamente con fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones basadas en dicha información.

33)*La barra de sonido (Soundbar) se vende por separado.

*El control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a la red para actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado solo a ciertas funciones.

34)*El ahorro de energía se aplica únicamente cuando Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.