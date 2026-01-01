1)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de fidelidad de color, medida bajo el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.
*El volumen de gama de color (CGV) es equivalente o superior al del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0.24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).
*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
2)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum.
3)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025, según comparación interna de especificaciones.
4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.
5)*Debe activarse desde el menú de Modo de Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.
6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD con el programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.
*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir suscripción.
*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se proporciona soporte LLM.
8)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.
*Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave dependen de la aplicación y de la hora del día.
*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).
*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.
*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible solo en ciertas regiones o modelos.
9)*El contenido reducido o limitado puede mostrarse según la región y la conectividad de la red.
*El soporte de Identificación de Voz puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.
*Funciona únicamente con aplicaciones que soporten la cuenta de Identificación de Voz.
*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.
*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.
*Mi Página aplica a TVs OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.
10)*Se requiere conexión a internet.
*Es posible vincular el Chatbot IA con el servicio al cliente.
*En los países donde no se soporta NLP, el acceso y uso de aplicaciones mediante voz puede no estar disponible.
12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.
*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.
*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región
13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.
*El diseño, disponibilidad y funciones del Control Remoto Mágico IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El Reconocimiento de Voz IA solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.
14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que soporten 144 Hz.
*NVIDIA G-SYNC es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.
15)*Los televisores LG OLED han sido certificados con ‘0,1 ms de tiempo de respuesta+Q539+N541:O544+N541:O545
16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices que mejoren la experiencia de juego HDR para los consumidores.
*El soporte de HGiG puede variar según el país.
*Solo los modelos OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.
*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla
17)*Se requiere suscripción. Las ofertas del servicio pueden variar según el plan de membresía.
*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.
*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.
*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.
*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
18)*En modo de Ultra Baja Latencia (ULL), solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.
*Para un rendimiento óptimo, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
19)*El soporte para servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y control (gamepad).
*El control (gamepad) se vende por separado.
20)*Los requisitos de instalación pueden variar.
22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.
*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.
25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.
26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.
27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.
28)*El soporte para ciertos LG Channels puede variar según la región.
29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi ‘Matter’. Los servicios y funciones compatibles con ‘Matter’ pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.
30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision
*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones Apple TV+ y Amazon Prime Video
*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz
31)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en países que admiten EPG.
*El alcance del soporte puede variar según el país.
*La información proporcionada por AI Concierge es únicamente con fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones basadas en dicha información.
33)*La barra de sonido (Soundbar) se vende por separado.
*El control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.
*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a la red para actualizaciones.
*El uso del control remoto del televisor LG está limitado solo a ciertas funciones.
34)*El ahorro de energía se aplica únicamente cuando Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.