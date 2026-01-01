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Smart TV LG OLED AI B6 4K de 77 pulgadas 2026

Smart TV LG OLED AI B6 4K de 77 pulgadas 2026

OLED77B6PSA
Vista frontal de Smart TV LG OLED AI B6 4K de 77 pulgadas 2026 OLED77B6PSA
La vista frontal de la LG OLED AI B6, lanzada en 2026, muestra una imagen de formas multicolores en capas, Negro perfecto y Color perfecto, junto con la insignia de la OLED TV número uno del mundo durante 13 años.
La LG OLED AI B6, que se muestra en vista frontal y lateral, destaca por su pantalla de 77 pulgadas con una anchura de 1719 mm, una altura total de 989 mm y un grosor ultrafino de 50.9 mm sin soporte.
La LG OLED AI B6 muestra una escena de planetas y estrellas en modo de pantalla dividida, comparando una pantalla mate anti-glare con su pantalla Negro perfecto y Color perfecto para obtener una calidad de imagen más nítida con cualquier tipo de iluminación, respaldada por la certificación UL y las certificaciones Intertek para el volumen y la fidelidad del color.
El procesador alpha 8 AI 4K de 3.ª generación de la LG OLED AI B6 brilla con luz azul en una placa de circuito, lo que destaca el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5.0 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.
LG Smart TV LG OLED AI B6 4K de 77 pulgadas 2026, OLED77B6PSA
La LG OLED AI B6 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
LG Shield, aplicado a la LG OLED AI B6, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
LG OLED AI B6 compara 144Hz con 60Hz en un juego de carreras de motos, mostrando que el panel de 144Hz es ultrafluido y sin fragmentación. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la parte superior izquierda.
La LG OLED AI B6 está montada en la pared de una sala elegante, con un diseño ultradelgado y biseles finos, y muestra en pantalla un paisaje con tonos arcoíris y montañas superpuestas.
Vista frontal de Smart TV LG OLED AI B6 4K de 77 pulgadas 2026 OLED77B6PSA
La vista frontal de la LG OLED AI B6, lanzada en 2026, muestra una imagen de formas multicolores en capas, Negro perfecto y Color perfecto, junto con la insignia de la OLED TV número uno del mundo durante 13 años.
La LG OLED AI B6, que se muestra en vista frontal y lateral, destaca por su pantalla de 77 pulgadas con una anchura de 1719 mm, una altura total de 989 mm y un grosor ultrafino de 50.9 mm sin soporte.
La LG OLED AI B6 muestra una escena de planetas y estrellas en modo de pantalla dividida, comparando una pantalla mate anti-glare con su pantalla Negro perfecto y Color perfecto para obtener una calidad de imagen más nítida con cualquier tipo de iluminación, respaldada por la certificación UL y las certificaciones Intertek para el volumen y la fidelidad del color.
El procesador alpha 8 AI 4K de 3.ª generación de la LG OLED AI B6 brilla con luz azul en una placa de circuito, lo que destaca el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5.0 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.
LG Smart TV LG OLED AI B6 4K de 77 pulgadas 2026, OLED77B6PSA
La LG OLED AI B6 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
LG Shield, aplicado a la LG OLED AI B6, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
LG OLED AI B6 compara 144Hz con 60Hz en un juego de carreras de motos, mostrando que el panel de 144Hz es ultrafluido y sin fragmentación. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la parte superior izquierda.
La LG OLED AI B6 está montada en la pared de una sala elegante, con un diseño ultradelgado y biseles finos, y muestra en pantalla un paisaje con tonos arcoíris y montañas superpuestas.

Características principales

  • El Negro perfecto y el Color perfecto garantizan un contraste más profundo y colores vivos y precisos con cualquier tipo de iluminación.
  • Hasta 144Hz en 4K con compatibilidad G-SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego más fluida y llena de victorias
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para ofrecer una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
Más
Insignia de galardonado en los Premios de Innovación CES 2026 en la categoría de ciberseguridad para LG Shield

Premios de Innovación CES – Galardonado 2026

Plataforma del sistema operativo para TV con LG Shield integrado

Insignia de galardonado en los Premios de Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-IA

Premios de Innovación CES – Galardonado 2026

Arquitectura multi-IA

Insignia “Elección del Editor de AVForums” como mejor sistema Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

Elección del Editor de AVForums – Mejor sistema Smart TV 2025/26

“8 años como el mejor sistema Smart TV”

*Los Premios de Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, ni probó el producto al que se le otorgó el premio.

¿Por qué elegir el LG OLED B6?

LG OLED AI B6, con Negro Perfecto y Color Perfecto, muestra una escena dividida: a la izquierda negros más débiles; a la derecha mayor detalle, negros profundos y colores más vivos.

Negro Perfecto y Color Perfecto

LG OLED AI B6 para un juego inigualable en 4K a 144 Hz muestra una carrera de motos a alta velocidad, con los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

Juego inigualable en 4K a 144 Hz

LG OLED AI B6 con webOS Multi AI galardonado se presenta sobre un fondo oscuro, con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica soporte para servicios de IA accesibles desde la interfaz del TV.

webOS Multi AI galardonado

LG OLED AI B6 cuenta con un Centro de IA para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de opciones como Búsqueda Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED B6 una calidad de imagen superior?

LG OLED B6 ofrece una impresionante calidad de imagen 4K con precisión a nivel de píxel, garantizando Negro Perfecto en todas las condiciones de luz y Color Perfecto certificado con 100% de volumen y fidelidad de color. Con el procesador alpha 8 AI Processor 4K Gen3, mejora los detalles en 4K, intensifica los colores y optimiza el sonido para una experiencia visual excepcional.

Negro Perfecto y Color Perfecto

Negro perfecto y color perfecto en cualquier luz, siempre

LG OLED TV features UL-verified Perfect Black and Perfect Color, delivering deeper contrast, enhanced brightness, and vivid, accurate color. See every star clearly, even in a bright room..1)

LG OLED AI B6 muestra una escena de planeta y estrellas en pantalla dividida, comparando un display mate antirreflejo con su pantalla de Negro Perfecto y Color Perfecto, logrando mayor claridad en cualquier luz, con certificaciones de UL e Intertek en volumen y fidelidad de color.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

La LG OLED AI B6 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 de UL, lo que indica un rendimiento verificado de reducción de la luz azul.

La LG OLED AI B6 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 de UL, lo que indica un rendimiento verificado de reducción de la luz azul.

Verificado por Eyesafe para reducir la luz azul; cada imagen es más cómoda para tus ojos2)

Procesador alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Motor de IA avanzado con rendimiento de NPU 5 veces más rápido

Nuestro procesador de última generación mejora las capacidades de tu TV, permitiendo que la IA ofrezca una experiencia personalizada con mayor detalle en 4K, sonido más envolvente y colores más vibrantes.3)

El alpha 8 AI Processor 4K Gen3 del LG OLED AI B6 brilla en azul sobre una placa de circuito, destacando el rendimiento de IA con una NPU hasta 5 veces más rápida, CPU con 10% más velocidad y 20% mayor capacidad de memoria.

El alpha 8 AI Processor 4K Gen3 del LG OLED AI B6 brilla en azul sobre una placa de circuito, destacando el rendimiento de IA con una NPU hasta 5 veces más rápida, CPU con 10% más velocidad y 20% mayor capacidad de memoria.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo tu día a día más inteligente con un Centro de IA personalizado

Explora más sobre LG AI TV

AI HDR Remastering (Reprocesamiento HDR con IA)

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para obtener visuales más ricos y realistas.

Descubre tres beneficios destacados del centro de IA

Búsqueda avanzada Multi IA con Google Gemini y Microsoft Copilot.

Simplemente di lo que estás buscando, luego selecciona el modelo de IA que más te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas.

Conserje IA sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. ‘In This Scene’ ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.8)

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi Página personalizada solo para ti

Al acceder a Mi Página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, calendario y widgets hasta los puntajes de tus deportes favoritos.9)

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

webOS Multi IA galardonado

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

Se muestra la insignia Editor’s Choice de AVForums sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

Se muestra la insignia Editor’s Choice de AVForums sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el Mejor Sistema de Smart TV

Se muestra el emblema de LG Shield sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra la insignia CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Se muestra el emblema de LG Shield sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra la insignia CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield aseguran que tus datos se mantengan protegidos mediante almacenamiento y gestión de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión de datos segura, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu TV hasta 5 años gratis12)

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu TV LG está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu TV LG está protegido. Los capacitores integrados protegen contra voltajes altos, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el Control Remoto Mágico IA. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un ratón aéreo o simplemente habla para dar comandos de voz. 13)

LG OLED AI B6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Multi IA, Conserje IA, Identificación de voz IA con Mi Página, Chatbot IA, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA

“¿Por qué un TV LG OLED para juegos?”

Juego ultra fluido y sin desgarros

Disfruta de 4K a 144 Hz con compatibilidad G-SYNC y AMD FreeSync

A 144 Hz, la acción se mantiene más clara y fluida en cada juego. La compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium mantiene el movimiento estable y sin desgarros, mientras que VRR y el bajo retardo de entrada hacen que cada movimiento se sienta sensible, ofreciendo una ventaja confiable en el juego.14)

LG OLED AI B6 compara 144 Hz vs 60 Hz en un juego de carreras de motocicletas, mostrando el panel de 144 Hz como ultra fluido y sin desgarros. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la esquina superior izquierda

LG OLED AI B6 compara 144 Hz vs 60 Hz en un juego de carreras de motocicletas, mostrando el panel de 144 Hz como ultra fluido y sin desgarros. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la esquina superior izquierda

Tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms, el OLED responde al instante sin efecto fantasma

Con su tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms y ALLM para latencia ultrabaja, cada comando se ejecuta con precisión inmediata. Esta mayor capacidad de respuesta mantiene el juego rápido claro y controlado, ofreciendo una ventaja competitiva notable15)

Juego inmersivo con HGiG y ClearMR 9000

HGiG mantiene el mapeo de tonos HDR fiel a la intención del creador, mientras que ClearMR 9000 reduce el desenfoque de movimiento para una claridad suave y de alto nivel en la acción rápida del juego. El resultado es un juego inmersivo con visuales que permanecen precisos y claros en todo momento.16)

LG OLED AI B6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, ofreciendo acceso a juegos en la nube directamente desde la interfaz del televisor

LG OLED AI B6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, ofreciendo acceso a juegos en la nube directamente desde la interfaz del televisor

NVIDIA GeForce NOW

Primer servicio de cloud gaming 4K 120 Hz HDR del mundo

Juega en 4K a 120 Hz HDR en tu TV incluso sin un dispositivo adicional mediante NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alto nivel con rendimiento GeForce RTX 5080.17)

LG OLED AI B6 con Bluetooth de Ultra Baja Latencia El televisor muestra un control inalámbrico de juego etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, lo que indica soporte optimizado para controles Bluetooth y un juego más rápido y sensible.

LG OLED AI B6 con Bluetooth de Ultra Baja Latencia El televisor muestra un control inalámbrico de juego etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, lo que indica soporte optimizado para controles Bluetooth y un juego más rápido y sensible.

Bluetooth de Ultra Baja Latencia

Primer televisor del mundo compatible con controles Bluetooth de ultra baja latencia.

Disfruta de juegos en la nube con rendimiento y rapidez excepcionales gracias al soporte para controles Bluetooth de ultra baja latencia, que reduce el retraso de entrada a menos de 3 ms. Experimenta un control fluido y sensible, que se siente igual que con un control conectado por cable, incluso al jugar en la nube.18)

LG OLED AI B6 El televisor muestra el Portal de Juegos LG en la pantalla webOS, con una interfaz sencilla que permite acceder a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y apps de webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Juegos LG

Tu centro de juegos todo en uno, sin necesidad de consola.

Explora miles de juegos a través de NVIDIA GeForce NOW, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, y compite con otros jugadores mediante el Modo Desafío.19)

LG OLED AI B6 El televisor muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

LG OLED AI B6 El televisor muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

Panel y Optimizador de Juegos

Ajusta fácilmente la configuración de tus juegos según tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego de manera sencilla usando el Panel de Juegos para un control rápido en tiempo real y el Optimizador de Juegos para ajustar tus configuraciones favoritas. Modifica la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada partida sin esfuerzo.

¿Por qué LG OLED es una excelente opción para los amantes del diseño?

Diseño ultradelgado que se adapta a tu estilo de vida moderno

Con sus biseles delgados y perfil ultrafino, la pantalla se convierte en la protagonista, creando un aspecto más limpio y armonioso. De borde a borde, el diseño se percibe sin interrupciones, integrándose con elegancia en tu espacio.20)

LG OLED AI B6 El televisor está montado en la pared dentro de un espacio de sala decorado, mostrando su diseño ultradelgado con biseles estrechos. En la pantalla se aprecia un paisaje con tonos arcoíris y montañas en capas.

LG OLED AI B6 El televisor está montado en la pared dentro de un espacio de sala decorado, mostrando su diseño ultradelgado con biseles estrechos. En la pantalla se aprecia un paisaje con tonos arcoíris y montañas en capas.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una variedad de contenidos para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para mejorar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.22)

El LG OLED AI B6 con LG Gallery+ y BGM Music Lounge muestra la escena de lago forestal “Forest Evening” en pantalla, con un panel de interfaz visible para música de ambiente, reproducción por Bluetooth y controles.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música.

Genera la atmósfera ideal con música que combine con tus visuales. Usa las recomendaciones según tus preferencias o conecta vía Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

LG OLED AI B6 El televisor muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras que el teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Family Trip activada.

LG OLED AI B6 El televisor muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras que el teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Family Trip activada.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos.

Conecta tu cuenta de Google Photos a tu TV usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio de manera sencilla usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.25)

LG OLED AI B6 El televisor está montado en la pared sobre una consola roja frente a una pared verde, mostrando un tablero de información que incluye clima, resultados deportivos, programación de TV y Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Tablero de información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno.

Visualiza información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Modo galería

Cambia de TV a obra de arte sin interrupciones.

Con el Modo Galería activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra las obras de arte que seleccionaste, agregando un toque de estilo y elegancia a tu espacio.34)

Control de Brillo Automático

Brillo óptimo en cualquier condición de luz.

El Control de Brillo ajusta automáticamente la imagen según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.26)

Sensor de movimiento

Reacciona a tu presencia.

La detección de movimiento permite que tu TV responda de manera inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.27)

LG Channels

Entretenimiento ilimitado y gratuito.

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, facilitando encontrar todo el contenido que te gusta.28)

LG OLED AI B6 con Conectividad Inteligente El televisor muestra la interfaz de Home Hub, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, incluyendo paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo diseño de control.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Conectividad inteligente

Home Hub: tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes en un solo lugar. Conéctate, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos del hogar IoT a través de Google Home y más.29)

Cine Real, preservado con detalle exacto

  • Dolby Vision y MODO FILMMAKER con Ambient Light Compensation

    Vive el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y MODO FILMMAKER, que incluye compensación de luz ambiental para adaptarse al entorno y mantener las imágenes lo más fieles posible a su forma original.30)

  • Dolby Atmos

    Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sonido Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo sincronizado entre TV y barra de sonido

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como un solo sistema, se amplía la profundidad y la dirección del sonido, ofreciendo una experiencia envolvente más completa.33)

LG OLED AI B6 con Sonido Orchestra El televisor muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras ondas de sonido gráficas se extienden por la sala para transmitir un sonido envolvente inalámbrico y sincronizado.

LG OLED AI B6 con Sonido Orchestra El televisor muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras ondas de sonido gráficas se extienden por la sala para transmitir un sonido envolvente inalámbrico y sincronizado.

Escena Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá de una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la TV.

Escena Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá de una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la TV.

Accesibilidad

Funciones de asistencia que hacen la visualización más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lengua de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso Legal

 

Las imágenes mostradas en esta página de detalles del producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

Las especificaciones y funciones pueden variar según la región, el modelo y el tamaño.

La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una Cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ningún costo por crear una Cuenta LG.

1)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de fidelidad de color, medida bajo el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de gama de color (CGV) es equivalente o superior al del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0.24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

2)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum.

 

3)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

 

5)*Debe activarse desde el menú de Modo de Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD con el programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se proporciona soporte LLM.

 

8)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave dependen de la aplicación y de la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible solo en ciertas regiones o modelos.

 

9)*El contenido reducido o limitado puede mostrarse según la región y la conectividad de la red.

*El soporte de Identificación de Voz puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que soporten la cuenta de Identificación de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi Página aplica a TVs OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el Chatbot IA con el servicio al cliente.

*En los países donde no se soporta NLP, el acceso y uso de aplicaciones mediante voz puede no estar disponible.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región

 

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del Control Remoto Mágico IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz IA solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.

 

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que soporten 144 Hz.

*NVIDIA G-SYNC es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.

 

15)*Los televisores LG OLED han sido certificados con ‘0,1 ms de tiempo de respuesta+Q539+N541:O544+N541:O545

 

16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices que mejoren la experiencia de juego HDR para los consumidores.

*El soporte de HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla

 

17)*Se requiere suscripción. Las ofertas del servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

18)*En modo de Ultra Baja Latencia (ULL), solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

19)*El soporte para servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y control (gamepad).

*El control (gamepad) se vende por separado.

 

20)*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

 

25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

 

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

28)*El soporte para ciertos LG Channels puede variar según la región.

 

29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi ‘Matter’. Los servicios y funciones compatibles con ‘Matter’ pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones Apple TV+ y Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz

 

31)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es únicamente con fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones basadas en dicha información.

 

33)*La barra de sonido (Soundbar) se vende por separado.

*El control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a la red para actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado solo a ciertas funciones.

 

34)*El ahorro de energía se aplica únicamente cuando Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

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