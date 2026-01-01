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Why NEW LG OLED?
Los LG OLED 2026 ofrecen destellos hasta 3.9 veces más brillantes, un contraste más limpio gracias a la Pantalla Antirreflejos Premium, y una experiencia Gallery aún más integrada y uniforme.
Impulsados por la Tecnología de Color Hiperradiante, elevan el brillo, los Negros Perfectos y la precisión de color en cualquier condición de iluminación, preservando un impactante nivel de detalle 4K gracias al Procesador alpha 11 AI.
Disfruta una calidad de imagen OLED que se mantiene brillante, vibrante y libre de reflejos en todo tipo de entornos.
Hasta x3.9 veces más brillante para una claridad impactante
Ultra Potenciador de Brillo
El nuevo Ultra Potenciador de Brillo ofrece destellos hasta x3.9 veces más brillantes, manteniendo los detalles nítidos y los colores vibrantes, incluso en ambientes iluminados.
Contraste real en cualquier condición de luz
Negros Perfectos y Colores Perfectos con Pantalla Antirreflejos Premium
Los píxeles autoiluminados se apagan por completo para lograr Negros Perfectos, preservando un contraste profundo y una alta precisión de color, ya sea en ambientes oscuros o en espacios llenos de luz natural
Un estilo de galería, incluso cuando está apagado
Diseño Gallery Flush‑fit con LG Gallery+
El Diseño Gallery Flush‑fit se integra perfectamente con la pared, mientras que LG Gallery+ incorpora más de 5,000 obras de arte y modos personalizados que transforman tu espacio en una galería cuidadosamente curada.
Beneficios especiales por preventa
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