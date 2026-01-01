Los LG OLED 2026 ofrecen destellos hasta 3.9 veces más brillantes, un contraste más limpio gracias a la Pantalla Antirreflejos Premium, y una experiencia Gallery aún más integrada y uniforme.

Impulsados por la Tecnología de Color Hiperradiante, elevan el brillo, los Negros Perfectos y la precisión de color en cualquier condición de iluminación, preservando un impactante nivel de detalle 4K gracias al Procesador alpha 11 AI.

Disfruta una calidad de imagen OLED que se mantiene brillante, vibrante y libre de reflejos en todo tipo de entornos.