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100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026

100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026

100QNED85BS
Vista frontal de 100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026 100QNED85BS
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a modern living space, displaying a large-scale astronaut scene across a wide screen that visually fills the room and creates a strong cinematic presence.
Vista frontal de 100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026 100QNED85BS
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a modern living space, displaying a large-scale astronaut scene across a wide screen that visually fills the room and creates a strong cinematic presence.

Características principales

  • Experiencia visual inmersiva en un TV Ultra Grande
  • Dynamic QNED Color Pro con amplia gama de color para tonos más ricos y vibrantes
  • Mini LED con Precision Dimming Pro para una imagen más precisa y con mayor detalle
  • El galardonado webOS integra experiencias avanzadas de AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de AI abre el AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared de una sala, mostrando una celebración deportiva con colores vívidos y una calidad de imagen refinada en la pantalla grande, mientras una familia sentada en el sofá celebra junta.

Deportes en movimiento en un TV Ultra Grande

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color vívidas y fluidas, mostrando una vibrancia de color mejorada y certificada para el 100% del Volumen de Color.

Dynamic QNED Color Pro

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED destaca Mini LED with Precision Dimming Pro en una escena dividida de montaña glaciar iluminada por auroras, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste refinado para lograr mayor precisión y claridad.

Mini LED with Precision Dimming Pro

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Award-winning Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios de IA accesibles desde la interfaz del TV.

Award-winning Multi AI webOS

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo el LG QNED evo Mini LED lleva gran tamaño y color a cada escena?

LG QNED evo’s Dynamic QNED Color Pro, which is certified for 100% Color Volume, and Mini LED with Precision Dimming Pro's advanced dimming zones, come together to deliver ultra-vivid color and detail. Enjoy an immersive viewing experience from sports to movies and beyond on an ultra big screen.

Ultra Big TV

Descubre una inmersión de otro nivel con una pantalla ultra grande

Disfruta la acción deportiva, cada película y cada videojuego en el amplio LG QNED evo Ultra Big TV. Con sus colores vívidos y su calidad de imagen refinada, la acción se despliega con una escala y claridad impresionantes.1)

Dynamic QNED Color Pro

La tecnología de gamut de color basada en Nano de LG ofrece un 100% de volumen de color en su televisor

Vea colores más dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG, que reemplaza a Quantum Dot, mejorando la tasa de reproducción de color de su televisión para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.2)

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color fluidas y vívidas, con transiciones suaves y una amplia gama de colores que supera a las pantallas de puntos cuánticos convencionales.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color fluidas y vívidas, con transiciones suaves y una amplia gama de colores que supera a las pantallas de puntos cuánticos convencionales.

Consulta la Certificación de 100% de Volumen de Color del LG QNED evo3)

Mini LED with Precision Dimming Pro

Mini LED con Precision Dimming Pro ajusta la luz para un contraste y detalle óptimos

Los Mini LED y las zonas de atenuación avanzadas trabajan juntos para controlar la luz con precisión, ofreciendo un contraste más nítido, mayor claridad y mayor detalle de imagen.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED destaca Mini LED with Precision Dimming Pro en una escena dividida de montaña glaciar iluminada por auroras, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste refinado para lograr mayor precisión y claridad.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED destaca Mini LED with Precision Dimming Pro en una escena dividida de montaña glaciar iluminada por auroras, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste refinado para lograr mayor precisión y claridad.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Mini LED y Precision Dimming Pro muestra un pájaro tomando néctar de una flor, comparándolo con el LED convencional, mostrando negros más profundos, mayor detalle de contraste y claridad mejorada.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*Las especificaciones de Mini LED y las Zonas de Atenuación pueden variar según las pulgadas, los modelos y la región.

*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Motor de IA avanzado con rendimiento NPU X5.0 más rápido

Nuestro procesador de última generación mejora las capacidades de tu TV, permitiendo que la IA ofrezca una experiencia de visualización adaptada a tus preferencias con detalles 4K más nítidos, sonido más rico y colores vívidos. 4)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para visuales más ricos y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados del AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

 

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

El Asistente de IA sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. En Esta Escena proporciona recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.9)

 

¡LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page personalizada especialmente para ti!

En My Page, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.10)

 

La insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Award-winning Multi AI webOS

Award-winning webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

8 años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías clave de LG Shield garantizan que tus datos estén seguros con almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software asegurada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años sin costo adicional12)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos se mantienen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como un ratón en el aire para disfrutar el AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un ratón en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.13)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Sumérgete en cada partido deportivo

Sports Forecast by Asistente de AI

Recibe predicciones del partido con IA

AI analyzes your team’s stats and performance to provide game predictions. Cheer harder and enjoy supporting your team armed with these AI-generated insights.14)

 

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Sports Alert

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Catch every moment of the action. Set up your alerts and get notified about your team’s game schedules, scores, and more.

Entra a un mundo optimizado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con tasas de actualización elevadas hasta 288Hz

Experimenta juego ultra veloz con 144Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con Motion Booster que eleva las tasas de actualización para reducir el desenfoque de movimiento y el primer control certificado BT ULL, disfruta del alto rendimiento ideal para juego competitivo.15)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras a alta velocidad con un recuadro de comparación borroso que resalta Motion Booster 288, mientras admite 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el LG Gaming Portal con un diseño de hub de gaming, combinando contenido destacado y fichas de juegos en una interfaz unificada que se expande para dar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el LG Gaming Portal con un diseño de hub de gaming, combinando contenido destacado y fichas de juegos en una interfaz unificada que se expande para dar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
Bluetooth Ultra Low Latency

El primer TV del mundo en admitir Controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de Controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.16)

 

LG Gaming Portal

Tu centro todo en uno para gaming, sin consola requerida

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

 

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la tasa de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

Cine auténtico, preservado con exacto detalle.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The Dolby Vision and FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The Dolby Vision and FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental

Vea las películas tal como las concibió el director

Disfrute del cine tal como lo concibió el director gracias a Dolby Vision y al FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental, que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.18)

Diseño hecho para elevar tu espacio

Slim Design

Silueta delgada que se integra a tu decoración

Fabricado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu TV añade un toque sofisticado a tu hogar sin ser intrusivo.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Slim Design está montado en la pared de un espacio luminoso y abierto, con un perfil elegante que se integra perfectamente al interior mientras muestra una obra de arte abstracta y colorida.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una amplia variedad de contenidos

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos de ambiente y otro contenido visual para elevar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleja tu estilo.20)

 

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM with Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente perfecto con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Family Trip activado.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Family Trip activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta convenientemente tu cuenta de Google Photos a tu TV simplemente usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.23)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED está montado en la pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel de información que incluye clima, marcadores deportivos, Programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de programas y más.

Gallery Mode

Cambia del TV a obras de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier nivel de iluminación

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.24)

 

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de manera inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.25)

 

LG Channels

Entretenimiento sin límites y sin costo

LG Channels reúne contenido variado de plataformas en vivo y a demanda en un solo hub, facilitando más que nunca encontrar el contenido que más te gusta.26)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un diseño de control único.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin interrupciones con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.27)

 

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.29)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con WOW Orchestra muestra músicos actuando en pantalla, mientras las ondas de sonido en capas del TV y la barra de sonido llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes en esta página de detalle de producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las apps de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la TV terrestre/por antena (solo para TVs con sintonizador). La creación de una cuenta LG no tiene costo.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*QNED evo tiene una gama de color más amplia en comparación con QNED.

 

3)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

4)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

 

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

 

6)*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el Programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

 

9)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

14)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

15)*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece hasta 288Hz de tasa de actualización a una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

 

16)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

17)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a todas las funciones.

 

23)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

26)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

 

27)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

29)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

30)*El ahorro de energía aplica únicamente cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

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