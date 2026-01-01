55" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026

2)*QNED evo presenta una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

3)* El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

4)* AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

5)* El sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)* La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

7)* Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

* La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

8)* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

9)* Se requiere una conexión a Internet.

* AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

* En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

10)* webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

* El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

* Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

11)* Proporciona un acceso rápido a las funciones de IA de la televisión, pero no tiene un procesamiento de IA integrado.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo se ofrece en países en los que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es compatible en su lengua materna.

12)* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

* El nivel de asistencia puede variar según el país.

* La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

14)* Los 60Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 60Hz.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

15)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

16)* La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

*El mando de juegos se vende por separado.

17)* FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER MODE de ambiente se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

* El FILMMAKER MODE ambiental funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

19)* El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

22)* La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

23)* El ahorro de energía solo se aplica cuando están activadas tanto la función Modo galería como la función Always Ready. Si la función Always Ready está desactivada, el modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la televisión está encendida.

24)* Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

25)* Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

26)* La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

27)* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

28)* La Soundbar puede comprarse por separado.

* El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

* El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.