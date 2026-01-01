55" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026

2)*QNED evo tiene una gama de color más amplia en comparación con QNED.

3)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

4)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

6)*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el Programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

9)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

14)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

15)*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece hasta 288Hz de tasa de actualización a una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

16)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

17)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a todas las funciones.

23)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

26)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

27)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

29)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

30)*El ahorro de energía aplica únicamente cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.