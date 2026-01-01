65 " LG QNED AI Mini LED QNED 65 4K Smart TV 2026

2）*El volumen de gama de color de pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek.

3）*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

4）*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

5）*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI de socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

6）*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG (Guía Electrónica de Programación).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedores de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible en ciertas regiones o modelos.

7）*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

8）*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, el acceso y uso de aplicaciones mediante voz puede no estar disponible.

9）*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

10)*Brinda acceso rápido a las funciones de AI del TV, pero no tiene procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países que admiten NLP en su idioma nativo.

11)*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG.

*El alcance de compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones tomadas en base a dicha información.

12)*60 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

13)*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

14)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

15)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

21)*La función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse mediante la aplicación móvil ThinQ.

26)*La soundbar se puede comprar por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del TV LG está limitado solo a ciertas funciones.

27)*El ahorro de energía aplica solo cuando Gallery Mode y Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.