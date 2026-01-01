About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Sala de estar elegante en un penthouse. Hermoso paisaje urbano visible desde la ventana. Un hombre sentado en el sofá viendo contenido en una TV wall-mounted.

¿Cuál es la mejor TV para tu estilo de vida?

Sea cual sea tu estilo de vida, hay LG TV creadas para ti. Desde disfrutar de contenidos de alta calidad, como cine, deportes y videojuegos, hasta encontrar el diseño perfecto, descubre tu LG TV.

¿Qué es importante en una TV para videojuegos?

Es muy molesto sufrir retrasos y cortes en los videos. Para vivir las aventuras y batallas más emocionantes, es fundamental que el movimiento sea fluido. Una alta frecuencia de actualización y la tecnología VRR son imprescindibles para disfrutar de una experiencia de juego fluida.

¿Qué es la frecuencia de actualización?

La frecuencia de actualización es la cantidad de veces que tu pantalla se actualiza con una nueva imagen por segundo. Se mide en Hz (Hertz) y es un indicador de lo fluido que puede ser el rendimiento de la pantalla. Una frecuencia de actualización de 120Hz significa que la pantalla se actualiza 120 veces por segundo. Mientras más alta sea la frecuencia de actualización, más fluido será el movimiento, lo que se percibe al jugar videojuegos de ritmo rápido o al ver contenidos de alta velocidad.⁴

Comparación en paralelo de un juego de carreras de automóviles y la diferencia en la frecuencia de actualización. Por un lado, la frecuencia de actualización es menor, lo que produce más desenfoque de movimiento. Por el otro, la frecuencia de actualización es alta y muestra el automóvil completamente enfocado.

¿Qué es VRR (frecuencia de actualización variable)?

VRR es la tecnología que sincroniza la frecuencia de actualización de los videojuegos con la pantalla en tiempo real. Cuando las frecuencias de actualización no se sincronizan, la pantalla se desgarra y el video se entrecorta. Los formatos más populares son Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium. Para los jugadores, esta es una característica imprescindible para disfrutar de una experiencia de juego fluida y envolvente.⁵

Manos sosteniendo un control de videojuegos frente a una televisión en la que se ve un juego de carreras de coches. Se muestra el logotipo de VRR, frecuencia de actualización variable.

¿Por qué las LG TV son buenas para jugar?

Las LG TV son ideales para los videojuegos, ya que cuentan con altas frecuencias de actualización de hasta 165Hz, lo que ofrece una experiencia de juego sin interrupciones. Nuestro portal de videojuegos convierte tu TV en un centro de entretenimiento, y nuestras pantallas más grandes ofrecen una experiencia más inmersiva. Nuestras True Wireless TV te permiten conectar cómodamente todos tus dispositivos a la Caja de conexión cero, creando una configuración inalámbrica perfecta para jugar con un desfase de entrada extremadamente bajo, Nvidia G-Sync compatible y con certificación AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Altas frecuencias de actualización de hasta 165Hz

Viva la mejor experiencia de juego con G-Sync, VRR 165Hz, 0.1 ms de tiempo de respuesta de pixeles, AMD FreeSync Premium y certificación ClearMR 10000. Incluso cuando juegues sin cables, disfruta de una experiencia de juego sin retrasos a 144Hz y sin desenfoque de movimiento.² ³ ⁵ ⁶

Juego de carreras de coches con un aspecto muy realista, totalmente enfocado y sin ningún tipo de desenfoque por movimiento que te distraiga. El logotipo de Nvidia G-Sync y el logotipo de 165Hz son visibles. Otras certificaciones de videojuegos también se observan en la parte inferior mostrando el gran rendimiento en videojuegos de la LG TV.

Juegos inalámbricos con un desfase de entrada extremadamente bajo de hasta 144Hz en 4K.

Descubre las ventajas de los juegos inalámbricos de alto rendimiento en la televisión LG True Wireless, Nvidia G-Sync compatible y con certificación AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED M5 TV con un juego en su pantalla que muestra una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. La Caja de conexión cero queda a la vista, pero se integra bien en el entorno. Se ven los logotipos de Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium. Se pueden ver las certificaciones de juegos.

Tu configuración ideal para jugar sin cables

Disfruta de mayor libertad con una configuración inalámbrica para videojuegos. Disfruta de un entorno sin desorden y ten más flexibilidad para decorar tu espacio.⁹

Sala de juegos con una configuración inalámbrica para videojuegos. La LG True Wireless TV está montada en la pared y muestra un videojuego de alta resolución en su pantalla. También se pueden ver una computadora, una silla para jugar videojuegos, juguetes y luces de neón ambientales. Se ven los logotipos de Nvidia G-Sync y 144Hz.

El portal de juegos transforma tu televisión en un centro de juegos perfecto

Explora miles de juegos directamente desde tu LG TV y obtén acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut y la aplicación Boosteroid. Disfruta de una variedad de experiencias de juego: desde juegos AAA que puedes controlar con un mando de juegos hasta juegos casuales que puedes jugar con el control remoto.⁷

Pantalla principal del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, así como la función adicional de poder seleccionar juegos según el tipo de control que tengas, ya sea un mando de juegos o el control remoto.

El primer servicio de juegos en la nube de 4K, 120 Hz y HDR del mundo, solo en las LG TV.

Disfruta de juegos 4K 120 Hz HDR en tu televisión sin necesidad de dispositivos adicionales gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la tecnología de la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de GeForce RTX 5080.

LG TV con un póster de un juego popular en su pantalla. Se ve el logotipo de NVIDIA GeForce NOW.

Juega en pantallas más grandes y disfruta de un juego más envolvente

Una pantalla más grande es sinónimo de más diversión. Explora nuestras televisiones ultragrandes y eleva tu experiencia de juego al siguiente nivel.²

Sala de estar con una enorme televisión ultragrande LG montada en la pared. En la pantalla aparece un juego de carreras. Gracias al tamaño de la pantalla, el contenido resulta mucho más envolvente.

Descubre las TV para videojuegos y encuentra la ideal para ti

Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Imagen del producto LG OLED M5
OLED M5 (Mejor TV inalámbrica para juegos)
Imagen del producto LG OLED G5
OLED G5
Imagen del producto LG QNED85
QNED85
Imagen del producto LG OLED C5
OLED C5
True wirelessTrue wireless ---
PantallaLG SIGNATURE OLED (97”) LG OLED evo (83”, 77”, 65”)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
TamañoHasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”)Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”)Hasta 100” (100”, 86”, 75”, 65”, 55”, 50”)Hasta 83” (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”)
null120Hz120Hz120Hz120Hz
GamingGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & Optimizer
Más informaciónMás informaciónMás información

Consejos inteligentes para elegir tu TV

¿Cuál es el tamaño de TV adecuado para tu espacio? >

¿Qué significa una buena calidad de imagen de TV? >

¿Qué aportan las TV con IA a las TV inteligentes? >

Explora todas las guías de compra de TV >

¹Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

 

²Imágenes en pantalla simuladas.

 

³La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

 

⁴Las LG OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz. Y funcionan hasta a 144Hz en entradas Dolby Vision. 

 

⁵HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de los videojuegos y de las pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas destinadas a mejorar la experiencia de los consumidores en materia de videojuegos en HDR. La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

⁶VRR oscila entre 60Hz y 165Hz, y es una especificación certificada de HDMI 2.1. El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.

 

⁷La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país. 

  La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país. 

  Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un control de juegos.

 

⁸ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla. 

  La compatibilidad con esta característica puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas). 

  ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.

 

⁹La tecnología 4K 144Hz se aplica a LG OLED M5 de 83/77/65 pulgadas. Los 144Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

  La LG OLED M5 de 97 pulgadas es compatible con 120 Hz. 

  144Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR). 

  La LG OLED TV inalámbrica se refiere a la conectividad entre la Caja de conexión cero y la pantalla.

  Ubicar la Caja de conexión cero dentro de un armario podría generar una interferencia de señal, según el material y el grosor del armario. 

  La Caja de conexión cero debe estar instalada a una altura inferior a la del receptor inalámbrico de la televisión. 

  Los dispositivos deben conectarse por cable a la Caja de conexión cero. 

  Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla de la televisión y a la Caja de conexión cero.

  La tecnología True Wireless se basa en la validación NVIDIA G-Sync compatible para reducir las interferencias, el bajo desfase de entrada y conseguir un rendimiento sin parpadeo.

 

¹⁰La validación de Nvidia G-Sync y AMD FreeSync se basa en el bajo desfase de entrada, la reducción de interferencias y el rendimiento sin parpadeo.

 

 

11Se requiere una suscripción por separado. Las ofertas pueden variar según el plan de membresía.

 

12Disponible solamente en las series LG OLED M5, G5 y C5 (incluidas las C5E, C5Z, CS5) y QNED9M.