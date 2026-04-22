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55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025
最新優惠資訊
網路安全
榮獲CES 2025 創新獎
webOS Re:New Program
*CES 創新獎是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。
體驗卓越智慧的
alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片
全新alpha 7 第八代 AI 4K 影音處理晶片，運算效能大幅提升，可以提供更佳的 4K 畫質，無論在清晰度還是深度方面都遠勝以往。
*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 5 第六代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。
4K AI 智慧影像超級升頻
每一幀畫面栩栩如生
透過強大的AI 運算能力，可以強化影像解析度、亮度和清晰度，讓解析度宛如原版畫質。
*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。
HDR10 Pro
採用 HDR10 Pro 帶給您精細調教的震撼影像，提供生動的色彩和卓越的細緻表現。
*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。
全新 LG AI 人工智慧
全新 AI 智慧滑鼠遙控器，感受極智便利的 AI 體驗
不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，
或是你也可以直接開口透過語音下達指令。
*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。
*部分功能可能需要網路連線。
*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。
*視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。
*聲紋辨識 支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。
*此功能僅適用於支援 聲紋辨識 帳號的應用程式。
*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。
*此功能需要連線至網際網路。
*此功能需要連線至網際網路。
*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。
*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。
*支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。
*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。
*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。
*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。
*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。
*5年保證升級適用於 2022年 推出的 OLED 和 2023年 UHD 及以上型號。
體驗 LG AI TV 的豐富功能！
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot 與 AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
AI 音效 Pro AI 聲學調控 打造完美空間音效
*必須透過音效模式選單啟動。
*音效可能因聆聽環境而異。
WOW Interface 智慧操作介面
無縫整合 輕鬆控制音效
|登入WOW Interface智慧操作介面，即可透過UHD 設定 Soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。
LG Soundbar 位於 LG UHD 4K 下方。智慧顯示器螢幕上顯示的是 Soundbar 和智慧顯示器音量控制的 UI。
*Soundbar 可另行購買，音效模式控制可能因 Soundbar 型號而異。
*請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
*LG 電視/智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。
超大尺寸，體驗前所未見
在LG巨幅智慧顯示器上，觀看您最喜愛的電影、賽事或遊戲。沉浸於超大螢幕上的高解析度畫面。
*UA75 提供的最大尺寸為 86 吋，並且提供的尺寸可能因地區而有所不同。
超纖薄設計
超纖薄設計，完美融入您的居家空間，
打造獨一無二的風格
*纖薄設計適用於 65/55/50/43 吋 UA75。
強大的遊戲體驗
體驗 VRR 帶來的極致遊戲體驗。畫面順暢不延遲，讓你輕鬆贏得遊戲勝利。
*僅適用於支援 60Hz 的遊戲或 PC 輸入。
製作人模式
呈現最原始的電影畫面，保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。
*FILMMAKER MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*FILMMAKER MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。
*此產品頁面中的用於功能說明的產品圖片僅供參考。請參閱產品圖庫影像，以更準確了解產品。
*以上所有圖片皆為模擬圖。
*服務適用情況因地區和國家而異。
*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。
*依智慧顯示器尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI 智慧滑鼠遙控器。