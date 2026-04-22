55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025

*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。

*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。

*5年保證升級適用於 2022年 推出的 OLED 和 2023年 UHD 及以上型號。