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55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025

55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025

55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025

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Front view of 55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025 55UA751C0TA
LG UHD UA75 TV 的後視圖。
LG UHD UA75 TV 面向左側的側視圖。
LG UHD AI UA75 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
alpha 7 AI 處理器 Gen8 亮起黃色光芒，並且從其散發出五彩斑斕的光束。標題說明處理器如何提供 4K 畫質、令人驚嘆的色彩和亮度。
LG 4K Super Upscaling 如何改善影像品質的前後對比。兩個面板顯示同一張色彩鮮豔的鳥兒停在樹枝上的圖像，右側的面板顯示的是淡化版本。標題講述了 4K 超升級如何提升解像度、亮度和清晰度。
畫面顯示穿著紅色毛衣的女孩的照片，從中間一分為二，左側採用 SDR 而右側採用 HDR10 Pro。畫面右側更為銳利，與畫面左側形成對比。標題說明 HDR10 Pro 如何提供高水準畫質和更銳利的對比度。
在現代風格的客廳中，一台螢幕巨大的 LG TV 安裝在牆上，下方是 LG Soundbar。
LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
LG TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
LG TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。文字說明 Al Chatbot 可以理解使用者的意圖，並提供辦法以解決問題。
Front view of 55 吋｜LG UHD AI 4K 智慧顯示器｜75系列｜2025 55UA751C0TA
LG UHD UA75 TV 的後視圖。
LG UHD UA75 TV 面向左側的側視圖。
LG UHD AI UA75 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
alpha 7 AI 處理器 Gen8 亮起黃色光芒，並且從其散發出五彩斑斕的光束。標題說明處理器如何提供 4K 畫質、令人驚嘆的色彩和亮度。
LG 4K Super Upscaling 如何改善影像品質的前後對比。兩個面板顯示同一張色彩鮮豔的鳥兒停在樹枝上的圖像，右側的面板顯示的是淡化版本。標題講述了 4K 超升級如何提升解像度、亮度和清晰度。
畫面顯示穿著紅色毛衣的女孩的照片，從中間一分為二，左側採用 SDR 而右側採用 HDR10 Pro。畫面右側更為銳利，與畫面左側形成對比。標題說明 HDR10 Pro 如何提供高水準畫質和更銳利的對比度。
在現代風格的客廳中，一台螢幕巨大的 LG TV 安裝在牆上，下方是 LG Soundbar。
LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
LG TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
LG TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。文字說明 Al Chatbot 可以理解使用者的意圖，並提供辦法以解決問題。

主要功能

  • α7 第八代 4K AI 影音處理晶片，讓畫質細膩提升影音體驗
  • 全新AI智慧滑鼠遙控器 | 透過AI 搜尋、聲紋辨識、語音控制更便利
  • 4K HDR10 Pro 呈現真實細膩的影像，帶給您無與倫比的臨場感。
  • webOS 5年升級保證，將於5年內進行4次升級，隨時掌握最新功能與技術。
  • 超纖薄設計完美融入您的居家空間
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網路安全

榮獲CES 2025 創新獎

webOS Re:New Program

*CES 創新獎是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。

LG UHD 智慧顯示器 略微傾斜面向左側擺放，螢幕上顯示色彩繽紛的大理石，包含粉紅色、藍色和紫色。alpha 7 4K AI 影音處理晶片標誌嵌於智慧顯示器右下角。左下角顯示 LG UHD AI 標誌。文字也在畫面中顯示，採用 LG alpha AI 影音處理晶片。

LG UHD 智慧顯示器 略微傾斜面向左側擺放，螢幕上顯示色彩繽紛的大理石，包含粉紅色、藍色和紫色。alpha 7 4K AI 影音處理晶片標誌嵌於智慧顯示器右下角。左下角顯示 LG UHD AI 標誌。文字也在畫面中顯示，採用 LG alpha AI 影音處理晶片。

細膩影像，真實呈現

細膩畫質webOS 25震撼音效纖薄設計極致影音、遊戲體驗

體驗卓越智慧的
alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片

全新alpha 7 第八代 AI 4K 影音處理晶片，運算效能大幅提升，可以提供更佳的 4K 畫質，無論在清晰度還是深度方面都遠勝以往。

alpha 7 AI 影音處理晶片 Gen8 亮起黃色光芒，並且從其散發出五彩斑斕的光束。

*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 5 第六代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

4K AI 智慧影像超級升頻
每一幀畫面栩栩如生

透過強大的AI 運算能力，可以強化影像解析度、亮度和清晰度，讓解析度宛如原版畫質。

LG 4K Super Upscaling 如何改善影像品質的前後對比。兩個面板顯示同一張色彩鮮豔的鳥兒停在樹枝上的圖像，右側的面板顯示的是淡化版本。

*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。

HDR10 Pro

採用 HDR10 Pro 帶給您精細調教的震撼影像，提供生動的色彩和卓越的細緻表現。

畫面顯示穿著紅色毛衣的女孩的照片，從中間一分為二，左側採用 SDR 而右側採用 HDR10 Pro。畫面右側更為銳利，與畫面左側形成對比。

*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。

全新 LG AI 人工智慧

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全新  AI 智慧滑鼠遙控器，感受極智便利的 AI 體驗

不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，

或是你也可以直接開口透過語音下達指令。

*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。

一家四口圍坐在 LG AI 前。握著遙控的人附近出現一個圓圈，顯示其名字。此畫面代表 AI 聲紋辨識 如何辨識每位使用者的語音標識。隨後，webOS 介面展示 AI 如何自動切換帳號並推薦個人化的內容。

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI 聲紋辨識

LG AI 聲紋辨識 能辨識每一位使用者的獨特聲紋，

並在您開口說話時立即提供專屬個人化建議。

*視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

*聲紋辨識 支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。

*此功能僅適用於支援 聲紋辨識 帳號的應用程式。

LG OLED 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。

LG OLED 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。

AI 智慧搜尋

內建 AI 能辨識你的問題，並迅速提供個人化建議。另外，你也可以透過 Microsoft Copilot 獲得更多結果與解答！

*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。

*此功能需要連線至網際網路。

LG OLED 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI 聊天機器人 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI 聊天機器人 如何自動為使用者解決問題。

LG OLED 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI 聊天機器人 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI 聊天機器人 如何自動為使用者解決問題。

AI 聊天機器人

透過你的 AI 智慧滑鼠遙控器與 AI 聊天機器人互動，快速調整設定解決產品的疑難雜症！

*此功能需要連線至網際網路。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。

*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。

LG AI 智慧滑鼠遙控器 位於 LG 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI 歡迎模式 功能。

LG AI 智慧滑鼠遙控器 位於 LG 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI 歡迎模式 功能。

AI 歡迎模式

短按一下遙控上的 AI 按鈕即可開啟 AI 歡迎模式，LG AI將根據你的習慣提供客製化的關鍵字和搜尋建議。

*支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

螢幕顯示使用者正在執行 AI 專屬個人化影像設定 的個人化設定流程。畫面顯示著一系列圖片，並突顯使用者所選擇的選項。畫面顯示載入圖示，並顯示一張從左到右逐步增強的風景圖像。

AI 專屬個人化影像設定

透過AI 分析 16 億種影像的可能性來學習你的喜好。

根據你的選擇量身訂製個人化的畫面效果。

螢幕顯示使用者正在執行 AI 專屬個人化音效設定 的個人化設定流程。一系列音效片段的圖示正在被選取。畫面顯示一位爵士歌手與薩克斯風演奏者，並有代表個人化音效的聲波動畫穿梭其間。

AI 專屬個人化音效設定

從精選的音源片段中選擇喜歡的音訊。透過 AI 分析 4 千萬個不同參數，為你打造專屬的音效設定。

畫面中的人位於客廳。他們周圍的語音氣泡顯示他們如何與 LG 互動，只需說出："Hi LG" 即可開始。

畫面中的人位於客廳。他們周圍的語音氣泡顯示他們如何與 LG 互動，只需說出："Hi LG" 即可開始。

WebOS 5年升級保證
持續升級最佳使用者體驗

榮獲網路安全類別 CES 創新獎，LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術，並保障您的隱私和資料安全。

*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。

*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。

*5年保證升級適用於 2022年 推出的 OLED 和 2023年 UHD 及以上型號。

體驗 LG AI TV 的豐富功能！

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot 與 AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

AI 音效 Pro AI 聲學調控 打造完美空間音效

*必須透過音效模式選單啟動。

*音效可能因聆聽環境而異。

WOW Interface 智慧操作介面
無縫整合 輕鬆控制音效

登入WOW Interface智慧操作介面，即可透過UHD 設定 Soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

LG Soundbar 位於 LG UHD 4K 下方。智慧顯示器螢幕上顯示的是 Soundbar 和智慧顯示器音量控制的 UI。

*Soundbar 可另行購買，音效模式控制可能因 Soundbar 型號而異。

*請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。

*LG 電視/智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。

超大尺寸，體驗前所未見

在LG巨幅智慧顯示器上，觀看您最喜愛的電影、賽事或遊戲。沉浸於超大螢幕上的高解析度畫面。

在現代風格的客廳中，一台螢幕巨大的 LG 智慧顯示器 安裝在牆上，下方是 LG Soundbar。

*UA75 提供的最大尺寸為 86 吋，並且提供的尺寸可能因地區而有所不同。

超纖薄設計

超纖薄設計，完美融入您的居家空間，
打造獨一無二的風格

安裝在牆上的 LG UHD 智慧顯示器，下方是 LG Soundbar，放置於現代風格的客廳中。LG UHD 智慧顯示器 展示色彩繽紛的背景。

*纖薄設計適用於 65/55/50/43 吋 UA75。

強大的遊戲體驗

體驗 VRR 帶來的極致遊戲體驗。畫面順暢不延遲，讓你輕鬆贏得遊戲勝利。

一雙手握著遊戲控制器，面前的螢幕顯示著賽車遊戲畫面。VRR 標誌位於畫面左上角。Nvidia GeForce Now 標誌以及其他相關認證顯示在畫面中。

*僅適用於支援 60Hz 的遊戲或 PC 輸入。

製作人模式

呈現最原始的電影畫面，保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。

導演坐在控制面板前方，在 LG NanoCell 智慧顯示器 上編輯《花月殺手》電影。圖片的左下角有 FILMMAKER MODE™ 標誌。圖片下方顯示 Netflix、HBOmax、Prime Video、Disney Plus、Apple 智慧顯示器 和 LG Channels 的標誌。

*FILMMAKER MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*此產品頁面中的用於功能說明的產品圖片僅供參考。請參閱產品圖庫影像，以更準確了解產品。

*以上所有圖片皆為模擬圖。

*服務適用情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

*依智慧顯示器尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI 智慧滑鼠遙控器。

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