搭載 webOS 且支援 24/7 運作的 LG UHD 顯示器

UL5Q-E 系列專為不間斷環境而設計，採用可實現全天候運作的面板技術。

*UL5Q-E 系列標配保固期與其他標示型號相同，並提供可選的延長保修，最長可達5年。購買延長保固後，保固期將在使用時間達到30,000小時或5年保固期滿（以先到者為準）時終止。