搭載 webOS 且支援 24/7 運作的 LG UHD 顯示器
搭載 webOS 且支援 24/7
運作的 LG UHD 顯示器
在化妝品商店中，兩台 Signage 顯示器安裝在牆上高處，並向下傾斜，每台顯示器都生動顯示著化妝品廣告。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
超高清分辨率，畫質卓越
UL5Q-E系列具備超高清分辨率，提升內容色彩與細節的真實感。其寬視角帶來清晰的視覺效果，500 nits的亮度則能清晰呈現內容。
LG webOS 6.1 的高效能
UL5Q-E 系列搭載 LG webOS 6.1 系統，可流暢執行多項任務。 LG webOS 智慧看板平台透過直覺的 GUI* 提升了使用者的便利性。
*GUI : Graphical User Interface
等邊框設計
UL5Q-E系列採用等邊框設計，提升了各種空間的美感。這些均勻的邊框不僅方便安裝，還能將普通的顯示器轉化為優雅的視覺焦點。
不同角度的觀看體驗
體驗 UL5Q-E 系列的上下傾斜功能所帶來的彈性。無論安裝位置高低，顯示器可調整至視線高度，無論安裝高度為何，都能確保觀眾獲得最佳觀賞體驗。這種多功能性不僅提高了空間效率，還提供了舒適的視覺體驗，從各個視角都能清晰地呈現資訊。
*不支援 76”/86”。
**此顯示器可上下傾斜最多 15 度；請勿超過此範圍，以免造成損壞。
專為全天候運作而設計
UL5Q-E 系列專為不間斷環境而設計，採用可實現全天候運作的面板技術。
*UL5Q-E 系列標配保固期與其他標示型號相同，並提供可選的延長保修，最長可達5年。購買延長保固後，保固期將在使用時間達到30,000小時或5年保固期滿（以先到者為準）時終止。
內建亮度感應器
UL5Q-E 系列的前置亮度感測器可根據各種照明條件自動調整亮度，無需人工乾預即可優化觀看品質和能源效率。此自適應功能可提供始終一致的顯示性能，同時支援功耗優化，帶來能夠動態響應環境變化的視覺體驗。
進階的安全性架構
遠端監控 UL5Q-E 系列採用 LG 的增強核心保護 (EKP) 技術，保護關鍵資料免受未經授權的存取和潛在的安全威脅。這項資訊安全承諾已獲得 ISO/IEC 15408 通用標準 EAL2 認證，讓企業確信其敏感內容和營運在當今充滿挑戰的安全情勢下依然受到保護。
遠端監控
此網路式監控解決方案，方便使用者輕鬆使用。讓使用者隨時隨地在可使用網路的環境下，從手機和 PC 完整存取，且可存取目前和之前的資料。讓使用者可即時遠端監控組件、進行調整和控制組件。
EPEAT 認證
電子產品環境評估工具 (EPEAT) 是一種供多層次客戶評估產品對環境影響的方法。 UL5Q-E 系列顯示器已獲得 EPEAT 銅牌認證*，這意味著它符合電腦和顯示器類別的所有要求標準。
*在 2025年8月獲得認證。
LG ConnectedCare 解決方案
LG ConnectedCare* 服務（LG 提供的雲端服務解決方案）讓維護變得輕鬆快速。該服務可遠端管理客戶工作場所的顯示器狀態，進行故障診斷和遠端控制服務，從而支援客戶業務的穩定營運。
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
75"
面板技術
ADS
背光類型
Direct
長寬比
16:9
原始解析度
3840x2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
對比度
1,200:1
動態 CR
1,000,000:1
色域
DCI 80%
視角 (H x V)
178 x 178
色彩深度（顏色數量）
1.07Billon colors(8bit + FRC)
反應時間
8ms (G to G)
表面處理（霧度）
1%
使用壽命
30,000Hrs (Min)
運作時間（小時 / 天）
24/7
縱向 / 橫向
是/是
透明度
否
QWP（四分之一波片）
否
連接性
HDMI 輸入
是(3), HDCP2.2/1.4
HDMI 輸入（HDCP 版本）
否
DP 輸入
否
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
紅外線輸入
否
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
HDMI 輸出
否
DP 輸出
否
音訊輸出
是(1)
外接喇叭輸出
否
RS232C 輸出
是
RJ45(LAN) 輸出
否
紅外線輸出
否
菊花鏈
否
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
12.9mm Even
重量（頂部）
24.1
重量（頂部 + 支架）
否
包裝重量
31.6
顯示器尺寸 (W x H x D)
1679.7 X 958.9 X 58.5
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
1875 X 175 X 1145
把手
否
VESATM 標準安裝介面
400 x 400
功能 - 硬體
電源指示燈
否
本地按鍵操作
是 (Power On/Off only)
風扇（內建）
否
內部記憶體 (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
是
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS6.1
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
是
無訊號圖片
是
RS232C 同步
是
本地網路同步
是
背光同步
否
子母畫面
否
多重畫面
否
螢幕共享
是
影片標籤
是(4, Max One HDMI input)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是
設定資料拷貝
是
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
是
狀態寄送
是
控制管理器
是
Crestron Connected
是
智慧節能
是
PM 模式
是
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
否
HDMI-CEC
是
SI 伺服器設定
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
環境條件
作業溫度
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
作業濕度
10 % to 80 %
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
能源消耗
典型值
188W
最大值
264W
BTU（英制熱量單位）
641.5 BTU/Hr(Typ.), 900.9 BTU/Hr(Max)
智慧節能 (70%)
131.6W
DPM
0.5 W
關機
0.5 W
音效
喇叭（內建）
是 (10W X 2)
認證
安全性
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ERP / 能源星級
NA(New ERP)/是
ePEAT（限美國）
是
OPS 相容性
OPS 類型相容
否
OPS 電源內建
否
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
是
SuperSign Cloud
是
Promota
否
手機 CMS
是
Connected Care
是
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender
選購
否
特殊功能
疊加觸控相容性
否
智能校準
否
傾斜（朝上）
否
傾斜（朝下）
否
防護等級
否
敷形塗層（電源板）
是
電源保護
否
陽光直射
否