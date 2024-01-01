75吋超纖薄 UHD 高畫質顯示器

儘管螢幕較大，UH5N-M 的厚度卻很薄，有利於室內設計。為了避免調整到縱向模式時出現視覺問題，邊框在所有四個側面上保持均勻的厚度，從而在頂部、底部、左側和右側提供均勻的對稱性。因此，它是適合各種造型選擇的型號。