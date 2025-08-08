Skip to contentSkip to accessibility help
STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala)
EEU+9K+EU+Label+Energy+--MEZ00735301.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt

STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala)

EEU+9K+EU+Label+Energy+--MEZ00735301.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt

STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala)

PC09SC
Vorderansicht
Seitenansicht
Draufsicht
LG STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala), PC09SC
LG STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala), PC09SC
Seitenansicht
Draufsicht
LG STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala), PC09SC
LG STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala), PC09SC

Hauptmerkmale

  • Inverter Compressor
  • Energieeinsparung
  • Schnellere Kühlleistung
  • Smart ThinQ®
Mehr

Was ist das Schöne an der LG-Klimaanlage?

Die LG-Klimaanlage wird mit einer geöffneten Oberseite angezeigt. Dabei wird der Innenbereich sichtbar. Es gibt ein blaues Neonlicht, das den Filter im Inneren beleuchtet.

Fine Dust Filter

Entfernt 90 % des Feinstaubs

Das Bild der Energieeinsparung und der Rettung der Erde durch Produkte.

Energieeinsparung

Spar Energie und hilf dem Planeten

Der starke Wind, der aus dem Produkt kommt.

Schnelle Kühlung

Bequem komfortabel kühlen

Dual Inverter Compressor mit 10 Jahren Garantie

DUAL Inverter Compressor™

Effizient, schneller, beständig, leiser

Die LG-Klimaanlage wird mit einer geöffneten Oberseite angezeigt. Dabei wird der Innenbereich sichtbar. Es gibt ein blaues Neonlicht, das den Filter im Inneren beleuchtet. Neben der Klimaanlage befindet sich ein 2,5 PM-Filter.

Fine Dust Filter

Weniger Staub, mehr saubere Luft

Entfernt 90 % des Feinstaubs mit einem 2,5 PM-Filter.

*Die Luftreinigung der wandbefestigten Kombimodell-Klimaanlage wurde durch Messung der Reduizierung des 2,5 PM-Staubs im bestimmten Bereich bestätigt.

<Test condition>

- Test-Bereich: 30 ㎥ (4 X 3 X 2,5 Zoll)

– Einstellungsbedingung: 220 V, 50 Hz, (25±5)℃/ R.H.(50±10)% , Air flow High(F5)

– Partikelbedingung: Potassio, Chlorid (KCL) 5 % , (200 – 220) ㎍/㎥

– Testergebnis: Modell (S3NQ18KL2PA) hat 90 % des 2,5 PM-Staubs innerhalb von 275 Minuten entfernt

Eine Frau liegt auf einem Sofa und lächelt, während die darüberliegende Klimaanlage Luft bläst. Rechts neben der Frau befindet sich das Dual Inverter-Logo und ein Bild des Dual Inverters. Weiter rechts befindet sich ein Säulendiagramm. Die Balken steigen an, wenn mehr Geld ausgegeben wird, und fallen dann wieder ab, um zu zeigen, dass der Dual-Wechselrichter den Kunden Geld spart.

Spare Energiekosten und hilf dem Planeten

Reduziere den Energieverbrauch und die Energiekosten mit effizienterer Kühlung.

Egy nő nyújtózkodik a padlón. A háttérben a légkondicionáló, és kék levegő áramlik belőle a nő és a szoba fölé. A Dual Inverter logo a jobb alsó sarokban látható.

Schnellere Kühlung, schnellerer Komfort

Kühle dich bequem schneller ab mit dem LG DUAL Inverter Compressor™.

Eine Frau führt auf dem Boden Dehnungsübungen durch. Im Hintergrund befindet sich die Klimaanlage und blaue Luft strömt über der Frau und dem Raum. Rechts unten befindet sich das Dual Inverter-Logo.

Gute Arbeit bleibt unbemerkt

Lass dich nicht stören und schlafe ruhig mit einer Klimaanlage, die weniger Geräusche macht.

*Gemäß internen LG-Tests ist Lautstärke der LG DUAL Inverter-Klimaanlage weniger als 19 dBA. (Model – V10API)

Das Innenleben des DUAL Inverter Compressor™ ist durch die fast unsichtbare Außenseite sichtbar. Daneben befindet sich das DUAL-Inverter-Logo und zwei Symbole stellen den Ventilator und den Kompressor dar.

DUAL Inverter Compressor™

Effizient, schneller, beständig, leiser

Angetrieben von der DUAL Inverter Compressor™-Technology.

Pre-Filter

Fängt von Anfang an große Staubmengen ein

Fängt als erste Verteidigungslinie große Staubpartikel ein.

Die LG-Klimaanlage wird an der Wand montiert und vom Seitenwinkel aus betrachtet. Das Panel auf der Oberseite schwebt darüber. Die Filter im Inneren sind sichtbar. Eine Linie vom Pre-Filter führt zu einem vergrößerten Kreis hinaus. Der im Pre-Filter eingefangene Staub wird angezeigt. Rechts unten wird das Pre-Filter-Logo angezeigt.

Die Vorderansicht der LG-Klimaanlage mit komplett unsichtbarer Außenseite, damit das Innenleben der Maschine sichtbar ist. Die Maschine funktioniert und dann wird ein blaues Licht, der Mechanismus Auto Cleaning eingeschaltet und ein blaues Licht erscheint in der Maschine. Rechts oben befindet sich das Logo von Auto Cleaning.

Auto Cleaning

Eine interne Reinigung, die automatisch ist

Entfernt automatisch die interne Feuchtigkeit für eine saubere Klimaanlage.

*Wenn du das Gerät ausschaltest, läuft der Ventilator 30 Minuten lang weiter.

*Die Funktion ist bei der Lieferung vom Werk ausgeschaltet.

*Die Funktion kann ohne Ankündigung geändert werden. Mehr Details findest du im beigefügten Benutzerhandbuch.

Umweltfreundliches Kältemittel

Verhindert die Umweltverschmutzung mit der verbesserten Energieefizienz des R32-Kältemittels.

Steuere 4 Stufen des Energieverbrauchs

Steuere den Energieverbrauch mit 4 Stufen auf Grundlage deiner Bedürfnisse, egal ob du alleine oder mit der Familie lebst.

*Das Erscheinungsbild der Fernbedienung kann sich je nach Modell und/oder Nation unterscheiden.

Schnelle und leichte Montage

Genieße die kühle Luft früher mit einer Klimaanlage, die weniger Montageaufwand braucht.

Sicherheit vor Spannungsschwankungen

Genieße eine langlebige Klimaanlage mit einer Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsschwankungen*. *Intern von LG getestet „Nennspannung (220/115 V) ± 25 %” Schwankung, je nach Umgebung.

*Norm. Betriebsspannung des Produkts als beabsichtigtes Verhalten ca. ± 15 % Nennspannung (garant. Spannung). Der kontinuierliche Betrieb ist im Spannungsbereich von ± 15 % oder mehr möglich. Jedoch wird die Leistung des Produkts davon beeinträchtigt.

*Testbedingungen: Kühlmodus, eingest. Temp. 19 ℃, Raumbed. 32 ℃ (in Innenräumen) / 48 ℃ (im Freien)

*Testmodell: S4-C12TZCAA, S4-Q09AA31C, S4-W12JA31A

Mattes Design zur Unterstützung der Ästhetik

Eine matte Ausführung, die gut in dein Zuhause passt.

Sanfte, natürliche LED-Beleuchtungen

Sanfte LED-Beleuchtungen leuchten auf, wenn du das Gerät einschaltest oder den Reservierungsmodus verwendest.

Häufig gestellte Fragen

Q.

Was ist eine geeignete Temperatureinstellung für meine Klimaanlage?

A.

Wenn du die Klimaanlage zum ersten Mal einschaltest, stelle sie auf eine niedrige Temperatur ein und verwenden die „starke Luft“-Einstellung, um die Raumtemperatur schnell zu senken. Sobald der Raum ausreichend heruntergekühlt ist, ist 25 °C die optimale Temperatur für ein kühles Haus und zum Energie sparen.

Die DUAL Inverter Compressor™-Technologie ermöglicht eine um 40 % schnellere Kühlung und spart bis zu 70 % mehr Energie als Nicht-LG-Modelle oder Modelle ohne Inverter.

1) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) kühlen bis zu 40 % schneller als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). *Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃)

2) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) sparen bis zu 70 % mehr Energie als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). *Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃), Testzeit (8  Stunden).

Q.

Was ist der Unterschied zwischen einer Klimaanlage mit Inverter und einer Klimaanlage ohne Inverter?

A.

Klimaanlagen mit Inverter arbeiten effizienter als Klimaanlagen ohne Inverter. Klimaanlagen ohne Inverter verfügen über Kompressoren, die mit der gleichen Geschwindigkeit unabhängig von der Temperatur im Inneren funktionieren. Sie schalten sich ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird und schalten sich ein, wenn die Temperatur steigt. Die Klimaanlagen mit Inverter arbeiten, indem sie die Kompressorgeschwindigkeit bei höheren Temperaturen beschleunigen und bei niedrigeren Temperaturen verlangsamen. Das bedeutet, dass sie mehr Energie als Klimaanlagen ohne Inverter sparen und eine schnellere Kühlung und einen leiseren Betrieb ermöglichen.

Q.

Wie kann ich die Klimaanlage reinigen und warten?

A.

Für eine klare Luft und starke Leistung muss der Filter alle zwei Wochen gereinigt werden. Wasche den Pre-Filter mit lauwarmem Wasser oder mit einem neutralen Reinigungsmittel für hartnäckigeren Schmutz. Trockne den Pre-Filter nach dem Waschen im Schatten mit direktem Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Reinige einen optionalen Filter (ultrafeiner Staubfilter, Fine Dust Filter, usw.) mit einem Staubsauger oder einer sanften Bürste. Reinige ihn jedoch nicht mit Wasser. Du kannst 1.) die Funktion Auto Cleaning zur bequemeren Wartung der Klimaanlage verwenden, die 2.) den Innenbreich der Klimaanlage beim Ausschalten automatisch trocknet.

1.) Die erste Inbetriebnahme der Funktion Auto Cleaning erfordert die ThinQ-App oder die Fernbedienung. Lies das Benutzerhandbuch, das dem Produkt beigefügt ist, um mehr zu erfahren.

2) Wenn du das Gerät ausschaltest, läuft der Ventilator 30 Minuten lang weiter.

Die Funktion ist bei der Lieferung vom Werk ausgeschaltet.

Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen findest du in der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung.

Q.

Wie kann ich bei der Benutzung der Klimaanlage Energie sparen?

A.

Du kannst Energie durch Auswahl der angemessenen Temperaturen bei der Kühlung und Erhitzung und die regelmäßige Reinigung der Filter zur Reduzierung von unnötiger Energieverschwendung sparen. Die Einstellung der Klimaanlage auf 25 °C für die Kühlung und 21 °C für die Erhitzung wird empfohlen.

Q.

Wie montiere ich die Klimaanlage?

A.

Unter den verschiedenen Arten von Klimaanlagen müssen Split-Klimaanlagen von einem Fachmann installiert werden, weil dafür Wände durchbohrt werden müssen, um die Außen- und Innengeräte zu verbinden, und weil elektrische Verkabelungsarbeiten erforderlich sind.

Zusammenfassung

Drucken

ABMESSUNGEN

s09c

Wesentliche Spezifikationen

  • Produkttyp

    Wandgerät

  • Kühlleistung max. (W)

    3 700

  • Maximal Heizleistung

    4 100

  • Kühlung Nennleistungsaufnahme/Min(W)

    656 / 200

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle Spezifikationen

KÜHLEN

  • 4 Wegevetil

    Oben-Unten/Links-Richt

  • Luftstromregelung (nach oben/unten)

    Ja (6-stufig)

  • Comfort Air

    Ja

  • Lüftergeschwindigkeit

    6-Stufig

PRÜFZEICHEN

  • Launch-Monat (JJJJ-MM)

    2025-01

  • Hersteller (Importeur)

    LG Electronics

  • Produktbezeichnung

    S3NM09JA2DB.EA6GEEU

  • Produkttyp und Modellname

    Wall mounted

KOMFORT

  • Automatischer Neustart

    Ja

  • leiser Betrieb

    Ja

  • An/Aus Zeitplan

    Ja

  • Fernbedienung

    Ja

  • Smarte Diagnose

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

ENERGIEEINSPARUNG

  • Aktive Energieregelung

    Ja

  • Energieanzeige

    Ja

  • Kuhlenergiequalitat

    A++

  • Heizenergiequalitat

    A+

FILTER

  • Allergie-Filter

    N/V

  • Feinstaubfilter

    N/V

  • Vorfilter

    Ja

HYGIENE

  • Autoreinigung

    Ja

AUSSENEINHEIT

  • Modellbezeichnung des Außengeräts

    S3UM09JA2DB.EA6GEEU

ALLGEMEIN

  • Kühlleistung max. (W)

    3 700

  • Kühlleistung nom./min (W)

    2 500 / 890

  • Kühlung Nennleistungsaufnahme/Min(W)

    656 / 200

  • Maximal Heizleistung

    4 100

  • Heizleistung nom.

    2 800 / 890

  • Leistungsaufnahme im Heizen nom./min. (W)

    620 / 195

  • Inneneinheit Abmessungen BxHxT (mm)

    837x308x189

  • Inneneinheit Gewicht (kg)

    8,6

  • Inneneinheit Gewicht (lb)

    19,0

  • Außeneinheit Abmessungen BxHxT (mm)

    717x495x230

  • Außeneinheit Gewicht (kg)

    25,7

  • Außeneinheit Gewicht (lb)

    56,7

  • Produkttyp

    Wandgerät

  • Spannungsversorgung (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Kältemittel-Typ

    R32

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Das sagen Kundinnen und Kunden

