STANDARD PLUS INVERTER, 2,5kW, Energieeffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala)

Für eine klare Luft und starke Leistung muss der Filter alle zwei Wochen gereinigt werden. Wasche den Pre-Filter mit lauwarmem Wasser oder mit einem neutralen Reinigungsmittel für hartnäckigeren Schmutz. Trockne den Pre-Filter nach dem Waschen im Schatten mit direktem Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Reinige einen optionalen Filter (ultrafeiner Staubfilter, Fine Dust Filter, usw.) mit einem Staubsauger oder einer sanften Bürste. Reinige ihn jedoch nicht mit Wasser. Du kannst 1.) die Funktion Auto Cleaning zur bequemeren Wartung der Klimaanlage verwenden, die 2.) den Innenbreich der Klimaanlage beim Ausschalten automatisch trocknet.

1.) Die erste Inbetriebnahme der Funktion Auto Cleaning erfordert die ThinQ-App oder die Fernbedienung. Lies das Benutzerhandbuch, das dem Produkt beigefügt ist, um mehr zu erfahren.

2) Wenn du das Gerät ausschaltest, läuft der Ventilator 30 Minuten lang weiter.

Die Funktion ist bei der Lieferung vom Werk ausgeschaltet.

Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen findest du in der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung.