STANDARD PLUS INVERTER, 5 kW, Energieffizienz A++ / A+ (A+++ bis D Skala)

Wenn du die Klimaanlage zum ersten Mal einschaltest, stelle sie auf eine niedrige Temperatur ein und verwenden die „starke Luft“-Einstellung, um die Raumtemperatur schnell zu senken. Sobald der Raum ausreichend heruntergekühlt ist, ist 25 °C die optimale Temperatur für ein kühles Haus und zum Energie sparen.
Die DUAL Inverter Compressor™-Technologie ermöglicht eine um 40 % schnellere Kühlung und spart bis zu 70 % mehr Energie als Nicht-LG-Modelle oder Modelle ohne Inverter.
1) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) kühlen bis zu 40 % schneller als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). *Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃)
2) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) sparen bis zu 70 % mehr Energie als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). *Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃), Testzeit (8 Stunden).
Wie kann ich die Klimaanlage reinigen und warten?