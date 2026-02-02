About Cookies on This Site

Monthly LG I Februar

2026,  Der Moment, wenn Routine zur täglichen Freude wird

"Life's Good" beginnt zu Hause

 

 

 

 

Februar, wenn das Gefühl des neuen Jahres langsam verblasst und der Alltag wieder ernsthaft in Schwung kommt.

Was wir jetzt brauchen, sind nicht die drastischen Veränderungen der Neujahrsvorsätze, sondern neue, tägliche Routinen, die wirklich zu dem Leben passen, das wir bereits führen.

Verfolgen Sie die Geschichte von Ria, wie sie den Februar auf ihre eigene Weise erlebt, zusammen mit LG.

Elemente dieser Geschichte und die dazugehörigen Bilder wurden mit Hilfe von KI für illustrative Erzählzwecke erstellt.

Sonderangebot

02/02/2026 ~02/03/2026

Schau dir die neue Geschichte an und erhalte 10 % Rabatt mit deinem Gutschein. Verpass nicht dieses Sonderangebot!

10%

Rabatt

Coupon-Code

MONTHLYLG10_FEB

Ein kurzer Moment der Ruhe, um den Morgen zu beginnen

Ria, Markenexpertin (32)

Zwischen Meetings und späten Abenden… gab es letztes Jahr viele Tage, an denen ich mich schon erschöpft fühlte, bevor der Tag überhaupt begann. Also wollte ich dieses Jahr meine Morgen nur für mich selbst behalten.


Seit Jahresbeginn hat sich Ria angewöhnt, ihren Wecker 20 Minuten früher zu stellen.
Es ist eine bewusste Entscheidung, einen Teil ihres Morgens völlig unstrukturiert zu lassen.


Während dieser Zeit folgt sie einem kurzen Heimtrainingsvideo mit leichten Dehnübungen oder entspannendem Yoga.
Wenn sie den Fernseher einschaltet, empfiehlt der webOS-Bildschirm genau die Inhalte, die sie sucht, und mit nur wenigen Klicks auf der Fernbedienung beginnt ihre persönliche morgendliche Trainingsroutine.


"Den Morgen damit zu beginnen, mich auf mich selbst zu konzentrieren in einer Umgebung, die bereits vorbereitet ist, lässt den ganzen Tag leichter erscheinen."


Für Ria ist dieses Morgenritual zu einer neuen täglichen Routine geworden – ein kurzer Moment vor der Arbeit, um ihren Körper und Atem neu auszurichten.

Frau macht Morgenyoga zu Hause, während sie ein Workout im Fernsehen verfolgt.

Eine Collage, die frische Essenszubereitung und organisiertes Gemüse, gelagert in einem LG Kühlschrank, zeigt.

Wie das Mittagessen unumgänglich wurde

"Wenn viel los ist, ist das Mittagessen das, was man am leichtesten verschiebt.
Und je öfter ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gespürt, wie meine Gesundheit langsam nachlässt."


An Tagen, an denen sich die Arbeit türmte, war das Auslassen des Mittagessens still und leise zur Gewohnheit geworden. Deshalb setzte sich Ria ab Jänner ein Neujahrsvorsatz für gesündere Mahlzeiten: eine Woche lang Mittagessen vorbereiten.


Da ihr Terminkalender so voll ist, fällt es ihr schwer, oft einkaufen zu gehen. Deshalb deckt sie sich einfach am Wochenende mit viel Gemüse auf einmal ein.
Der FreshBalancer™ ihres Kühlschranks passt die Luftfeuchtigkeit an die Lagerung der Produkte an, sodass die Zutaten auch nach ein paar Tagen spürbar frisch bleiben.
Dank dessen reicht ein einziger Einkauf für die ganze Woche Mittagessen.


Da alles im Voraus zubereitet ist, fühlen sich die Mittagspausen unter der Woche viel leichter an.
Manchmal ist es ein Salat, an anderen Tagen ein einfaches gedämpftes Gericht, aber die Frische ist immer da.


"Weil alles frisch und ordentlich organisiert bleibt, lasse ich das Mittagessen selten aus."


Für Ria ist Mittagessen nicht mehr etwas, das sie aufschiebt, sondern etwas, das sie durch jeden Tag trägt und zu ihrem Neujahrs-Diätplan beiträgt.

A Wochenend-Routine, Die Die Kommende Woche Erleichtert

"Wenn i komplett fertig bin, vergammel i am End' das ganze Wochenende.
Bettzeug beeinflusst wirklich, wie i schlaf', also wenn i mit der Pflege ned nachkomm', leidet mei Schlaf a drunter."


Also, Ria hat eine kleine Änderung an ihren Wochenendmorgen vorgenommen.
Sobald sie aufwacht, wird das Beziehen ihres Bettes zur obersten Priorität ihrer Samstagsroutine, aber das bedeutet nicht, dass es eine besonders schwierige Aufgabe ist.
TurboWash™360 kümmert sich auf einmal um den ganzen Staub, der sich die ganze Woche über angesammelt hat.


Der Prozess selbst ist einfach, aber der Unterschied danach ist unverkennbar.
Zu wissen, dass sie frische Bettwäsche länger behalten kann und sich keine Sorgen um Schäden durch häufiges Waschen machen muss, bringt ein stilles Gefühl der Erleichterung.


Sobald der Pflegezyklus abgeschlossen ist, bezieht sie das Bett mit ihrer aufgefrischten Bettwäsche neu.
In diesem Moment fühlt es sich wie ein Signal an, dass das Wochenende wirklich begonnen hat und die Müdigkeit der Woche langsam zu verblassen beginnt.


"In dem Moment, wo i d'Decke wieder über mi ziag, hob i des Gefühl, i werd' die kommende Wochn packen."


Diese kleine Gewohnheit, jedes Wochenende wiederholt, hilft nicht nur das Schlafzimmer, sondern auch ihren Geisteszustand wiederherzustellen.

Eine Frau, die Bettwäsche mit einem LG Waschmaschine auffrischt, als Teil einer entspannten Wochenendroutine.

Rias Routinen sind nichts Außergewöhnliches, aber sie sind eine Veränderung, die sie dieses Jahr in ihr Leben integriert hat und die sie weiterhin genießt.

Diese kleinen Gewohnheiten, die in jeden Tag eingewoben sind, könnten der Anfang dessen sein, was das kommende Jahr prägt.

Wie wird deine neue Routine aussehen?

Produktaufnahme Fernseh

Wie kann Ihnen ein LG Fernseher helfen, achtsamer in den Tag zu starten?

 

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Malerische Natur auf einem großen Bildschirm und ausgewogener Klang schaffen eine morgendliche Umgebung, die Ihnen hilft, sich auf Ihre Atmung und Sinne zu konzentrieren.

• Ultraschlankes Design
Fügt sich dank des schlanken Designs, das den umgebenden Raum nicht unterbricht, natürlich in Ihren Alltag ein.

Produktaufnahme Kühlschrank

Wie kann ein LG Kühlschrank deine Mittagspause gesünder gestalten?

 

• LinearCooling™
Minimiert Temperaturschwankungen, damit Zutaten länger frisch bleiben.

• Fresh Balancer™
Passt die Feuchtigkeit an Obst und Gemüse an und trägt zur Aufrechterhaltung stabiler Frische bei.

Produktaufnahme Waschmaschine

Wie kann eine LG Waschmaschine das Wochenende leichter anfühlen lassen?

• ThinQ™
Waschen und Trocknen einfach mit einer einzigen Berührung steuern, wodurch die Belastung an Wochenendmorgenden reduziert wird.

• TurboWash™360
Schneller waschen, ohne Ihre Textilien zu beschädigen.

An exclusive offer to enrich your everyday moments

Weitere monatliche Monthly LG Storys

Miniaturansicht der Jänner-Inhalte

Ein gutes Leben beginnt zu Hause

Miniaturansicht der Dezember-Inhalte

Unser Eigener Weg, um uns vom Jahr zu Verabschieden

Miniaturansicht der November-Inhalte

LG Wiederentdeckt: Durch die Augen echter Rezensenten

