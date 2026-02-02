2026,  Der Moment, wenn Routine zur täglichen Freude wird

Wie das Mittagessen unumgänglich wurde

"Wenn viel los ist, ist das Mittagessen das, was man am leichtesten verschiebt.

Und je öfter ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gespürt, wie meine Gesundheit langsam nachlässt."



An Tagen, an denen sich die Arbeit türmte, war das Auslassen des Mittagessens still und leise zur Gewohnheit geworden. Deshalb setzte sich Ria ab Jänner ein Neujahrsvorsatz für gesündere Mahlzeiten: eine Woche lang Mittagessen vorbereiten.



Da ihr Terminkalender so voll ist, fällt es ihr schwer, oft einkaufen zu gehen. Deshalb deckt sie sich einfach am Wochenende mit viel Gemüse auf einmal ein.

Der FreshBalancer™ ihres Kühlschranks passt die Luftfeuchtigkeit an die Lagerung der Produkte an, sodass die Zutaten auch nach ein paar Tagen spürbar frisch bleiben.

Dank dessen reicht ein einziger Einkauf für die ganze Woche Mittagessen.



Da alles im Voraus zubereitet ist, fühlen sich die Mittagspausen unter der Woche viel leichter an.

Manchmal ist es ein Salat, an anderen Tagen ein einfaches gedämpftes Gericht, aber die Frische ist immer da.



"Weil alles frisch und ordentlich organisiert bleibt, lasse ich das Mittagessen selten aus."



Für Ria ist Mittagessen nicht mehr etwas, das sie aufschiebt, sondern etwas, das sie durch jeden Tag trägt und zu ihrem Neujahrs-Diätplan beiträgt.