DEL à la hauteur des yeux
DEL à la hauteur des yeux

DEL à la hauteur des yeux

GSED025-GD
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view

principales caractéristiques

  • Pas de pixel : 2,50 mm
  • Luminosité : 4 000 nits
  • Pas de pixel à la hauteur des yeux pour l’extérieur
  • Conçu pour la durabilité et la facilité d’entretien
  • Accès par l’avant et l’arrière
  • Indice IP : IP66
Plus

DEL à la hauteur des yeux

Un écran aussi grand qu’une personne est installé à la hauteur des yeux dans la rue. Une femme qui passe devant regarde l’écran, qui présente une publicité d’opéra à la qualité d’image claire.

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

Pas de pixel à la hauteur des yeux pour l’extérieur

Contrairement aux écrans de grande taille actuels qui doivent être installés en hauteur pour garantir la visibilité, la série GSED est dotée d’un pas de pixel réduit de 2,5 mm, ce qui permet d’installer l’écran à la hauteur des yeux et d’afficher les images avec précision, même sur un écran plus petit.

Conçu pour la durabilité et la facilité d’entretien

Les supports de coin de la série GSED permettent une installation solide et réduisent le risque de torsion. Son accès à l’avant et à l’arrière permet un entretien facile dans divers environnements d’installation.

Prise en charge de la redondance des signaux

La série GSED est conçue pour prendre en charge la redondance des signaux, assurant ainsi le confort des utilisateurs. Grâce à un contrôleur de système supplémentaire, les clients peuvent bénéficier d’un fonctionnement continu. En outre, les contrôleurs doubles peuvent réduire les pannes d’écran grâce à une entrée de signal bidirectionnelle.

Quand il n’y a pas de redondance, l’écran au complet est éteint. Mais lorsqu’il y a redondance, seule la partie faisant l’objet d’une erreur est éteinte.

* Pour que la redondance des signaux fonctionne correctement, le système de transmission vidéo doit être bien configuré. Veuillez faire appel à un ingénieur de LG.

Compatibilité avec les solutions de logiciel de LG


Lorsqu’elle est connectée au contrôleur de système CVEA de LG, la série GSED est compatible avec les solutions de logiciel de LG, notamment SGC SuperSign, l’assistant à DEL et ConnectedCare, qui aident les clients à gérer leur entreprise adéquatement.

Un employé de LG surveille à distance un écran GSED installé dans un autre endroit en utilisant la solution de surveillance infonuagique de LG. Le contrôleur de système avec webOS rend la série GSED compatible avec les solutions de logiciel de LG.

* La disponibilité du service ConnectedCare de LG, qui doit être acheté séparément, varie selon les régions. Veuillez donc communiquer avec le représentant commercial de LG de votre région pour obtenir plus de détails.<br>* Les éléments qui peuvent être gérés par ConnectedCare de LG sont les suivants : carte principale (température, état des signaux, version FPGA, état de la connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation DEL)<br>* L’interface utilisateur graphique peut varier en fonction des différentes versions de webOS.<br>* Le logiciel SGC SuperSign est vendu séparément.

Toutes les spécifications

