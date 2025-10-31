We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
DEL à la hauteur des yeux
Un écran aussi grand qu’une personne est installé à la hauteur des yeux dans la rue. Une femme qui passe devant regarde l’écran, qui présente une publicité d’opéra à la qualité d’image claire.
* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.
Pas de pixel à la hauteur des yeux pour l’extérieur
Contrairement aux écrans de grande taille actuels qui doivent être installés en hauteur pour garantir la visibilité, la série GSED est dotée d’un pas de pixel réduit de 2,5 mm, ce qui permet d’installer l’écran à la hauteur des yeux et d’afficher les images avec précision, même sur un écran plus petit.
Conçu pour la durabilité et la facilité d’entretien
Les supports de coin de la série GSED permettent une installation solide et réduisent le risque de torsion. Son accès à l’avant et à l’arrière permet un entretien facile dans divers environnements d’installation.
Prise en charge de la redondance des signaux
La série GSED est conçue pour prendre en charge la redondance des signaux, assurant ainsi le confort des utilisateurs. Grâce à un contrôleur de système supplémentaire, les clients peuvent bénéficier d’un fonctionnement continu. En outre, les contrôleurs doubles peuvent réduire les pannes d’écran grâce à une entrée de signal bidirectionnelle.
Quand il n’y a pas de redondance, l’écran au complet est éteint. Mais lorsqu’il y a redondance, seule la partie faisant l’objet d’une erreur est éteinte.
* Pour que la redondance des signaux fonctionne correctement, le système de transmission vidéo doit être bien configuré. Veuillez faire appel à un ingénieur de LG.
Compatibilité avec les solutions de logiciel de LG
Lorsqu’elle est connectée au contrôleur de système CVEA de LG, la série GSED est compatible avec les solutions de logiciel de LG, notamment SGC SuperSign, l’assistant à DEL et ConnectedCare, qui aident les clients à gérer leur entreprise adéquatement.
Un employé de LG surveille à distance un écran GSED installé dans un autre endroit en utilisant la solution de surveillance infonuagique de LG. Le contrôleur de système avec webOS rend la série GSED compatible avec les solutions de logiciel de LG.
* La disponibilité du service ConnectedCare de LG, qui doit être acheté séparément, varie selon les régions. Veuillez donc communiquer avec le représentant commercial de LG de votre région pour obtenir plus de détails.<br>* Les éléments qui peuvent être gérés par ConnectedCare de LG sont les suivants : carte principale (température, état des signaux, version FPGA, état de la connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation DEL)<br>* L’interface utilisateur graphique peut varier en fonction des différentes versions de webOS.<br>* Le logiciel SGC SuperSign est vendu séparément.
