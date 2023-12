Conditions d’utilisation du site Web

(LGECI)

Acceptation des conditions

Votre utilisation de ce site Web (le « Site ») confirme que vous acceptez les conditions d'utilisation établies ici (les « Conditions »). Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux Conditions, n'utilisez pas le Site. LG Electronics Inc. et LG Electronics Canada Inc. (collectivement « LG Electronics » ou « LGE » se réserve le droit de modifier en tout ou en partie les Conditions et ce, à son entière discrétion et en tout temps. De telles modifications entrent en vigueur au moment de leur publication sur le Site. La version la plus courante des Conditions peut être lue en cliquant sur l'hypertexte « Notes juridiques » au bas de nos pages Web.

Droits d'auteur 2016 © LG Electronics, Inc. et LG Electronics Canada Inc. Tous droits réservés. « LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les prix et les produits peuvent varier d'un marchand à l'autre. Les modèles, les caractéristiques et les spécifications sont approximatifs et peuvent changer sans avis préalable.

Cette page ainsi que d'autres pages du Site peuvent contenir des références à d'autres droits de propriété et d'auteur que vous devez respecter. Les utilisateurs du Site peuvent télécharger ou imprimer une copie des documents qui se trouvent sur le Site pour une utilisation personnelle et non commerciale en autant qu'ils ne modifient pas lesdits documents de quelque façon que ce soit, ni n'éliminent ou ne changent les références de droits d'auteur ou les marques de commerce. Tous les documents et les renseignements sur le Site sont fournis uniquement à des fins légitimes. Aucun document ou renseignement sur le Site ne peut être copié, distribué ou transmis de quelque façon que ce soit à des fins commerciales sans la permission expresse écrite de LG Electronics Inc., et LG Electronics Inc. retient tous les droits de propriété et de propriété intellectuelle sur les documents ou les renseignements téléchargés du Site.

Soumissions proposées pour le Site

LG Electronics ne désire pas recevoir de renseignements confidentiels ou exclusifs de votre part par l'entremise du Site. Veuillez noter qu'AUCUN renseignement ou document transmis à LG Electronics ne sera considéré confidentiel. En transmettant des renseignements ou des documents à LG Electronics, vous accordez à LG Electronics une licence irrévocable et inconditionelle d'utilisation, de reproduction, d'affichage, d'exécution, de modification, de transmission et de distribution de ces documents ou renseignements, et vous reconnaissez également que LG Electronics est libre d'utiliser à toute fin que ce soit les idées, les concepts, le savoir-faire ou les techniques que vous lui envoyez. Si vous croyez que votre propriété intellectuelle ou d'autres documents protégés par des droits d'auteur ont été publiés sur l'un des sites Web de LG Electronics sans votre permission, veuillez consulter la page d'avis sur les droits d'auteur de LG.

Responsabilités

LES RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS GARANTIE NI CONDITION QUE CE SOIT, EXPRESSE OU EXPLICITE, NOTAMMENT ET NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE BONNE VENTE, D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, DE NON INFRACTION OU TOUTE AUTRE POUVANT DÉCOULER DE RAPPORTS D'AFFAIRES OU DE PRATIQUES COMMERCIALES. Les renseignements sur le Site peuvent contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Les renseignements peuvent être modifiés ou mis à jour sans avis préalable. LG Electronics peut aussi apporter des améliorations et/ou des modifications aux produits et/ou programmes décrits dans ces renseignements et ce, en tout temps et sans avis préalable. Les liens sur le Site vous permettront de quitter le Site de LG Electronics dont l'adresse est www.lge.com/ca. Les sites faisant l'objet de liens ne sont aucunement contrôlés par LG Electronics et LG Electronics ne peut être tenue responsable du contenu d'un site lié ou d'un lien contenu dans un site lié, ni des modifications ou des mises à jour apportées à de tels sites. L'inclusion d'un lien sur le Site n'implique aucunement un endossement d'un tel site par LG Electronics.

Désistement

LES DOCUMENTS ET LES AUTRES RENSEIGNEMENTS PUBLIÉS SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE DE LGE ET AILLEURS PEUVENT CONTENIR DES IMPRÉCISIONS ET DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. LGE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA PRÉCISION ET À L'ÉTAT COMPLET DES DOCUMENTS, OU À LA FIABILITÉ DE QUELQUE CONSEIL, OPINION, ÉNONCÉ, NOTE DE SERVICE OU AUTRE AFFICHÉ OU DISTRIBUÉ PAR L'ENTREMISE DU SITE. VOUS RECONNAISSEZ QUE L'UTILISATION QUE VOUS FAITES OU LA FIABILITÉ QUE VOUS ACCORDEZ À DE TELS CONSEILS, OPINIONS, ÉNONCÉS, NOTES DE SERVICE OU AUTRES SERA À VOS PROPRES RISQUES UNIQUEMENT. LGE, À SA DISCRÉTION SEULE, SE RÉSERVE LE DROIT DE RECTIFIER TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS UNE PARTIE QUELCONQUE DU SITE. LGE PEUT APPORTER D'AUTRES CHANGEMENTS AU SITE, AUX DOCUMENTS ET AUX PRODUITS, PROGRAMMES, SERVICES OU PRIX (LE CAS ÉCHÉANT) PUBLIÉS SUR LA PAGE D'ACCUEIL OU AILLEURS SUR LE SITE ET CE, EN TOUT TEMPS ET SANS AVIS PRÉALABLE. LA PAGE D'ACCUEIL ET LE SITE DE LGE, LES RENSEIGNEMENTS ET LES DOCUMENTS DANS LA PAGE D'ACCUEIL ET SUR LE SITE DE LGE AINSI QUE LES LOGICIELS OFFERTS DANS LA PAGE D'ACCUEIL ET SUR LE SITE DE LGE SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS REPRÉSENTATION NI GARANTIE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT ET NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES DE BONNE VENTE, DE NON INFRACTION OU D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; IL SE PEUT DONC QUE CES EXCLUSIONS NE S'APPLIQUENT PAS DANS VOTRE CAS.

Avis de sensibilisation de la clientele

LG Electronics Limited a été avisé de plusieurs pourriels transmis au public par des tiers non autorisés proclamant, de façon frauduleuse, qu'il s'agit de promotions. On peut citer comme exemples, des courriels non sollicités promettant aux récipiendaires des dons de charité, des prix de loterie ou des offres d'emploi. Nous confirmons qu'aucun de ces courriels ne représente une promotion ou une offre d'emploi officielle de la part de LG Electronics Limited et qu'en tant que tel, nous réfutons toute association et toute responsabilité liées à de tels courriels. Par la présente, nous avisons les récipiendaires de ces courriels de ne pas y répondre et/ou de ne fournir aucun renseignement personnel.

Réglementation locale

Il vous en revient entièrement de vous conformer à la réglementation locale du pays duquel vous accédez au Site, notamment et non de façon limitative, aux lois sur l'exportation et l'importation dudit pays concernant les documents et le contenu de tiers.

Loi applicable

Cette entente est régie par les lois de la province de l'Ontario et par les lois fédérales du Canada applicables, exclusion faite de leurs provisions sur les conflits des lois. Les différends, les controverses et les désaccords entre les parties découlant de cette entente ou liée à celle-ci doivent être soumis, résolus et réglés par arbitrage obligatoire. L'arbitrage sera saisi par trois (3) arbitres (chaque partie nommant un arbitre, le troisième arbitre choisi par les deux premiers) exclusivement à Toronto, Ontario, conformément aux Règles d'arbitrage générales d'ADR Chambers. Les parties renoncent à toute objection qui pourrait être faite sous prétexte qu'un tel lieu de jugement pourrait être un site inconvénient.

Limite de responsabilité