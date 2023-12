Dernière mise à jour: Nov 24, 2023

1. INTRODUCTION

LG Electronics Canada, Inc. (« LG » ou « nous ») vous souhaite la bienvenue en tant qu’utilisateur final (« utilisateur » ou « vous ») de notre boutique en ligne sur le site Web de LG Canada, www.lg.com/ca , (la « boutique ») La boutique est la propriété de LG.

Les présentes conditions générales d’achat (les « conditions d’achat ») fournissent les renseignements requis par les utilisateurs pour naviguer dans la boutique et payer pour les produits et les services (collectivement, le « produit »).

Les présentes conditions d’achat s’appliquent à tout achat de produit dans la boutique. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACHETER » OU « COMMANDER » OU EN INITIANT AUTREMENT UN ACHAT DANS LA BOUTIQUE, VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ AVOIR LU, COMPRIS ET CONVENU D’ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS D’ACHAT. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LESDITES CONDITIONS D’ACHAT, N’UTILISEZ PAS LA BOUTIQUE POUR FAIRE UN ACHAT.

Les conditions d’utilisation de LG s’appliquent à la boutique et au produit et font partie des conditions d’achat. Advenant tout conflit entre les conditions d’achat et les conditions d’utilisation, les conditions d’achat prévaudront. Notez que la politique de protection des renseignements personnels de LG s’applique à votre utilisation de la boutique, du produit et des renseignements que vous fournissez lors d’un achat. Veuillez lire avec soin les conditions d’utilisation ainsi que la politique de protection des renseignements personnels.

2. PRIX ET PAIEMENTS

Prix. Le prix d’un produit est établi et fixé uniquement par LG. Les prix publiés dans la boutique peuvent changer en tout temps, sans avis préalable, et peuvent ne pas être offerts sur d’autres sites Web ou chez des détaillants traditionnels. Ceci dit, les commandes déjà soumises à LG ne seront pas affectées par de tels changements. Tous les prix sont subordonnés des frais de livraison cités ainsi que des taxes, droits, impôts et redevances applicables. Le montant que vous payez effectivement sera établi en fonction du prix de vente fixé par LG, du bon de rabais appliqué au produit (le cas échéant), du prix escompté lors d’un événement (le cas échéant), des frais d’expédition et des taxes, droits, impôts et redevances applicables, le tout en dollars canadiens, sauf si une autre devise est explicitement spécifiée. Pendant le processus de paiement, les utilisateurs seront avisés par LG des rabais, frais d’expédition et taxes, droits, impôts et redevances applicables qui affecteraient le prix publié pour le produit. Suite à un tel avis, l’utilisateur pourra alors confirmer ou annuler l’achat.

Paiement. Les utilisateurs peuvent acheter un produit en utilisant l’une des méthodes de paiement acceptées par LG : Visa, MasterCard, carte de débit ou par l’entremise de notre fournisseur de financement Affirm Canada Holdings Ltée. (« Affirm ») (si offert pour votre achat). Tous les renseignements que vous fournissez au moment de votre achat doivent être valides, exacts et à jour.

Les paiements directs par carte de crédit sont assurés par notre tiers fournisseur de services de paiement. LG ne traite ni ne retient les renseignements concernant votre carte de crédit. En soumettant vos renseignements de carte de crédit, vous transmettez à notre tiers fournisseur de services les renseignements élémentaires d’achat et financiers nécessaires pour traiter votre paiement et (si choisi) stocker vos renseignements aux fins d’achats ultérieurs. Nous vous encourageons à étudier la politique de protection des renseignements personnels de notre tiers fournisseur de services avant l’utilisation. Votre carte de crédit sera débitée pour un article une fois le processus d’expédition de votre commande initié. LG ne peut pas être tenue responsable de tout manque par le tiers fournisseur de services de protéger vos renseignements adéquatement. Veuillez noter qu’il est possible que nous changions de tiers fournisseur de services de temps à autre.

Des plans de versements sont offerts pour certains produits par l’entremise d’Affirm. Si vous décidez d’utiliser Affirm comme mode de paiement, vous serez redirigé au site Web d’Affirm pour effectuer les versements par l’entremise de leur tiers fournisseur de services et votre achat sera subordonné des conditions d’Affirm. Nous vous encouragons à étudier la politique de protection des renseignements personnels et les modalités d’Affirm avant d’utiliser les services d’Affirm. Vous convenez que LG n’est aucunement responsable de votre relation avec Affirm. Vous comprenez que LG n’assume aucune responsabilité concernant les services fournis par Affirm, notamment tout financement.

3. EXPÉDITION

Nous nous efforcerons, dans la mesure commercialement raisonnable, de livrer le produit dans un délai convenable, utilisant les renseignements que vous avez fournis au moment de votre commande. Sauf indication contraire au moment de l’achat, les frais d’expédition et de manutention seront inclus dans votre commande. Nous nous réservons le droit d’augmenter, de réduire, d’ajouter ou de supprimer les frais d’expédition et de manutention en tout temps avant que vous passiez votre commande. Les frais d’expédition et de manutention seront divulgués au cours du processus de commande et avant que vous complétiez votre achat. Les dates d’expédition et heures d’arrivée ne sont que des estimés et ne peuvent pas être garanties.

Nous ne livrerons un produit qu’à l’intérieur du Canada. Il vous en revient de fournir une adresse d’expédition valide au moment de passer votre commande. L’adresse fournie doit être complète, exacte et à jour. La livraison dans certains endroits éloignés pourrait ne pas être possible ou subordonnée de frais d’expédition supplémentaires. Si votre adresse se trouve en-deça d’une telle catégorie, vous en serez avisé au cours du processus de paiement.

Livraison des gros électroménagers. Les commandes d’électroménagers et de téléviseurs de 55 po et plus (les « gros électroménagers ») seront livrées à votre domicile par notre partenaire de livraison. La livraison sera planifiée lors du processus de paiement. Le partenaire de livraison communiquera avec vous afin de confirmer ou de modifier le moment de la livraison. Si le partenaire de livraison ne peut pas vous rejoindre, la livraison sera retardée ou annulée. Si vous devez modifier votre date de livraison, vous devez en aviser LG avant que la commande parte de notre entrepôt. Bien que LG fera son possible pour acquiescer à votre demande, LG ne peut pas garantir que cela sera possible dans tous les cas. Si vous désirez repousser votre date de livraison de plus de 7 jours de la date originale prévue de livraison, des frais d’entreposage de 10 $ par jour vous seront imputés.

Livraison de tous les autres produits. Toutes les autres livraisons seront déposées à l’adresse.

Correction de l’adresse de livraison. Si des correctifs doivent être apportés à une addresse de livraison (faute d’orthogaphe ou numéro d’unité manquant, p. ex.), vous devez en aviser LG dès que possible et avant que votre commande soit prise par le partenaire de livraison. Vous ne pouvez pas changer l’adresse de livraison une fois la commande passée. Si un correctif d’adresse est requis, la commande doit être annulée et passée à nouveau.

Annulations. Vous pouvez demander l’annulation d’une commande, en autant que le produit n’ait pas déjà été expédié. Une fois le produit expédié, la commande ne peut pas être annulée et vous devez alors suivre le processus de retour décrit à l’article 4 - Retours.

Produit manquant ou endommagé. Commandes de gros électroménagers : Si une partie de votre commande est manquante, vous devez en aviser LG dans les 24 heures suivant la notation « Livrée » pour votre commande. Veuillez avoir vos numéros de commande et de suivi en main quand vous communiquerez avec nous. En ce qui a trait aux réclamations pour dommages, si le produit vous est livré dans un emballage endommagé, nous vous recommandons de désemballer le produit en présence du livreur afin d’en vérifier le contenu. Si le produit est endommagé, veuillez refuser la livraison et demander au livreur de noter « endommagé ». Si seule une partie de votre commande est livrée endommagée, ne refusez que la partie endommagée. Si des dommages au produit sont découverts après la livraison, vous devez faire une demande de retour dans la boutique, dans les 48 heures suivant la date de la livraison. Toutes les autres commandes : Vous devez aviser LG de tout produit manquant ou endommagé dans les 24 heures suivant la notation « Livrée » pour votre commande.

4. RETOURS

Retours. Vous avez 15 jours suivant la date de livraison du produit pour initier un retour. Vous pouvez demander un retour à la page « Ma commande », en faisant le 1 888 542-2623, ou par l’entremise d’un clavardage dans la boutique du site Web de LG Canada. Le produit doit être retourné à l’état de neuf. Un produit retourné endommagé, éraflé ou bosselé, ou avec des accessoires manquants, ne sera pas admissible à un remboursement. Aucun produit ne peut être retourné à LG sans numéro ARM préapprouvé. Tout produit retourné à LG sans numéro ARM préapprouvé vous sera renvoyé, à vos frais. Une fois votre demande de retour approuvée, dans le cas des retours de gros électroménagers, nous organiserons la reprise par le livreur et vous serez avisé ou contacté par ce dernier au nom de LG concernant les détails de la reprise. Pour tout autre retour de produit, vous recevrez un courriel avec une étiquette de retour en pièce jointe. Apposez cette étiquette sur la boîte et renvoyez-nous le produit.

Si vous recevez un cadeau gratuit avec votre achat, il doit aussi accompagner votre retour afin de pouvoir obtenir votre remboursement. Si vous optez de retourner un ou plusieurs articles d’une offre groupée, vous serez débité du prix régulier unique pour chaque article retenu, prix qui pourrait être plus élevé que celui de l’offre, puis nous vous rembourserons les articles que vous désirez retourner.

Dans le cas des gros électroménagers, des frais de remise en stock de 15 % du prix du produit seront déduits du montant remboursé. En outre, les frais d’expédition et d’installation encourus ne seront pas remboursés. Pour tous les autres retours, le coût du renvoi de l’article à notre entrepôt sera déduit du montant remboursé. Le remboursement sera fait en utilisant la même méthode de paiement que vous avez utilisée pour le processus d’achat. Le délai de remboursement du produit peut être d’autant que deux semaines pour permettre l’inspection et le traitement. Sauf tel que requis par la loi, les retours de produits après quinze (15) jours ne seront pas acceptés.

5. SERVICES ADDITIONNELS

Ramassage. LG ramassera votre vieil électroménager à la date de livraison de votre nouvel électroménager. Le ramassage doit être sélectionné lors du passage à la caisse pour votre nouvel électroménager. Le service est offert sans frais aux membres LG. Les personnes non membres de LG doivent payer pour le ramassage au moment de passer à la caisse. Le ramassage n’est offert que pour les électroménagers résidentiels : réfrigérateurs (36 po ou moins), laveuses, sécheuses, cuisinieres et lave-vaisselle. Le vieil électroménager doit être du même type et occuper le même espace que le nouvel électroménager livré. Le vieil électroménager doit être propre à l’extérieur, vide et débranché du secteur, du raccord de gaz et / ou du raccord d’eau. Aucun obstacle ne peut nuire au retrait, notamment mais non de façon limitative : meubles, cadres de porte ou escaliers étroits, jouets, animaux de compagnie, neige, glace et autres. LG ne désassemblera pas votre vieil électroménager avant son retrait. Votre vieil électroménager sera recyclé conformément aux directives environnementales applicables.

Pour la sécurité du personnel livreur, LG pourrait, à sa seule discrétion, refuser de livrer ou de ramasser votre électroménager si elle juge que les conditions sont dangereuses. S’il n’est pas possible d’assurer le service de ramassage à cause d’un problème d’accès à l’électroménager ou de conditions dangereuses, l’agent de livraison se réserve le droit d’annuler le ramassage et vos recevrez alors un remboursement pour le montant payé pour le ramassage.

Installation des appareils de lessivage À la date de livraison, LG fournira un service d’installation de base (c.-à-d. branchement à une prise électrique existante, connexion d’évent et des boyaux d’eau) à l’aide des connecteurs qui pourraient ou non être fournis avec votre électroménager (les pièces requises pour l’installation et incluses sont illustrées dans le manuel de l’utilisateur du produit). Ce service est offert pour les électroménagers suivants : laveuses, sécheuses et Styler. Il vous en revient d’assurer que les services, les connexions et les pièces nécessaires (et qui ne sont pas inclus avec votre nouvel électroménager) soient présents à l’arrivée du personnel d’installation. L’installation doit être sélectionnée lors du passage à la caisse pour votre nouvel électroménager. L’installation est offerte sans frais pour les membres LG. Les personnes non membres de LG doivent payer pour l’installation au moment de passer à la caisse. L’installation fait exclusion de toute modification à votre foyer comme un travail de menuiserie, de plomberie ou électrique. L’installation ne sera pas exécutée sir les services, connections et pièces nécessaires pour l’électroménager ne sont pas disponibles au moment de la livraison. Le service n’est pas offert pour les appareils à gaz. L’emballage du produit sera aussi éliminé.

Installation du piédestal de laveuse / sécheuse. L’installation du piédestal doit être sélectionnée lors du passage à la caisse pour votre nouvel électroménager. Le service est offert sans frais aux membres LG. Les personnes non membres de LG doivent payer pour l’installation du piédestal au moment de passer à la caisse. Vous devez fournir le piédestal compatible avec la laveuse / sécheuse que vous avez achetée (si vous n’avez pas acheté le piédestal avec votre nouvelle machine). Le cas échéant, le vieux piédestal doit être débranché du secteur et de la conduite d’eau avant l’installation du nouveau piédestal. Le service d’installation du piédestal n’est offert que pour les laveuses / sécheuses neuves. Les détails concernant les piédestaux compatibles avec votre laveuse / sécheuse se trouvent dans le manuel de l’utilisateur du produit.

Laveuse / sécheuse superposées. La superposition doit être sélectionnée au moment de passer à la caisse pour l’achat de votre nouveau combiné laveuse / sécheuse. Le service est offert sans frais aux membres LG. Les personnes non membres de LG doivent payser pour la superposition au moment de passer à la caisse pour acheter votre nouveau combiné laveuse / sécheuse. Vous devez fournir la trousse de superposition conçue pour le nouveau combiné laveuse / sécheuse acheté. La trousse de superposition doit être « neuve et dans le sac » et ne sera installée que sur vos nouveaux appareils. Le service de supersposition ne sera pas rendu s’il faut percer les produits ou des murs. Les détails concernant les pièces requises pour l’installation de la trousse de superposition se trouvent dans le manuel de l’utilisateur du produit.

Inversion / retrait des portes / poignées de réfrigérateur. Le service doit être sélectionné lors du passage à la caisse pour votre nouvel électroménager. Le service est offert sans frais aux membres LG. Les personnes non membres de LG doivent payer pour le service au moment de passer à la caisse. Vous pouvez demander que la ou les poignées et / ou portes de votre réfrigérateur soient démontées pour faciliter la manutention et l’installation. Ce service n’est offert que pour les réfrigérateurs.

6. INDEMNISATION

Dans la mesure maximale permise par la loi, vous acceptez de défendre, d'indemniser et de tenir LG et ses sociétés affiliées ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, directeurs, employés, entrepreneurs, cessionnaires, concédants, licenciés, successeurs et agents respectifs (les « parties de LG ») indemnes de et contre toutes les demandes, réclamations, pertes, responsabilités, dommages-intérêts, frais, dépenses et coûts (y compris les frais juridiques, les frais de justice, les montants de règlement, les dommages-intérêts, les débours et les dépenses), faites contre LG par un tiers ou résultant de ou en relation avec votre violation des conditions d'achat ou votre achat ou utilisation du produit, selon le cas.

Vous reconnaissez et convenez que les parties de LG sont des tiers bénéficiaires dans les dispositions du présent article 5, et que les parties de LG auront droit de réaliser le présent article 5 contre vous en tant que tiers bénéficiaires du présent article 5.

7. GARANTIE LIMITÉE ET DÉSISTEMENTS

LE PRÉSENT ARTICLE 6 NE S’APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS QUÉBÉCOIS. NOTEZ QUE CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION NI LA LIMITE DES GARANTIES IMPLICITES, DES REPRÉSENTATIONS OU DES CONDITIONS; IL SE PEUT DONC QUE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE 6 PUISSE ÊTRE LIMITÉE DANS VOTRE CAS. Pour en savoir plus sur vos droits statutaires, veuillez communiquer avec les autorités locales, le département des normes commerciales, le bureau de la protection du consommateur ou l’équivalent.

Le produit acheté par l’entremise de la boutique est couvert par la garantie limitée de LG. Les conditions de la garantie limitée de LG pour votre produit sont publiées ici : https://www.lg.com/ca_fr/soutien/garantie.

SAUF TEL QU’IL POURRAIT ÊTRE PRÉVU AU TITRE DE LA GARANTIE LIMITÉE POUR UN PRODUIT NOUVELLEMENT ACHETÉ, ET DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DE LA BOUTIQUE ET L'ACHAT OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT SE FONT À VOS PROPRES RISQUES ET QUE L'ACCÈS À LA BOUTIQUE ET À TOUT PRODUIT VOUS SONT FOURNIS « TEL QUEL » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ » ET « AVEC TOUS LES DÉFAUTS » ET SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE OU NATURE. DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET À LA PERFORMANCE DE LA BOUTIQUE ET DU PRODUIT. TOUTE UTILISATION DE LA BOUTIQUE ET DE SON CONTENU, NOTAMMENT LE PRODUIT, OU CONFIANCE QUI LEUR EST ACCORDÉE, SERA À VOS PROPRES RISQUES.

DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LG ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE DÉCLARATION, GARANTIE ET CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE DÉCOULANT DE LA LOI OU EN ÉQUITÉ) EN CE QUI CONCERNE LA BOUTIQUE ET LE PRODUIT, NOTAMMENT MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE OU STATUTAIRE DE BONNE VENTE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, DE TITRE, D'EXACTITUDE, DE CORRESPONDANCE AVEC LA DESCRIPTION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU CEUX S’INFÉRANT DES MODALITÉS D’EXÉCUTION, DES PRATIQUES COMMERCIALES OU DES USAGES COMMERCIAUX.

SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI PRÉCÈDE, LG NE GARANTIT PAS QUE LA BOUTIQUE OU LE PRODUIT RÉPONDRA À VOS BESOINS OU EXIGENCES OU QUE LA BOUTIQUE SERA DISPONIBLE EN CONTINU, SANS INTERRUPTION, EN TEMPS OPPORTUN, SÉCURISÉE OU EXEMPTE D'ERREUR, DE BOGUES OU DE VIRUS, OU QUE LA BOUTIQUE SERA COMPATIBLE AVEC VOTRE APPAREIL OU L’ÉQUIPEMENT OU LOGICIEL CONNEXES OU QUE LES DÉFAUTS DANS LA BOUTIQUE SERONT CORRIGÉS. NOUS NE FAISONS AUCUNE DÉCLARATION OU N’OFFRONS AUCUNE GARANTIE, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION QUANT AUX RÉSULTATS QUI PEUVENT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DE LA BOUTIQUE OU DU PRODUIT OU QUANT À L'EXACTITUDE OU À LA FIABILITÉ DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR L’ENTREMISE DE LA BOUTIQUE. AUCUN CONSEIL OU RENSEIGNEMENT, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU PAR VOUS PAR L’ENTREMISE DE LA BOUTIQUE OU DE NOUS OU DE NOS FILIALES OU AUTRES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CRÉERA DE GARANTIE OU DE CONDITION. NOUS REJETONS TOUTE INDEMNITÉ ÉQUITABLE.

8. LIMITE DE RESPONSABILITÉ

LE PRÉSENT ARTICLE 8 NE S’APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS QUÉBÉCOIS. NOTEZ QUE CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION NI LA LIMITE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS; IL SE PEUT DONC QUE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE 8 PUISSE ÊTRE LIMITÉE DANS VOTRE CAS. Pour en savoir plus sur vos droits statutaires, veuillez communiquer avec les autorités locales, le département des normes commerciales, le bureau de la protection du consommateur ou l’équivalent.

EN AUCUN CAS LG OU LES PARTIES DE LG PEUVENT-ELLES ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, EXEMPLAIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR LA PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES, LA PERTE D'UTILISATION, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE D'AFFAIRES, LA PERTE DE BÉNÉFICES OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC (A) L'ACHAT OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT ACHETÉ ; OU (B) L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUTE DESCRIPTION DE PRODUIT, QUELLE QU'ELLE SOIT, QU'ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU PRODUIT, L'ÉQUITÉ OU TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, MÊME SI LG SAIT OU A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI CES DOMMAGES SONT AUTREMENT PRÉVISIBLES ET MÊME SI TOUT RECOURS LIMITÉ EST CONSIDÉRÉ COMME N'AYANT PAS ATTEINT SON OBJECTIF ESSENTIEL. L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LG SERA LIMITÉE AU REMPLACEMENT, À LA RÉPARATION OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT QUE VOUS AVEZ PAYÉ À LG POUR LE PRODUIT CONCERNÉ, À LA SEULE OPTION DE LG.

Vous reconnaissez et convenez que les parties de LG sont des tiers bénéficiaires dans les dispositions du présent article 8, et que les parties de LG auront droit de réaliser le présent article 8 contre vous en tant que tiers bénéficiaires du présent article 8.

9. PROTECTION DES DONNÉES ET DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Quand vous passez une commande par l’intermédiaire de la boutique, vous nous fournissez des renseignements personnels. Nous utiliserons vos renseignements personnels pour gérer votre commande, livrer le produit et pour d’autres fins limitées. La collecte et le traitement des renseignements personnels sont décrits en détail dans notre Politique sur la protection des renseignements personnels et s’y conformeront.

10. DROIT APPLICABLE

À moins que vous ne soyez un consommateur québécois, en accédant ou en utilisant la boutique ou le produit, vous acceptez que toutes les questions relatives à votre accès ou à votre utilisation de la boutique et du produit, notamment l'interprétation, la construction et tout litige en vertu des présentes conditions d'achat, seront régies par les lois de la province de l'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'appliquent, sans référence aux principes de conflit des lois, et que vous vous conformerez à toutes les lois applicables. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique à aucune question relative à votre accès ou à votre utilisation de la boutique ni à quelque produit vendu ou distribué par l’entremise de la boutique, ou à tout aspect de votre relation avec LG. Les lois du Québec s’appliquent pour les consommateurs québécois.

11. JURIDICTION

À moins que vous ne soyez un consommateur québécois, toute réclamation découlant de, en relation avec ou liée à la boutique ou à un produit, aux présentes conditions d'achat, à toute transaction par l’entremise la boutique ou à toute autre question connexe, doit être résolue devant les tribunaux de la province de l'Ontario, au Canada, siégeant dans la ville de Toronto, et vous vous soumettez et reconnaissez irrévocablement par la présente la compétence exclusive de ces tribunaux à l'égard d'un tel différend. Vous et LG renoncez à toute objection au forum de telles poursuites judiciaires à Toronto, en Ontario et vous et LG acceptez de ne pas plaider ou revendiquer devant ces tribunaux qu'une telle action a été intentée dans un forum qui ne vous convient pas. Si vous êtes un consommateur québécois, vous pouvez vous soumettre à la compétence des tribunaux du Québec ou de l'Ontario, selon votre préférence.

12. VARIA

1. Les présentes conditions d'achat (i) s'appliquent au bénéfice de LG et de nos successeurs et ayants droit, ainsi qu'à vous et à vos héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants personnels, et les lieront, et (ii) peuvent être cédées par LG (y compris les droits et obligations de LG en vertu des présentes conditions d'achat) sans votre consentement, mais vous ne pouvez pas les céder sans le consentement écrit exprès préalable de LG, lequel peut être refusé à notre seule discrétion.

2. Si une disposition, en tout ou en partie, des présentes conditions d'achat est, devient ou s'avère inapplicable ou invalide ou incompatible avec la loi applicable, ladite disposition sera alors appliquée dans la mesure maximale permise afin de donner effet à l'intention des présentes conditions d'achat, et les dispositions restantes continueront d'avoir le même effet que si une telle disposition inapplicable ou invalide, ou une telle disposition incompatible avec la loi applicable, n'avait pas été insérée dans les présentes.

3. Vous et LG êtes des entrepreneurs indépendants, et aucun rapport d'agence, de partenariat, de coentreprise, d'emploi ou de franchise n'est entendu ou créé par les présentes conditions d'achat ou votre utilisation de la boutique ou d’un produit.

4. L’absence de mise en application d’une modalité quelconque des présentes conditions d’achat ne signifie aucunement notre renonciation à nos droits. Aucune renonciation ou consentement à s'écarter des exigences d’une quelconque disposition des présentes conditions d'achat ne lie LG à moins que cela ne soit fait par écrit et signé par LG. Tout manquement par LG à exercer ou à appliquer, et tout retard par LG à exercer ou à appliquer l'un de nos droits en vertu des présentes conditions d'achat, en tout ou en partie, ne constituera ni ne sera considéré une renonciation ou une déchéance de tels droits, que ce soit dans le cas particulier ou de façon continue. Aucun exercice unique ou partiel d'un tel droit n'empêchera tout autre exercice ou exercice ultérieur de ce droit ou l'exercice de tout autre droit.

5. Dans les présentes conditions d'achat, chaque référence à « inclure » ou « y compris » sera réputée (si cela n'est pas déjà fait expressément) suivie des mots « mais non de façon limitative », et ne doit pas être interprétée comme limitant toute déclaration générale qui la suit concernant les éléments ou sujets particuliers ou similaires cités immédiatement après une telle référence.

6. La division des présentes conditions d'achat en dispositions, articles et alinéas et l'utilisation de titres sont faites à des fins de commodité ou de référence et n'affectent pas l'interprétation des présentes conditions d'achat.

7. Les présentes conditions d'achat et toute autre entente et document auxquels il est fait référence dans les présentes, notamment les conditions d'utilisation, constituent l'intégralité de l'entente entre vous et LG et, par conséquent, remplacent toutes négociations, discussions ou ententes antérieures ou contemporaines entre vous et LG concernant la boutique ou le produit. Les droits de propriété, le désistement des garanties, les déclarations faites par vous, les indemnités, les limites de responsabilité et les dispositions générales survivront toute résiliation des présentes conditions d'achat.

13. CHANGEMENTS DANS LES CONDITIONS D’ACHAT

Votre accès à la boutique et au produit et votre utilisation de ceux-ci seront régis par les conditions d'achat telles qu'elles existent au moment dudit accès et de la dite utilisation, et un nouveau contrat est formé dans chaque cas sur la base des conditions d'achat alors en vigueur, qui peuvent être différentes des versions précédentes desdites conditions d'achat.

14. CHANGEMENTS, ERREURS TYPOGRAPHIQUES ET INEXACTITUDES

Sous réserve de la loi applicable, nous : (a) nous réservons le droit de modifier le produit annoncé ou proposé à la vente dans la boutique, les prix ou les spécifications d’un tel produit et toute offre promotionnelle à tout moment et de temps à autre sans préavis ni responsabilité envers vous ou toute autre personne ; (b) ne pouvons garantir que le Produit annoncé ou proposé à la vente dans la boutique sera disponible au moment de la commande ou par la suite ; (c) nous réservons le droit de limiter les quantités vendues ou mises en vente ; (d) nous réservons le droit d'annuler, de résilier ou de ne pas traiter les commandes (y compris les commandes acceptées) lorsque le prix ou d'autres renseignements importants sur le présent site Web sont inexacts ; et (e) nous réservons le droit d'annuler une commande s'il y a insuffissance de stock d'un article pour compléter votre commande (ou si un article n'est plus disponible). Si nous ne traitons pas une commande pour de telles raisons, nous vous aviserons que la commande a été annulée et ne vous facturerons pas ou appliquerons un crédit au type de paiement utilisé dans la commande. Certaines juridictions pourraient ne pas permettre l’exclusion et le déni de certaines garanties implicites; il se pourrait donc que certaines dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans votre cas.

15. CONTACTER LG

Toute question concernant votre commande peut être dirigée à LG en faisant le 1 888 542-2623, en clavardant en ligne sur le site Web de la boutique de LG Canada, ou par la poste comme suit :

a/s de : Boutique de marque en ligne

LG Electronics Canada, Inc.

20 Norelco Drive

North York, Ontario, M9L 2X6