Moniteur intelligent LG 31,5” 4K UHD IPS avec webOS
Moniteur intelligent LG 31,5” 4K UHD IPS avec webOS

Moniteur intelligent LG 31,5” 4K UHD IPS avec webOS

32U830SA-W
principales caractéristiques

  • Écran IPS 4K UHD de 31,5” (3840 x 2160)
  • Fonctionnalités intelligentes via webOS
  • Compatibilité AirPlay 2, Screen Share et Bluetooth
  • 3 ports USB-C (PD 65W), 2 ports HDMI
  • Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de la Magic Remote
  • Pied réglable avec inclinaison, hauteur et pivot bidirectionnel
Plus

Excellence primée

Un logo blanc du prix CES 2025 - Honoree

CES Innovation Awards – Lauréat

Programme webOS Re:New

dans la catégorie Cybersécurité

Une image du logo AV Forums

Choix de la rédaction AVForums 2024/25

webOS 24

webOS 24 offre une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, à la fois moderne et épurée.

Une image du prix iF Design

iF Design Award – Lauréat

webOS 24 UX

Un écran. Des possibilités infinies.

Adaptez-vous à toutes les tâches et à tous les environnements grâce à de nombreuses fonctionnalités. Propulsé par webOS, ce moniteur vous permet de gérer vos activités professionnelles sans PC et d’accéder à une multitude de contenus, conciliant harmonieusement travail et divertissement. Profitez d’un grand écran de 31,5 pouces et d’une qualité d’image 4K exceptionnelle, directement chez vous.

L’image montre un LG Smart Monitor sur le bureau, conçu pour le travail et le divertissement.

Elle présente une image abstraite colorée avec des couleurs 4K UHD éclatantes.

31,5 po Écran IPS 4K UHD

Une photo illustrant la fonctionnalité de mise en miroir d’un moniteur intelligent.

Miroir depuis votre appareil

Une photo montrant un moniteur intelligent connecté à un ordinateur portable via USB-C, démontrant la charge et le transfert de données.

Optimisez votre productivité

Une photo montrant des LG Smart Monitors dans un bureau et à la maison.

webOS Travail & Divertissement

Écran IPS 4K UHD de 31,5 po

Un écran idéal pour le travail et les loisirs

L’écran IPS 4K UHD (3840 x 2160) avec HDR 10 et une couverture allant jusqu’à 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 offre un taux de contraste élevé et des couleurs précises. Il vous permet de vivre une immersion visuelle, que ce soit pour profiter de divertissements ou effectuer votre travail.

Il présente une image abstraite colorée avec des couleurs 4K UHD éclatantes.

Il présente une image abstraite colorée avec des couleurs 4K UHD éclatantes.

webOS

Zapping fluide

Grâce à webOS, profitez d’un accès fluide à une variété de contenus via des applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et les chaînes LG gratuites. Recevez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Game et LG Fitness, et contrôlez facilement le tout avec une télécommande. Le design sans bordures sur trois côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les haut-parleurs stéréo 5 W x 2 offrent un son cristallin pour une expérience de visionnement ultime.

Une photo présentant divers contenus sur WebOS.

Une photo présentant divers contenus sur WebOS.

webOS

Prêt pour le télétravail sans PC

webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et à votre Cloud PC via Remote PC. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, y compris la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.

Une vidéo présentant les fonctionnalités de télétravail sur webOS.

Jeu

Plongez directement dans le jeu

Pas besoin de console de jeu – jouez via LG Smart Monitor. Accédez aux jeux en cloud directement depuis l’accueil et connectez-vous rapidement aux applications de streaming pour le contenu de jeu.

Musique

Adapté à vos goûts musicaux

Profitez d’une expérience musicale personnalisée grâce aux haut-parleurs stéréo 5W x 2. Vous pouvez rechercher facilement de la musique et accéder rapidement aux chansons récemment écoutées via vos services de streaming. Il recommande également des chansons populaires en fonction de vos préférences.

Sports

Suivez vos équipes sportives

Soutenez votre équipe grâce à un service personnalisé. Il affiche les informations mises à jour sur vos équipes sportives préférées en fonction de votre profil.

LG Fitness

Fitness à domicile personnalisé

Transformez votre salon en salle de sport personnelle avec LG Fitness. Profitez d’une large gamme d’entraînements, suivez vos progrès et atteignez vos objectifs, le tout depuis le confort de votre canapé.

 

 

Contrôle de la luminosité

Intelligence lumineuse dans toutes les conditions

Le Contrôle de la luminosité détecte les sources lumineuses dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des images nettes et claires, de jour comme de nuit.

L’image de gauche montre l’apparence en journée avec la fonction d’ajustement de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence nocturne avec la même fonction.

Cartographie dynamique des tons

Vivez l’intensité de la luminosité et du contraste

Profitez des visuels tels qu’ils ont été conçus pour être vus, grâce au Dynamic Tone Mapping qui ajuste la luminosité et le contraste pour un détail et un réalisme optimaux. Les films et les jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.

Design simple

Optimisez votre espace, améliorez votre style

Le design sans bord sur trois côtés du corps fin blanc, combiné au pied plat et minimaliste, s’intègre parfaitement à votre bureau ou votre maison tout en occupant un espace minimal. Il offre une expérience visuelle idéale avec des réglages pratiques d’inclinaison et de hauteur.

Design élégant et peu encombrant.

Icône d’inclinaison réglable.

Inclinaison

'-5 ~ 15˚

Icône de réglage de la hauteur.

Hauteur

110mm

Icône de pivot réglable.

Pivot

90˚

USB-C

Hub de productivité avec connectivité simplifiée

Le port USB-C permet à la fois le transfert d’affichage et de données vers l’appareil connecté ainsi que la charge (jusqu’à 65 W), offrant un support complet pour votre ordinateur portable, le tout via un seul

Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor via USB-C. Il se charge tout en affichant le même écran.

L’écran du LG Smart Monitor affiche l’interface du tableau de bord ThinQ Home.

Tableau de bord ThinQ Home

Contrôlez facilement vos appareils

Le tableau de bord ThinQ Home rend la vie plus pratique. Vérifiez et gérez facilement l’état de vos appareils et dispositifs LG sur un seul écran avec la télécommande.

*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, veuillez installer l’application 'LG ThinQ' depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

*Une connexion Internet sans fil à domicile est nécessaire pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.

*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier selon le produit et le modèle.

*Ce produit est enregistré comme TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application.

*Via l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le pointeur et les fonctions d’alimentation

Commande vocale avec Magic Remote

With the ThinQ app, you can be easily controlled remotely using voice commands via Alexa, ensuring that the smart monitor serves as more than just a display. It becomes a central hub for all your entertainment and productivity needs, elevating your overall multimedia experience. All of this requires only the Magic Remote.

Avec l’application ThinQ, vous pouvez facilement contrôler à distance via des commandes vocales grâce à Alexa, faisant du smart monitor plus qu’un simple écran. Il devient un hub central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, améliorant votre expérience multimédia globale. Tout cela ne nécessite que le Magic Remote.

Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’un Magic Remote.

AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth

Projetez directement depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur notre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple), Partage d’écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio fluide sur un écran plus grand en quelques tapotements seulement.

*Apple et les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.

*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, il est recommandé d’avoir la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay et HomeKit sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque d’Apple Inc.

*Partage d’écran : pris en charge sur Android ou Windows 10 et versions ultérieures.

*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.

Application LG Switch

Optimisez facilement et sans effort avec LG Switch

L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail et la vie quotidienne. Vous pouvez naviguer et sélectionner rapidement les fonctions intelligentes avec le clavier et la souris, tout en passant facilement de votre PC à webOS à l’aide des touches de raccourci. De plus, vous pouvez facilement diviser l’affichage en jusqu’à 6 sections, changer le design du thème ou lancer une plateforme d’appel vidéo avec une touche de raccourci assignée.

Contrôle rapide

Découvrez la commodité du Contrôle rapide sur le LG Smart Monitor, qui permet un accès facile aux menus grâce à des actions simples.

Ports multiples

Une variété d'interfaces

Notre smart monitor offre 2xHDMI et 3xUSB-C compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une installation de bureau dégagée pour une utilisation optimale de l'espace.

Key Feature

  • Écran IPS 4K UHD de 31,5” (3840 x 2160)
  • Fonctionnalités intelligentes via webOS
  • Compatibilité AirPlay 2, Screen Share et Bluetooth
  • 3 ports USB-C (PD 65W), 2 ports HDMI
  • Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de la Magic Remote
  • Pied réglable avec inclinaison, hauteur et pivot bidirectionnel
Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    31,5

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:09

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95 %

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur/Pivot

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • Télécommande

    OUI (Télécommande Slim)

  • USB de type C

    OUI (Corée) / NON (À l’international)

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • Thunderbolt (alimentation électrique)

    OUI (3 pièces)

  • USB de type C

    2,2

  • USB de type C (transmission de données)

    65 W

  • USB de type C (résolution max. à Hz)

    OUI

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    10,8 kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    911 x 502 x 134

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    714 x 420,2 x 23,5

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    714 x 608,2 x 217

  • Poids sans le socle [kg]

    5,5 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    7,7 kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:09

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07 milliard

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 90 %

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95 %

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Taille [cm]

    80

  • Taille [pouces]

    31,5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Luminosité automatique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    32U830SA-W

  • Année

    2025

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur/Pivot

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240 Vca, 50/60 Hz

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.