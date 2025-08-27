About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
Demande d'achat

LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

Share This Content.

You Can Share The Items You Like With Your Friends

LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

27G810A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

principales caractéristiques

  • 27-inch 4K UHD (3840x2160) IPS display
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Taux de rafraîchissement de 180 Hz
  • Temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync certifié VESA / AMD FreeSync™ Premium
Plus
Image de face du moniteur gaming UltraGear™ 27G810A.

Image de face du moniteur gaming UltraGear™ 27G810A.

Moniteur Gaming IPS 27 pouces 4K 180 Hz avec double mode

Front view of the LG UltraGear™ 27G810A gaming monitor on its hexagonal base, set in a futuristic, neon-lit corridor; the screen shows vivid purple and red swirls with the UltraGear logo at center.

Front view of the LG UltraGear™ 27G810A gaming monitor on its hexagonal base, set in a futuristic, neon-lit corridor; the screen shows vivid purple and red swirls with the UltraGear logo at center.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Collage de cinq vignettes mettant en avant les caractéristiques du LG UltraGear™ 27G810A : en haut à gauche, un champ de bataille fantastique avec le texte « 27″ 4K UHD 3840 × 2160 » ; en haut à droite, des guerriers de science-fiction en armure accompagnés de « DCI-P3 95 % (typ.) & VESA DisplayHDR™ 400 » ; en bas à gauche, des scènes de course et fantastiques sous « Double mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz » ; au centre en bas, un vaisseau spatial au-dessus de la Terre à côté de « 1 ms (GtG) » ; en bas à droite, un gros plan d’un câble HDMI 2.1.

Collage de cinq vignettes mettant en avant les caractéristiques du LG UltraGear™ 27G810A : en haut à gauche, un champ de bataille fantastique avec le texte « 27″ 4K UHD 3840 × 2160 » ; en haut à droite, des guerriers de science-fiction en armure accompagnés de « DCI-P3 95 % (typ.) & VESA DisplayHDR™ 400 » ; en bas à gauche, des scènes de course et fantastiques sous « Double mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz » ; au centre en bas, un vaisseau spatial au-dessus de la Terre à côté de « 1 ms (GtG) » ; en bas à droite, un gros plan d’un câble HDMI 2.1.

Le mot 'DISPLAY' en grandes lettres dégradées centré sur un fond sombre, avec un encadré fin s’étendant depuis la gauche.

Le mot 'DISPLAY' en grandes lettres dégradées centré sur un fond sombre, avec un encadré fin s’étendant depuis la gauche.

Bannière principale du LG UltraGear™ 27G810A : un guerrier fantastique à cheval approche de ruines baignées de soleil, encadrées par une forêt sombre. Le titre indique “Dominez avec la taille idéale”, suivi d’un texte présentant la clarté 4K et les vitesses du double mode. Dans un coin, un encart présente les principales spécifications : "27″ | 4K UHD | 180 Hz".

Bannière principale du LG UltraGear™ 27G810A : un guerrier fantastique à cheval approche de ruines baignées de soleil, encadrées par une forêt sombre. Le titre indique “Dominez avec la taille idéale”, suivi d’un texte présentant la clarté 4K et les vitesses du double mode. Dans un coin, un encart présente les principales spécifications : "27″ | 4K UHD | 180 Hz".

Dominez avec la taille idéale

Notre moniteur gaming de 27 pouces avec résolution 4K offre une clarté 4K UHD native dès la sortie de la boîte. Lorsque vous recherchez plus de rapidité, activez le double mode : profitez du 4K à 180 Hz pour un équilibre optimal entre détails et fluidité, ou passez au Full HD à 360 Hz pour un rendu maximal des images par seconde — le tout soutenu par un temps de réponse de 1 ms GtG qui maintient chaque mouvement parfaitement net.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans des couleurs authentiques, dominez le jeu

Notre moniteur gaming prend en charge un large spectre de couleurs avec une couverture DCI-P3 de 95 %, offrant des couleurs haute fidélité grâce à la technologie VESA DisplayHDR™ 400, pour une expérience de jeu réaliste.

Guerriers futuristes en armure combattant avec des armes à énergie dans une ville éclairée au néon.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Le mot 'SPEED' en grandes lettres dégradées centré sur un fond sombre, avec un encadré fin s’étendant depuis la gauche.

Le mot 'SPEED' en grandes lettres dégradées centré sur un fond sombre, avec un encadré fin s’étendant depuis la gauche.

Double mode avec options sélectionnables
Permute entre 360 Hz et 180 Hz

Grâce au double mode certifié VESA, passez en toute fluidité du 4K UHD à 180 Hz pour les jeux riches en graphismes au FHD à 360 Hz pour les actions rapides. Profitez du double mode avec options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi les deux taux de rafraîchissement (180 Hz, 360 Hz) via l’affichage à l’écran (OSD). De plus, vous pouvez commuter aisément entre une touche physique ou un raccourci clavier via LG Switch, optimisant ainsi l’expérience de jeu pour tous les types de jeux.

Chevalier et voiture de course illustrant le 4K UHD à 180 Hz et le FHD à 360 Hz.

Chevalier et voiture de course illustrant le 4K UHD à 180 Hz et le FHD à 360 Hz.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances du 'Double mode' peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.

Vitesse exceptionnelle, plongez dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), réduisant les effets de rémanence inverse et offrant une réactivité élevée, vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez 'Mode Plus Rapide' pour obtenir un 'Temps de réponse de 1 ms'. (Réglage du jeu → Temps de réponse → Mode Plus Rapide)

Le mot 'TECHNOLOGY' en grandes lettres dégradées centré sur un fond sombre, avec un encadré fin s’étendant depuis la gauche.

Le mot 'TECHNOLOGY' en grandes lettres dégradées centré sur un fond sombre, avec un encadré fin s’étendant depuis la gauche.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Grâce à AMD FreeSync™ Premium, à la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA et à la certification VESA AdaptiveSync™, ce moniteur garantit des images fluides sans déchirement et une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.

Comparaison d’une image de jeu fluide : l’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirure.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync™ Premium.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync™ Premium.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles de modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Illustration de la fonction Dynamic Action Sync en action sur le moniteur UltraGear.

Dynamic Action Sync

En réduisant le décalage d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Illustration de la fonction Black Stabilizer en action sur le moniteur UltraGear.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement face aux explosions lumineuses.

Illustration de la fonction Réticule en action sur le moniteur UltraGear.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision de tir.

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Le câble casque 4 pôles est connecté au moniteur.

Sortie casque 4 pôles

Connexion pour une expérience immersive
sound effect

Profitez de vos jeux tout en utilisant le chat vocal grâce à la sortie casque 4 pôles. De plus, bénéficiez d’une expérience encore plus immersive grâce au son 3D virtuel avec DTS Headphone:X.

*Casques vendus séparément.

Compact et élégant

Découvrez notre éclairage hexagonal et le design quasiment sans bordure, équipé d’un socle entièrement réglable avec rotation, inclinaison et réglage en hauteur. Un pied en L épuré et une rotation à large amplitude sont conçus pour minimiser l’espace utilisé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées.

Icône de réglage de la rotation.

Rotation

 -30° ~ 30°

Icône de réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

'-5° ~ 21°

Icône de réglage de la hauteur.

Hauteur

130mm

Icône de réglage du pivot bidirectionnel.

Pivot

Bi-directionnel

Vue de face et de dos du moniteur gaming UltraGear™ 27G640A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue de face et de dos du moniteur gaming UltraGear™ 27G640A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Icône HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Icône DisplayPort

DisplayPort1.4 x1 

avec DSC

*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Key Feature

  • 27-inch 4K UHD (3840x2160) IPS display
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Taux de rafraîchissement de 180 Hz
  • Temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync certifié VESA / AMD FreeSync™ Premium
Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    27

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • DisplayPort

    OUI

  • HDMI

    OUI (ver 2.1)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    9.9kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    691 x 168 x 523

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Taille [pouces]

    27

  • Taille [cm]

    68.4

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Pas de pixel [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

FONCTIONNALITÉS

  • Mode Lecture

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI (2 unités)

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.