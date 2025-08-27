We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Plongez dans des couleurs authentiques, dominez le jeu
Notre moniteur gaming prend en charge un large spectre de couleurs avec une couverture DCI-P3 de 95 %, offrant des couleurs haute fidélité grâce à la technologie VESA DisplayHDR™ 400, pour une expérience de jeu réaliste.
Guerriers futuristes en armure combattant avec des armes à énergie dans une ville éclairée au néon.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Double mode avec options sélectionnables
Permute entre 360 Hz et 180 Hz
Grâce au double mode certifié VESA, passez en toute fluidité du 4K UHD à 180 Hz pour les jeux riches en graphismes au FHD à 360 Hz pour les actions rapides. Profitez du double mode avec options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi les deux taux de rafraîchissement (180 Hz, 360 Hz) via l’affichage à l’écran (OSD). De plus, vous pouvez commuter aisément entre une touche physique ou un raccourci clavier via LG Switch, optimisant ainsi l’expérience de jeu pour tous les types de jeux.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les performances du 'Double mode' peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.
Vitesse exceptionnelle, plongez dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), réduisant les effets de rémanence inverse et offrant une réactivité élevée, vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Sélectionnez 'Mode Plus Rapide' pour obtenir un 'Temps de réponse de 1 ms'. (Réglage du jeu → Temps de réponse → Mode Plus Rapide)
Certifié avec une technologie largement adoptée
Grâce à AMD FreeSync™ Premium, à la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA et à la certification VESA AdaptiveSync™, ce moniteur garantit des images fluides sans déchirement et une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.
Comparaison d’une image de jeu fluide : l’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirure.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles de modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
En réduisant le décalage d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement face aux explosions lumineuses.
Crosshair
Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision de tir.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Casques vendus séparément.
Compact et élégant
Découvrez notre éclairage hexagonal et le design quasiment sans bordure, équipé d’un socle entièrement réglable avec rotation, inclinaison et réglage en hauteur. Un pied en L épuré et une rotation à large amplitude sont conçus pour minimiser l’espace utilisé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées.
*Images simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et pouvant différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Key Feature
- 27-inch 4K UHD (3840x2160) IPS display
- VESA DisplayHDR™ 400
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz
- Temps de réponse de 1 ms (GtG)
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync certifié VESA / AMD FreeSync™ Premium
Caractéristique clé
Taille [pouces]
27
Résolution
3840 x 2160
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
DisplayPort
OUI
HDMI
OUI (ver 2.1)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
9.9kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
691 x 168 x 523
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Taille [pouces]
27
Taille [cm]
68.4
Résolution
3840 x 2160
Pas de pixel [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Luminosité (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
FONCTIONNALITÉS
Mode Lecture
OUI
Réticule
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
OUI
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI (2 unités)
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.