37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor
37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor

37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor

37G800A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
principales caractéristiques

  • 37-inch 4K UHD (2560x1440) display
  • Couverture colorimétrique DCI-P3 95 %, certification VESA DisplayHDR™ 600
  • Taux de rafraîchissement 165 Hz
  • Temps de réponse 1 ms (GtG)
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design pratiquement sans bord avec pied entièrement ajustable
Plus
Image avant du moniteur de jeu UltraGear™ 37g800a.




37 pouces 4K UHD 165 Hz
Moniteur de jeu incurvé

Vue de face du moniteur de jeu LG UltraGear™ 37G800A sur son pied hexagonal, installé dans un couloir futuriste éclairé de néons ; l'écran affiche des tourbillons éclatants violets et rouges avec le logo UltraGear au centre.

*Images simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Points forts du moniteur de jeu LG UltraGear™ 37G800A. En haut à gauche, l’écran du moniteur présente le texte « 37 pouces 4K UHD 3840×2160 ». En haut à droite, un écran incurvé est mis en avant avec la mention « Courbure 1000R ». La rangée inférieure illustre les principales caractéristiques avec des visuels : taux de rafraîchissement « 165 Hz » accompagné d’une scène de course, temps de réponse « 1 ms (GtG) » illustré par une image de vaisseau spatial, et « HDMI 2.1 » représenté avec des câbles HDMI.
Le mot 'DISPLAY' en grandes lettres dégradées est centré sur un fond sombre, avec un fin contour de boîte s'étendant depuis la gauche.

Une clarté qui vous garde en contrôle, sur un écran de 37 pouces

Avec son vaste écran 37 pouces 4K UHD (3440 x 1440), UltraGear offre une surface d'affichage élargie qui contribue à améliorer la clarté et la précision visuelle. Sa haute densité de pixels assure des images plus nettes et davantage d'espace d'affichage, offrant ainsi une expérience plus immersive pour ceux qui recherchent à la fois la taille et la résolution.

Vue de face du moniteur LG UltraGear™ 37G800A affichant une scène de bataille de science-fiction futuriste. Un texte en surimpression met en avant la résolution et le format : "37 pouces 16:9 4K UHD 3840×2160".

*Images simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vue latérale d'un moniteur affichant un personnage de jeu archer à l'écran.

Un jeu immersif grâce à la courbure 1000R

La courbure 1000R offre une expérience visuelle plus confortable et immersive. Cette courbure subtile contribue à réduire les distorsions visuelles dans votre champ de vision.

*Images simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans des couleurs authentiques, dominez le jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre colorimétrique avec une couverture DCI-P3 de 95 %, offrant une restitution fidèle des couleurs. Associé à la certification VESA DisplayHDR™ 600, il permet une expérience de jeu réaliste et immersive.

Guerriers futuristes en armure s'affrontant avec des armes énergétiques dans une ville illuminée de néons.

*Images simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité décrite peut varier selon les conditions réelles d’utilisation.

Le mot 'DISPLAY' en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre, avec un fin contour de boîte s'étendant depuis la gauche.
Vue latérale d'un moniteur affichant un personnage de jeu archer à l'écran.

Fluidité des mouvements de jeu

Profitez d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels fluides et d'une clarté exceptionnelle, tout en réduisant le flou de mouvement. Plongez dans une expérience de jeu encore plus immersive, image après image.

*Images simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Une vitesse fulgurante, plongez au cœur du jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), réduisant l'effet de rémanence inverse et offrant une réactivité optimale, vous permet de profiter d'un tout nouveau niveau de performance de jeu.

*Images simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez le ' Mode Plus Rapide' pour activer le 'Temps de réponse 1 ms'. (Ajustement du jeu → Temps de réponse → Mode Plus Rapide).

Le mot 'TECHNOLOGY' en grandes lettres dégradées, centré sur un fond sombre, avec un fin contour de boîte s'étendant depuis la gauche.

Technologie certifiée et largement adoptée

Équipé de la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro et certifié VESA AdaptiveSync™, ce moniteur garantit des visuels ultra-fluides sans déchirure et une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.

Comparaison d'images de jeu fluides – L'image de gauche présente des déchirures, tandis que l'image de droite est sans déchirure.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync Premium Pro.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée aux modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

En réduisant le temps de latence grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les tireurs embusqués dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement face aux explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision des tirs.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

Compact et élégant

Découvrez notre design pratiquement sans bordures, doté d'un pied entièrement ajustable avec rotation, inclinaison et réglage en hauteur. Un pied en L épuré et une rotation large sont conçus pour minimiser l'encombrement du bureau et éliminer efficacement les espaces inutilisés. De plus, le port USB Type-C™ (PD 65W), les haut-parleurs doubles intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X offrent une connectivité pratique et un son immersif pour une utilisation optimale.

Icône de réglage de la rotation.

Rotation

 -30° ~ 30°

Icône de réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

'-9° ~ 13°

Icône de réglage de la hauteur.

Hauteur

110mm

Icône de fixation murale.

Fixation murale

100x100

Vue avant et arrière du moniteur de jeu UltraGear™ 37G800A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.
Icône USB Type-C.

USB Type-C™ (PD 65W) x1

Icône HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icône DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1

avec DSC

Icône de haut-parleur.

Haut-parleurs 5W x2, DTS Headphone:X

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

  • 37-inch 4K UHD (2560x1440) display
  • Couverture colorimétrique DCI-P3 95 %, certification VESA DisplayHDR™ 600
  • Taux de rafraîchissement 165 Hz
  • Temps de réponse 1 ms (GtG)
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design pratiquement sans bord avec pied entièrement ajustable
Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    OUI

  • HDMI

    OUI (version 2.1)

  • USB de type C

    Noir / 1,8 m

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    Connecteur 4 pôles (Son + Micro)

  • USB de type C

    OUI (1 unité)

  • USB de type C (alimentation électrique)

    65W

  • Port USB descendant

    OUI (1 unité / USB-C)

  • Port USB ascendant

    OUI (2 unités / version 3.0)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    18.25kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    980 x 600 x 282

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    815.6 x 642.3 x 286.3mm (UP) / 815.6 x 532.3 x 286.3mm (DOWN)

  • Poids sans le socle [kg]

    9.6kg

  • Poids avec le socle [kg]

    13.75kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 90%

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 95%

  • Rapport de contraste (min.)

    3000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    4000:1

  • Courbure

    1000R

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.21042mm x 0.21042mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    165Hz

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    92.7

  • Taille [pouces]

    36.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium Pro

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

  • VESA DisplayHDRMC

    VESA DisplayHDR™ 600

  • TRV

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

SON

  • Haut-parleur

    5W x 2

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.