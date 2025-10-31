About Cookies on This Site

Moniteur UltraFine 4K HDR de 31,5"
Moniteur UltraFine 4K HDR de 31,5"

Moniteur UltraFine 4K HDR de 31,5"

32UR550K-B
principales caractéristiques

  • Écran UltraFine 4K de 31,5 pouces (3840 x 2160)
  • HDR10 avec couverture DCI-P3 90 % (typique)
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
  • Haut-parleurs stéréo avec Waves MaxxAudio®
  • Support réglable en hauteur, pivot et inclinaison
Plus
LG UltraFine Monitor 4K.

LG UltraFine Monitor 4K.

Détails maîtrisés

Découvrez une clarté visuelle exceptionnelle et des couleurs éclatantes avec le LG UltraFine 4K HDR monitor. Grâce à son large écran de 31,5 pouces, vous pouvez travailler efficacement et profiter pleinement de vos contenus en streaming.

Découvrez une clarté visuelle exceptionnelle et des couleurs éclatantes avec le LG UltraFine 4K HDR monitor.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran

31.5” UHD 4K (3840x2160)
Design pratiquement sans bords sur 3 côtés

Qualité d’image

HDR10
DCI-P3 90 % (typique)

Fonctionnalité

Réglage de l’inclinaison, de la hauteur et de la rotation

Fonctionnalités dédiées au gaming

Expérience de jeu immersive

Le 32UR550K offre non seulement des sensations fortes grâce à la qualité de son image et à son son stéréo (avec Waves MaxxAudio®), mais intègre également Dynamic Action Sync et Black Stabilizer pour une expérience de jeu réaliste.

Expérience immersive dans le gaming sur console en 4K HDR.

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions et l’environnement d’utilisation.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dynamic Action Sync

Réagissez rapidement

En réduisant le décalage d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments décisifs en temps réel et réagir avec rapidité.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions et l’environnement d’utilisation.

Black Stabilizer

Gardez une longueur d’avance dans l’obscurité

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement face aux éclairs d’explosion.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions et l’environnement d’utilisation.

Profitez de contenus en 4K et HDR

Splendeur visuelle

Découvrez les contenus HDR provenant de divers services de streaming et profitez d’une luminosité éclatante ainsi que d’une large gamme de couleurs sur le LG UltraFine 4K monitor. Grâce à la technologie HDR prenant en charge l’espace colorimétrique DCI-P3, plongez dans des visuels saisissants qui donnent vie à vos divertissements.

Le moniteur permettant aux utilisateurs de profiter de contenus en 4K et HDR.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le service de streaming OTT est uniquement accessible en connectant un appareil OTT à un moniteur. L’appareil OTT et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

LG Switch app

Basculez en toute simplicité

LG Switch app vous aide à optimiser le moniteur selon vos besoins professionnels et personnels. Vous pouvez aisément diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, modifier le thème d’affichage, ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci prédéfinie.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de LG Switch app, recherchez « 32UR550K » dans le menu Assistance de LG.com.

Design ergonomique

Simple et confortable

Adoptez une position optimale grâce au support ergonomique : ajustez facilement la hauteur, l’inclinaison et la rotation pour une expérience visuelle idéale.

One Click Stand permet une installation facile du moniteur, sans nécessiter d’équipement supplémentaire.

One Click Stand

Installation simplifiée

Moniteur avec réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

-5~20˚

Moniteur avec réglage de la rotation.

Rotation

90°, Clockwise

Moniteur avec réglage de la hauteur.

Hauteur

110mm

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    31.5

  • Écran - Résolution

    3840 x 2160

  • Écran - Type de panneau

    VA

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Écran - Temps de réponse

    4 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Pivot

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 broches (son uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    12

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    821x226X507

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    714.3x597.1x239.3(↑)

  • Poids sans le socle [kg]

    5.2

  • Poids avec le socle [kg]

    7.0

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    2100:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:1

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    4 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Taille [cm]

    80

  • Taille [pouces]

    31.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UHD

  • Année

    Y24

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Pivot

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

SON

  • Maxx Audio

    OUI

  • Haut-parleur

    5W x 2

