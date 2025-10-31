About Cookies on This Site

Moniteur 34" UltraWide QHD incurvé IPS avec USB Type-C™
Moniteur 34" UltraWide QHD incurvé IPS avec USB Type-C™

Moniteur 34" UltraWide QHD incurvé IPS avec USB Type-C™

34BA75QE-B
principales caractéristiques

  • Écran IPS incurvé WQHD 34” (3440x1440)
  • sRGB 99% (Typ.) / HDR10
  • Alimentation et haut-parleurs intégrés
  • USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45
  • Mode Lecture et Anti-scintillement
  • Support réglable en inclinaison, hauteur et rotation
Logo du moniteur incurvé LG UltraWide™.

Logo du moniteur incurvé LG UltraWide™.

34" WQHD IPS display

Couleurs vives sous de larges angles

Le moniteur LG WQHD (3440x1440) avec technologie IPS offre des couleurs claires et cohérentes. Il permet une reproduction des couleurs vive et aide les utilisateurs à visualiser l’écran sous un large angle.

Un moniteur WQHD IPS est posé sur un bureau, affichant une visioconférence et différents graphiques à l’écran.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.

Affichage

34” WQHD (3440x1440) CurvedIPS

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

Utilisabilité

Alimentation et haut-parleurs intégrés

USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45

Confort & Fiabilité

Support ergonomique

Reader Mode & Flicker Safe

EPEAT & Energy Star

21:9 WQHD (3440x1440) Courbé (3800R)

Voir plus, faire plus

Le moniteur UltraWide™ QHD (3440x1440), avec une courbure 3800R et un format 21:9, offre plus d’espace à l’écran et augmente votre efficacité au travail. Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers côte à côte et visualiser de longues lignes de données dans un tableau sans retour à la ligne.

Un moniteur 21:9 WQHD courbé affiche Photoshop et PowerPoint, et son grand écran permet d’utiliser plusieurs programmes simultanément, augmentant ainsi l’efficacité au travail.

Un moniteur 21:9 WQHD courbé affiche Photoshop et PowerPoint, et son grand écran permet d’utiliser plusieurs programmes simultanément, augmentant ainsi l’efficacité au travail.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Le moniteur UltraWide QHD au format 21:9 offre un affichage horizontal plus large qu’un moniteur QHD au format 16:9.

HDR10 with sRGB 99% (Typ.)

Découvrez des couleurs étonnantes

La technologie HDR est désormais appliquée à divers contenus. Ce moniteur est compatible avec la norme HDR10 (High Dynamic Range), basée sur la gamme de couleurs sRGB 99%, prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui permettent de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Luminosité : 300 nits (Typ.), Gamme de couleurs : sRGB 99% (Typ.).

Picture By Picture (PBP)

Un écran, plusieurs vues

Le 34BA75QE permet de visualiser plusieurs contenus provenant de deux ordinateurs grâce à la fonction picture-by-picture, facilitant ainsi le traitement efficace du travail.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dual Controller (Built-in KVM)

Plusieurs appareils, un seul moniteur

Le dual controller permet de travailler à partir d’un seul moniteur avec deux ordinateurs et de transférer des fichiers vers l’un ou l’autre des ordinateurs. De plus, la fonction KVM intégrée permet de contrôler les deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris.

Le dual controller permet de travailler à partir d’un seul moniteur avec deux ordinateurs et de transférer des fichiers vers l’un ou l’autre des ordinateurs.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Connectez deux ordinateurs au moniteur avec les câbles USB-C et USB A-B pour un fonctionnement correct. Le câble USB A-B est inclus dans le package.

*Pour la fonction dual controller, les deux ordinateurs (PC principal et PC secondaire) doivent être sur le même réseau. Ce moniteur doit être connecté à l’ordinateur fonctionnant en mode PC principal.

USB Type-C™

Centre de productivité avec connectivité simplifiée

Le port USB Type-C™ permet à la fois l’affichage, le transfert de données et la recharge des appareils connectés (jusqu’à 90W), prenant en charge votre ordinateur portable via un seul câble.

Pictogramme affichage

Affichage

Pictogramme données

Données

Power delivery pictogram.

Alimentation électrique
(Jusqu’à 90 W)

Un ordinateur portable et un moniteur connectés avec un seul câble USB Type-C.

Un ordinateur portable et un moniteur connectés avec un seul câble USB Type-C.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Pour un fonctionnement correct, le port USB Type-C™ doit être connecté au moniteur.

*Le câble USB Type-C™ n’est pas inclus dans le package.

Multi ports

Une variété d’interfaces

Le 34BA75QE offre une variété de ports, résolvant le problème de connectivité limitée pour les utilisateurs exigeants. Avec ses multiples ports, vous pouvez connecter facilement plusieurs appareils pour un bureau efficace. Fini la frustration des ports insuffisants.

Vue de face montrant un poste de travail avec plusieurs appareils connectés aux moniteurs.

Vue de face montrant un poste de travail avec plusieurs appareils connectés aux moniteurs.

Icône HDMI

2 x HDMI

Icône DisplayPort

DisplayPort

Icône USB Downstream

4 x USB Downstream

Icône USB Upstream

USB Upstream

Icône USB Type-C

USB Type-C™

Icône LAN

LAN

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Les câbles HDMI et DisplayPort sont inclus dans le package.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.

Module d’alimentation intégré

Optimisez votre bureau

Avec l’alimentation intégrée, les postes de travail bénéficient d’une disposition épurée et sans encombrement. Cela améliore l’utilisation de l’espace et l’organisation, pour un environnement de travail plus propre et efficace.

Vue de dessus montrant l’agencement épuré du poste de travail grâce à la source d’alimentation intégrée.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.

L’écran du moniteur affiche une visioconférence, le son provient des haut-parleurs situés en bas du moniteur. Dans le coin inférieur gauche, le logo MaxxAudio® est visible.

Haut-parleurs intégrés avec MaxxAudio®

Prêt pour les réunions virtuelles

Le 34BA75QE prend en charge les haut-parleurs intégrés avec MaxxAudio®, éliminant le besoin d’installer des haut-parleurs supplémentaires lors des visioconférences ou de la lecture de vidéos.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*La webcam est nécessaire pour les visioconférences et n’est pas incluse dans le package (vendue séparément).

Design ergonomique

Confortable et pratique

Atteignez un positionnement optimal grâce au support ergonomique : réglage simple en un clic et ajustement facile de la hauteur, de l’inclinaison et de la rotation pour une expérience visuelle idéale.

One Click Stand icon.

Support à fixation rapide

Installation facile

Tilt adjustable icon.

Inclinaison

-5~21°

Height adjustable icon.

Hauteur

150mm

Swivel adjustable icon.

Rotation

±45°

Image montrant One Click Stand, l’inclinaison, la hauteur et la rotation des moniteurs.

Image montrant One Click Stand, l’inclinaison, la hauteur et la rotation des moniteurs.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

Confort visuel

Mode Lecture

Le Mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminance afin de réduire la fatigue oculaire et d’offrir un confort visuel lors de la lecture de documents sur un moniteur.

Flicker Safe

L’Anti-scintillement réduit le clignotement invisible de l’écran, ce qui contribue à diminuer la fatigue oculaire.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions réelles d’utilisation.

Icône Fingerheart.

Icône Fingerheart.

Meilleure vie pour tous

Le 34BA75QE respecte plusieurs normes telles que Energy Star et EPEAT.

Logo TCO.

Certifié TCO

ENERGY STAR logo.

Logo ENERGY STAR.

Logo EPEAT®.

Enregistré EPEAT®

  • Off

  • On

Mode Daltonien

Le Color Weakness Mode ajuste la palette de couleurs et le contraste pour aider les utilisateurs présentant des déficiences de vision des couleurs, facilitant la distinction entre le rouge et le vert.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    34

  • Écran - Résolution

    3440 x 1440

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    21:09

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Écran - Courbure

    3800R

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GtG à Faster)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    WQHD

  • Année

    Y24

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:09

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 90 % (CIE1931)

  • Courbure

    3800R

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,2325 x 0,2325 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG à Faster)

  • Taille [cm]

    86,72 cm

  • Taille [pouces]

    34

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • PBP (image par image)

    OUI (2PBP)

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Son uniquement)

  • LAN (RJ-45)

    OUI

  • USB de type C

    OUI

  • USB de type C (transmission de données)

    OUI

  • USB de type C (alimentation électrique)

    90 W

  • Port USB descendant

    4x USB3.2 Gen1

  • Port USB ascendant

    1x USB3.2 Gen1

SON

  • Maxx Audio

    OUI

  • Haut-parleur

    5 W x 2

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation intégrée

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    13,7 kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    988 × 482 × 203 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    816,7 × 364,4 × 83,6

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    816,7 × 543,5 × 267,5 (Haut) / 816,7 × 393,5 × 267,5 (Bas)

  • Poids sans le socle [kg]

    7,5 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    11 kg

ACCESSOIRES

  • DisplayPort

    OUI (1 port)

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,8 m

  • Cordon d’alimentation

    OUI

  • USB de type C

    OUI (1 port)

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.