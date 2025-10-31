About Cookies on This Site

LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets
LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets

LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets

17Z90T-V.AP75A8
principales caractéristiques

  • Écran IPS 17’’ 16:10 WQXGA (2560x1600) anti-reflets
  • Assistant AI Copilot dans Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé par l’AI | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • Léger : 1 350 g / Batterie haute capacité 77 Wh
  • Dolby Atmos
LG gram logo.

LG gram logo.

L’image montre un ordinateur portable LG Gram, mis en avant pour son design ultra-léger. À droite, le texte indique : « La puissance de Hybrid AI » avec le logo « gram AI » en dessous.

L’image montre un ordinateur portable LG Gram, mis en avant pour son design ultra-léger. À droite, le texte indique : « La puissance de Hybrid AI » avec le logo « gram AI » en dessous.

La puissance de
Hybrid AI

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

L’image présente un ordinateur portable fin avec le texte : « Léger, mince, tout-puissant » en haut. Les principales spécifications, « Léger 1 350 g » et « Mince 16,0 mm », sont mises en avant au centre. Un badge de durabilité MIL-STD est affiché en haut à droite, soulignant sa robustesse.

Léger et robuste

L’image montre un ordinateur portable avec un contenu vibrant affiché à l’écran, mettant en valeur des couleurs éclatantes et des visuels détaillés. Le texte en haut indique : « Écran IPS premium », soulignant la technologie d’écran de haute qualité.

Écran 17’’ WQXGA IPS

Une image en écran partagé montrant « Hybrid AI » avec deux modes distincts : « On-Device AI » à gauche, représenté par une icône rose, et « Cloud AI » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran affiche une interface AI, symbolisant une fonctionnalité fluide de l’AI dans les deux modes.

Hybrid AI

Un gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré sur une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance.

Processeur puissant Intel

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur portable affiche la progression du transfert, tandis que celui du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît au milieu du transfert, illustrant le processus de partage sans fil.

LG gram Link – Connectez-vous à tout

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le dispositif mobile ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

gram AI, Hybrid AI

Hybrid AI : synergie On-Device et Cloud

Propulsé par l’AI locale et Cloud, gram AI offre des performances fluides et des insights personnalisés où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez plus — en ligne comme hors ligne.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le pour des demandes simples et ponctuelles uniquement.

Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI

Cette image montre une chronologie des révisions de documents avec deux versions d’un fichier intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications à 15h56, tandis que la droite montre les mises à jour à 16h00 le 10.02.2025. Une icône d’horloge en haut indique la possibilité de revenir aux éditions précédentes, et un curseur en dessous met en évidence l’écart de temps entre les révisions.

Voyage dans le temps**

Récupérez les fichiers perdus

Recherchez avec tout indice que vous vous souvenez ou parcourez vos écrans précédents, y compris les documents et sites Web.

Cette image montre des mains tapant sur un ordinateur portable avec une barre de recherche affichant la question : « Quel était le budget global du projet ? »

Recherche

Obtenez des réponses adaptées à vos fichiers

 Fournit des réponses personnalisées basées sur les données locales issues de documents et images.

Cette image montre une barre de recherche en haut avec le texte « Résumer ce document », accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur la sélectionnant. En dessous, un aperçu partiel d’un PDF et un résumé du contenu sont affichés dans une fenêtre de chat intitulée « gram chat On-Device ». L’interface suggère une fonctionnalité AI pour résumer les documents.

Résumé

Résumés instantanés, même hors ligne

Résumez du texte ou des fichiers document directement dans l’environnement On-Device.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture montre l’interface en mode clair, la seconde en mode sombre, reliées par une flèche courbée indiquant la transition.

Paramètres

Modifiez les paramètres avec vos mots

Définissez diverses options système dans gram chat On-Device avec des commandes conversationnelles simples.

Cette image montre une barre de recherche avec la requête « Wifi ne fonctionne pas, que faire ? » au-dessus d’un écran d’ordinateur portable. L’écran affiche une interface de support client avec des options de dépannage et une barre de progression effectuant un diagnostic, accompagnée d’une icône de signal Wi-Fi barrée, indiquant un problème de connectivité.

Dépannage

Support 24/7, toujours à portée de main

Offrez un support instantané 24/7 pour les questions produit, même sans Wi-Fi.

*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device vous permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, mais elle ne traite pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant des recherches sur Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour à l’avenir.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors des premières utilisations, car l’AI On-Device nécessite un temps d’apprentissage pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device requiert un indexage pour combiner les mots avec les données de votre PC, ce qui peut prendre du temps avant d’obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche de l’AI peuvent varier en fonction des données disponibles au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, nécessitant une vérification par l’utilisateur. *Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après un certain temps. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tels que l’activation de la fonction, la durée de conservation des captures d’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte des textes, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne permet pas de récupérer des fichiers perdus ; elle aide uniquement les utilisateurs à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés par copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Assistant AI intelligent avec Cloud AI

Une interface de chat montrant un utilisateur demandant des recommandations pour des activités au lac de Bled, et une réponse AI listant trois suggestions : 1. Visiter l’île de Bled et l’église, 2. Explorer le château de Bled, 3. Se promener autour du lac de Bled.

Chatbot Q&R

Votre assistant AI intelligent

Du dépannage scolaire à la curiosité personnelle, l’assistant AI fournit les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

Une infographie présentant trois fonctionnalités AI : Résumé, représenté par une icône de document se transformant en fichier simplifié ; Extraction de texte, symbolisée par une image se convertissant en document ; et Traduction, représentée par un document converti dans une autre langue.

Document AI

Traduction et résumé simples

Laissez l’AI analyser et extraire les informations clés de vos documents, vous faisant gagner temps et effort.

Une illustration avec des icônes d’applications de productivité comme Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar entourant le logo central gram AI Cloud, représentant l’intégration fluide avec les outils populaires.

Appel de fonction**

Planification et emailing simplifiés

Parlez à votre assistant AI et laissez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’emails à la planification de réunions, connectez-le sans effort aux outils de productivité.

*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et peuvent choisir de se désinscrire s’ils le souhaitent.

*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte distinct.

*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale de jetons par mois est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.

*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et désactivera l’appel de fonctions.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour l’intégration des fonctionnalités.

**Google Workspace et Microsoft 365 associés.

Un ordinateur portable présentant le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface Windows Copilot affichée, mettant en valeur un design élégant avec un grand écran et l’interface Windows 11 en arrière-plan.

Microsoft Copilot

Votre compagnon AI quotidien

Obtenez des réponses réelles basées sur Internet et générez des images facilement avec Copilot sous Windows. Cet outil AI puissant exploite les ressources en ligne pour fournir des informations exactes et actualisées selon vos besoins. En quelques clics, obtenez les réponses souhaitées et créez des images personnalisées pour vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version d’aperçu via la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot en même temps, le calendrier de disponibilité variant selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas.

Activez Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez aussi utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.

Prêt à commander avec Bing Chat

Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations musicales à l’organisation de pages complexes, avec Copilot via Bing Chat.

Simplifiez le contenu complexe d’un clic

Copilot peut résumer les longs emails et contenus complexes, rendant le traitement plus efficace et économisant du temps.

Gère l’édition d’images et plus encore

Des tâches simples comme ajuster la taille et la luminosité à des fonctions complexes comme la suppression de l’arrière-plan, demandez tout à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version d’aperçu via la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en termes de performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas d’usage.

La vie légère

Le poids léger de 1 350 g et le corps mince de 16,0 mm de LG gram s’adaptent à tous les styles de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de niveau militaire, ce design est un parfait exemple de la durabilité associée à l’élégance.

1,350g

Léger

16.0mm

Super mince

Une animation montrant un ordinateur portable léger avec « 1 350 g » sur la première image et « 16,0 mm » sur la seconde. Les deux images affichent le badge MIL-STD, soulignant portabilité et durabilité.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids se réfère uniquement à l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.

*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H par les laboratoires KOLAS. A réussi 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé en environnement contrôlé. Ne pas reproduire.

*Si un consommateur effectue cette expérience et endommage le gram, cela n’est pas couvert par la garantie.

*Réussir ce test ne signifie pas que l’appareil est adapté à un usage militaire.

Trois ordinateurs portables en différentes couleurs : Obsidian Black, Charcoal Gray et Snow White, présentés de manière dynamique sur un fond beige.

Choisissez votre couleur

Définissez votre style. Choisissez entre noir, blanc et gris charbon.

Faites de votre gram un reflet de vous.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les options de couleur peuvent varier selon le pays.

Résolution élevée WQXGA & large gamut DCI-P3 99% (Typ.)

Détails nets, expériences vivantes

Plongez dans des couleurs vives et riches avec la résolution WQXGA et le large gamut DCI-P3 99% (Typ.). LG gram donne vie à vos idées avec précision et profondeur.

17"

Grand écran

WQXGA

Haute résolution

16:10

Format

DCI-P3 99% (Typ.)

Large gamut

L’image montre deux ordinateurs portables dos à dos, affichant des écrans colorés et fins, mettant en valeur des visuels éclatants et un design élégant.

L’image montre deux ordinateurs portables dos à dos, affichant des écrans colorés et fins, mettant en valeur des visuels éclatants et un design élégant.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

17” 16:10 display

Étirez chaque moment visuel

Boostez votre productivité avec un écran plus grand. L’écran de 17 pouces vous permet de voir plus d’informations à la fois, facilitant les tâches. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire pour moins de défilement et plus de concentration. Avec la couverture colorimétrique DCI-P3 99% (Typ.), profitez de détails vibrants et de couleurs fidèles à la réalité.

L’image représente une animation passant d’un format 16:9 sur l’écran supérieur à un format plus grand 16:10 sur l’écran inférieur. Le logo DCI-P3 99% est visible en bas à droite. Cette transformation met visuellement en évidence l’espace vertical supplémentaire offert par le format 16:10, idéal pour la productivité et le multitâche.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

*DCI-P3 Typique 99%, Minimum 95%. (DCI-P3 : norme de couleur définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).

Écran anti-reflets

Restez concentré, voyez clairement

Profitez d’un écran net et vibrant sans vous soucier des reflets, même en environnement lumineux.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*La luminosité est de 350 nits (Typ.).

Vraie liberté multitâche

Dernier processeur Intel® Core™ Ultra : 18 % de performance pour une productivité améliorée

Profitez de performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux besoins de demain, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant de réaliser même des tâches intensives avec aisance. Que vous créiez du contenu, gériez des flux complexes ou jouiez, il garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Un gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré sur une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.

*Les performances NPU et GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée correspond à « jusqu’à ».

*Le CPU Intel® Core™ UltraCore devrait offrir jusqu’à 18 % de performance supplémentaire par rapport à son prédécesseur, selon les mesures Intel AI (Intelligent Automation).

Multitâche fluide et rapide

Profitez de la mémoire canal LPDDR5 pour une gestion rapide des données et des SSD Dual NVMe pour un accès plus rapide à votre stockage.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

L’image montre un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant à l’écran, illustrant ses capacités multitâches. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, soulignant la performance pour diverses tâches.

L’image montre un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant à l’écran, illustrant ses capacités multitâches. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, soulignant la performance pour diverses tâches.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les options Mémoire et SSD nécessitent un achat séparé, les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

gram Link

Tout connecté

LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils soient iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable concert de technologie.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran du portable affiche la progression du transfert de fichiers, tandis que celui du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transférez facilement des données entre gram et vos appareils mobiles (Android & iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant tous deux le même site web de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, comprenant des photos de nature et d’architecture, illustrant la synchronisation fluide entre les appareils.
Extension et duplication d’écran

Utilisez votre tablette ou smartphone comme second écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « birthday ». L’écran présente une grille de miniatures colorées, chacune étiquetée avec des icônes, indiquant des résultats de recherche filtrés ou catégorisés.
Classification d’images par AI

L’AI classe et étiquette automatiquement les images.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants, accompagné d’un smartphone montrant un participant de l’appel. Ce dispositif illustre une connectivité et un multitâche sans faille pour les réunions virtuelles.
Téléphone comme webcam

Utilisez la caméra performante de votre smartphone pour vos appels vidéo.

Un ordinateur portable et un smartphone sont placés sur un bureau, affichant la même interface de lecture musicale, démontrant la synchronisation audio entre les appareils.
Partage audio depuis le téléphone

Partagez le son de votre smartphone directement sur les haut-parleurs de LG gram.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, diffusant le même morceau « Bubble Gum ». L’écran du portable affiche un lecteur musical, et le smartphone reflète la lecture. Des ondes environnantes illustrent la synchronisation audio.
Passer et recevoir des appels

Passez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone devant un ordinateur portable gris, affichant la même vidéo d’une femme pratiquant le yoga. La scène met en évidence le miroir d’écran ou le partage de contenu entre appareils.
Miroir d’écran

Projetez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le gram.

L’image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. La liste de contacts est à gauche et l’appel en cours avec « Dan » à droite, avec photo de profil et commandes audio. Cela montre la capacité du portable à gérer les appels vocaux.
Partage clavier et souris

Contrôlez votre tablette ou smartphone avec le clavier et la souris de votre gram.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, iOS version 15.2 ou supérieure et Android version 9 ou supérieure requis.

*Pour installer l’application LG gram Link, utilisez le programme [LG Update] pour trouver et installer automatiquement la bonne version. (S’applique aux modèles 2024 et suivants).

*Les tablettes et appareils mobiles ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).

*L’image montre le produit LG gram représentatif à titre illustratif. Voir les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link fera l’objet de mises à jour futures, la planification des mises à jour pouvant varier selon le pays.

Une personne assise sur un canapé profite d’un son immersif en utilisant un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, soulignant une expérience sonore riche et enveloppante. Des ondes sonores en arrière-plan illustrent visuellement l’immersion.

Dolby Atmos

Plongez au cœur du son

Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une expérience auditive riche, expansive et à 360 degrés.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Puissance intelligente, branchez et profitez

Grâce à une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 21,0 heures d’autonomie et à notre assistant AI, gram analyse les habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité énergétique. Boostez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*L’autonomie indiquée représente la capacité maximale lors de la lecture vidéo, avec luminosité à 150 nits, sans Wi-Fi et son via écouteurs (volume par défaut).

*L’autonomie réelle peut varier selon le modèle, la configuration, les applications et la gestion de l’énergie.

*Pour utiliser la fonction de notification d’utilisation de la batterie de l’assistant AI, au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires.

L’image met en évidence les ports latéraux d’un ordinateur portable, incluant HDMI, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), HP/MIC, USB 3.2 gen2 et le Micro SD Card Slot. Elle illustre les options de connectivité polyvalentes de l’ordinateur portable.

Connectivité facile

Connectivité simple et instantanée

Connectez-vous avec gram +view, un stockage haute vitesse, de grands écrans et divers autres appareils. Avec de nombreux ports, profitez d’un véritable paradis plug-and-play pour productivité et divertissement.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

  • Écran IPS 17’’ 16:10 WQXGA (2560x1600) anti-reflets
  • Assistant AI Copilot dans Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé par l’AI | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • Léger : 1 350 g / Batterie haute capacité 77 Wh
  • Dolby Atmos
  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Écran - Taille [pouces]

    17 pouces

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

  • Système - Mémoire

    16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)

  • Écran - Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Système - Carte graphique

    Graphiques Intel® Arc™

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Dimensions/poids - Dimensions [pouces]

    14,9 x 10,2 x 0,63~0,70 pouces

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y25

SYSTÈME

  • Carte graphique

    Graphiques Intel® Arc™

  • Mémoire

    16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

ÉCRAN

  • Luminosité

    350 nits (60Hz, sans fonction tactile)

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Contraste

    1200:1 (typique) / 1500:1 (typique)

  • Type de panneau

    IPS sans fonction tactile (60Hz)

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Taille (cm)

    43,18 cm

  • Taille [pouces]

    17 pouces

CONNECTIVITÉ

  • Bluetooth

    BT 5.3

  • LAN

    10/100 ou Gigabit avec connecteur RJ45 (en option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (en option) (Varie selon les pays et les références SKU)

  • Sans fil

    Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, BTcombo)

BATTERIE

  • Batterie

    Batterie Li-Ion 77 Wh

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo 2,0 W x 2 Smart Amp (puissance maximale 5 W)

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec capteur d’empreinte digitale

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14,9 x 10,2 x 0,63~0,70 pouces

  • Poids (lb)

    2,98 lb

ACCESSOIRES

  • Accessoires

    Adaptateur secteur, câble USB C à C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et les références SKU)

CONCEPTION

  • Couleur

    Couleur : Noir Obsidian Partie A : Magnésium (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : Magnésium (Noir), Clavier : texture (Noir) Partie D : Magnésium (Noir)

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 100 touches, UK : 101 touches avec pavé numérique à 4 colonnes)

  • Dispositif de pointage

    Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes

