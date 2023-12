En outre, une gestion adéquate de la pression de l’air et de la ventilation dans les divers espaces d’un hôpital est essentielle pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Les appareils de traitement d’air de LG sont capables de gérer avec précision la pression de l’air dans les espaces spécialisés tels que les salles d’opération, les unités de soins intensifs et les salles d’urgence afin de garantir des conditions sécuritaires et hygiéniques. Les ventilateurs de récupération d’énergie de LG détectent également les niveaux de CO₂ à l’intérieur et ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour un air plus sain. Ces solutions assurent également une filtration efficace de l’air pour éliminer les bactéries nocives présentes dans l’air. Une mise en œuvre aussi complète des solutions de CVC améliore la sécurité et le confort des patients et du personnel dans un établissement neuf ou rénové.

Qu’il s’agisse de rénover ou d’agrandir un établissement de santé, les administrateurs doivent tenir compte d’innombrables facteurs. LG facilite la vie de ses partenaires dans les hôpitaux en proposant des solutions plus efficaces et efficientes qui offrent aux patients des conditions plus sécuritaires et saines. Les solutions novatrices de CVC de LG continueront à répondre aux besoins du domaine de la médecine à mesure qu’il progresse.