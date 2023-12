L’une des principales préoccupations de tout administrateur d’établissement est de réduire la consommation d’énergie et les coûts. Les solutions de CVC de LG permettent de gérer efficacement la consommation d’énergie afin de réduire les coûts et d’aider les établissements à atteindre leurs objectifs énergétiques. Le compresseur Ultimate Inverter de LG dans le Multi V 5 offre une plage de fonctionnement plus large de 165Hz pour améliorer l’efficacité et la fiabilité. Le contrôle intelligent de la charge avec la commande de détection double détecte à la fois la température et l’humidité pour offrir une gestion précise de la température ainsi que des environnements plus confortables. Les refroidisseurs à défilement de LG offrent également aux établissements commerciaux une solution de rechange écoénergétique et écologique pour le chauffage et la climatisation. Le fonctionnement à vitesse variable permet aux refroidisseurs à défilement de LG de fonctionner à une large gamme de fréquences, ce qui réduit le gaspillage d’énergie, car les unités peuvent précisément moduler la sortie en fonction de la charge requise. Les fonctions de commande globale du système sont l’un des facteurs les plus importants pour réduire la consommation d’énergie et rendre la gestion du système plus pratique. Les commandes pour l’exploitation en temps réel, la surveillance à distance et la programmation détaillée donnent aux administrateurs de l’établissement un avantage pour gérer efficacement le fonctionnement du système et les coûts énergétiques.

Les grands espaces commerciaux présentent des défis en matière de systèmes de CVC et de gestion de l’énergie. Les solutions de CVC de LG permettent cependant aux clients et aux partenaires d’atteindre leurs objectifs et de satisfaire les locataires et les acheteurs grâce à des conceptions variées, un confort inégalé et une grande efficacité.