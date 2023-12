Optimisez votre confort et votre consommation d’énergie grâce aux climatiseurs faisant appel à l’IA

Dans les grands bâtiments, les systèmes d’exploitation infonuagiques peuvent cibler à l’avance les erreurs de fonctionnement pour assurer un entretien plus efficace du système. Si le climatiseur tombe en panne, les administrateurs du système et les utilisateurs peuvent être avertis du problème à l’aide de capteurs et d’alarmes. L’administrateur du système peut alors analyser l’erreur du système et en informer le service d’entretien. Le responsable de l’entretien est désormais en mesure de comprendre le problème et de préparer les outils, les composants et les matériaux nécessaires avant de se rendre sur place. Ce service permet d’assurer un entretien rapide et précis. En outre, l’utilisation d’une base de données complète, la gestion du fonctionnement et l’accès à l’historique d’entretien du système favorisent des temps de réponse plus rapides et évitent une consommation d’énergie supplémentaire tout au long du processus d’entretien.

À mesure qu’ils s’améliorent, les systèmes d’IA deviendront partie intégrante de notre monde et amélioreront l’efficacité énergétique de nombreux systèmes que nous utilisons quotidiennement. À l’avenir, on prédit que la technologie de l’IA améliorera le monde grâce à des climatiseurs capables de reconnaître les activités humaines et de comprendre notre santé et nos humeurs pour un contrôle plus précis et des conditions optimales.

