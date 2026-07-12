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75 Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

75MRGB96B9B_EU.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt
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Produktinformationsblatt

75 Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

75MRGB96B9B
Vorderseite von 75 Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 75MRGB96B9B
Die Vorderansicht des LG Micro RGB evo AI MRGB96, das 2026 auf den Markt kam, zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten roten, grünen und blauen Facetten mit 100-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Ultra, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 und einer Dual AI Engine.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 75-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1673 mm, einer Bildschirmhöhe von 963 mm, einer Höhe von 1027 mm mit Standfuß, einer Tiefe von 44.9 mm und einer Standfläche von 1348 x 359 mm.
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Imaging für das 100-Zoll-Display MRGB95
LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit ultrafeiner Mikro-RGB-Farbsteuerung, 100 % Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert.
LG Micro RGB evo AI MRGB96, unterstützt von RGB Primary Color Ultra, zeigt ein Blumenbild auf dem Bildschirm mit präzise gesteuertem rotem, grünem und blauem Licht von verschiedenen Micro RGB-Engines für ausgewogene Farbe und raffinierten Kontrast.
Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG Micro RGB evo AI MRGB95 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Das Micro RGB auf der rechten Seite, das im LG Micro RGB evo AI MRGB95 verwendet wird, wird im Vergleich zum Mini-LED auf der linken Seite gezeigt, wobei kleinere rote, grüne und blaue Lichtelemente für punktgenaue Helligkeit und präzise Farbsteuerung hervorgehoben werden.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf das LG Micro RGB evo AI MRGB95, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 ist in einem geräumigen, schwarzen Raum nahtlos an der Wand montiert. Es zeigt auffällige Kunstwerke in lebendigen Farben, die mit dem umgebenden Raum harmonieren.
Vorderseite von 75 Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 75MRGB96B9B
Die Vorderansicht des LG Micro RGB evo AI MRGB96, das 2026 auf den Markt kam, zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten roten, grünen und blauen Facetten mit 100-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Ultra, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 und einer Dual AI Engine.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 75-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1673 mm, einer Bildschirmhöhe von 963 mm, einer Höhe von 1027 mm mit Standfuß, einer Tiefe von 44.9 mm und einer Standfläche von 1348 x 359 mm.
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Imaging für das 100-Zoll-Display MRGB95
LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit ultrafeiner Mikro-RGB-Farbsteuerung, 100 % Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert.
LG Micro RGB evo AI MRGB96, unterstützt von RGB Primary Color Ultra, zeigt ein Blumenbild auf dem Bildschirm mit präzise gesteuertem rotem, grünem und blauem Licht von verschiedenen Micro RGB-Engines für ausgewogene Farbe und raffinierten Kontrast.
Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG Micro RGB evo AI MRGB95 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Das Micro RGB auf der rechten Seite, das im LG Micro RGB evo AI MRGB95 verwendet wird, wird im Vergleich zum Mini-LED auf der linken Seite gezeigt, wobei kleinere rote, grüne und blaue Lichtelemente für punktgenaue Helligkeit und präzise Farbsteuerung hervorgehoben werden.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf das LG Micro RGB evo AI MRGB95, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 ist in einem geräumigen, schwarzen Raum nahtlos an der Wand montiert. Es zeigt auffällige Kunstwerke in lebendigen Farben, die mit dem umgebenden Raum harmonieren.

Hauptmerkmale

  • Revolutionäre Farbe mit unabhängiger Micro RGB-Lichtsteuerung und zertifizierter dreifacher 100 % Farbabdeckung
  • Zertifiziert für dreifache 100 % Farbabdeckung in BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB
  • Tausende Dimmzonen mit alpha 11 AI Processor bieten einen außergewöhnlichen Kontrast
  • Der neue alpha 11 AI Processor 4K Gen3 mit Dual AI Engine, der auf dem Know-how von LG OLED basiert, ermöglicht ein AI-gestütztes 4K-Fernseherlebnis
  • Aktualisierungsrate bis zu 330 Hz und ultraglattes Gameplay mit Motion Booster 330
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2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display

CES Innovation Awards – Honoree (MRGB95, 100 Zoll)

Bildgebung

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„8 Jahre als bestes Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB95, unterstützt von RGB Primary Color Ultra, zeigt ein Blumenbild auf dem Bildschirm mit präzise gesteuertem rotem, grünem und blauem Licht von verschiedenen Micro RGB AI-Engines für lebendige, exakte Farben.

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with certified triple 100% color coverage fills the screen with rich, flowing gradients of red, green and blue, delivering 100% coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB.

Zertifizierte dreifache 100 % Farbabdeckung

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit zertifizierter dreifacher 100 % Farbabdeckung füllt den Bildschirm mit satten, fließenden Farbverläufen in Rot, Grün und Blau und bietet eine 100 %-ige Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB.

Micro Dimming Ultra, atemberaubender Kontrast

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 verfügt über den neuen alpha 11 AI Processor 4K Gen3, der auf einer dunklen Leiterplatte in violettem Licht leuchtet und die Dual AI Engine hervorhebt.

Neuer alpha 11 AI Processor 4K Gen3

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Inwiefern ist Micro RGB evo die nächste Entwicklungsstufe von Micro RGB?

Aufbauend auf 13 Jahren OLED-Erfahrung ist das Micro RGB evo unsere erste Generation von RGB TVs – eine bahnbrechende Weiterentwicklung, die über Micro RGB hinausgeht. Durch die Micro RGB-Technologie mit für drei Farbräume zertifizierter Farbabdeckung „100% Color Coverage“ ergeben sich eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und sattere Farben. Der gleiche alpha 11 AI Processor wie bei OLED, der 8,3 Millionen Pixel steuern kann, nutzt von nun an die Micro RGB-Technologie und Micro Dimming Ultra. Dadurch kann eine ultrapräzise Steuerung von Licht und Farbe realisiert werden – für ein deutlich detailreiches und sattes Seherlebnis, wie es nur Micro RGB evo bieten kann.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95: Die neue Farbgeneration liefert ein lebendiges, kristallklares Farbbild mit präzisen Farbtönen in Rot, Grün und Blau. Mit 100 % Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine und Motion Booster 330 Hz mit VRR 165Hz.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95: Die neue Farbgeneration liefert ein lebendiges, kristallklares Farbbild mit präzisen Farbtönen in Rot, Grün und Blau. Mit 100 % Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine und Motion Booster 330 Hz mit VRR 165Hz.

Micro RGB-Technologie

Unsere kleinste RGB-LED für ultrapräzise Farben und Details

Unzählige Micro-RGB-Leuchten, die kleiner als Mini-LEDs sind, bieten eine präzise Helligkeits- und Farbsteuerung, um detaillierte Klarheit und Kontrast zu schaffen, die sogar die Mini-LED von QNED evo übertreffen.¹⁾

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Micro RGB-Technologie zeigt Mini-LEDs, die sich zu einer kleineren Micro RGB entwickeln. Rote, grüne und blaue Lichtelemente bieten eine präzise Farbsteuerung und präzise Helligkeit.

RGB Primary Color Ultra

Revolutionäre Farbe mit zertifizierter dreifacher 100 % Farbabdeckung

Micro RGB evo steuert Licht und Farbe auf Mikroebene. Dadurch kann ein noch breiteres Farbspektrum mit noch besserer Lebhaftigkeit und höherer Genauigkeit dargestellt werden. Micro RGB evo verfügt über eine ultrafeine Farbsteuerung und ist das einzige Fernsehgerät mit 100 % Farbabdeckung nach den drei Standards BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB. Damit deckt das Gerät einen außergewöhnlich breiten Farbraum ab, der von HDR-Kino und digitaler Bearbeitung bis hin zu Display-Technologien der nächsten Generation reicht.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit RGB Primary Color Ultra mit für drei Farbräume zertifizierter Farbabdeckung „100% Color Coverage“ zeigt anhand eines Blumenbilds mit satten, ausgewogenen Farben und raffiniertem Kontrast sein revolutionäres Farbmanagement.

LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit RGB Primary Color Ultra mit für drei Farbräume zertifizierter Farbabdeckung „100% Color Coverage“ zeigt anhand eines Blumenbilds mit satten, ausgewogenen Farben und raffiniertem Kontrast sein revolutionäres Farbmanagement.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit ultrafeiner Mikro-RGB-Farbsteuerung, 100 % Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit ultrafeiner Mikro-RGB-Farbsteuerung, 100 % Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert.

Micro Dimming Ultra

Tausende von Dimmzonen, gesteuert von unserem leistungsstarken alpha 11 AI Processor, sorgen für einen außergewöhnlichen Kontrast

Der alpha 11 AI Processor von OLED, der 8,3 Millionen Pixel steuern kann, versorgt und steuert Tausende von Dimmzonen in Micro RGB evo, um Bilder mit beeindruckendem Kontrast und feinen Details zu liefern.3)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 mit Dual AI Engine

Ultimative 4K-Bildqualität mit dem fortschrittlichsten alpha 11 AI Processor von LG mit Dual AI Engine

Der von LG OLED übernommene alpha 11 AI Processor, der eine Präzision auf Pixelebene ermöglicht, ist mit einer neuen Dual-AI-Engine ausgestattet und unterstützt nun Micro RGB evo. Im Gegensatz zu einzelnen KI-Engines optimiert eine Dual-KI-Engine gleichzeitig Schärfe und Textur und bietet damit eine 4K-Bildqualität, die nicht nur schärfer, sondern auch natürlicher wirkt.4)

Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG Micro RGB evo AI MRGB95 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG Micro RGB evo AI MRGB95 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der LG OLED evo AI G6 verfügt über das UL-Zertifikat „Eyesafe RPF 40“. Dieses Zertifikat bestätigt den Nachweis eines verringerten Blaulichtanteils.

Der LG OLED evo AI G6 verfügt über das UL-Zertifikat „Eyesafe RPF 40“. Dieses Zertifikat bestätigt den Nachweis eines verringerten Blaulichtanteils.

UL-geprüft für niedriges Blaulicht – breite, brillante Farbe, aber angenehm für Ihre Augen³⁵⁾

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

AI HDR Remastering

Optimiere jedes Bild auf HDR-Qualität

Die KI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveaus für eine reichhaltigere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.8)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.9)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.10)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New Program

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden¹³⁾

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen.14)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Design, made to elevate your space

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

Flush-fit Design

Made for absolute spatial integration

With ultra slim bezels, your TV fits flush to the wall, creating a refined silhouette that blends effortlessly with your space.16)

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum nach deinem Geschmack mit einer Vielfalt von Inhalten, aus denen du wählen kannst

Mit LG Gallery+ kannst du auf über 100 Kunstwerke, Umgebungsvideos und andere visuelle Inhalte zugreifen, um deinen Raum aufzuwerten. Mit regelmäßigen Bibliotheksaktualisierungen personalisierst du dein Zuhause mit kuratierten Inhalten, die deinen Stil widerspiegeln.18)

Die LG Gallery+ des LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit BGM und Music Lounge zeigt die Waldseeszene „Forest Evening“ mit einem sichtbaren Music Lounge UI-Panel für Stimmungsmusik, Bluetooth-Wiedergabe und Steuerelemente.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM mit Music Lounge

Mit Musik die richtige Stimmung schaffen

Schaffe die richtige Atmosphäre mit Musik, die zu deinen Bildern passt. Nutze die nach deinen Vorlieben empfohlene Musik oder verbinde dich über Bluetooth, um deine eigenen Titel abzuspielen.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.21)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.34)

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.22)

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.23)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.24)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.25)

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spielen mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 330 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit 165 Hz, AMD FreeSync Premium und VRR. Mit Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, ideal für Gaming-Wettbewerbe.26)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz-HDR-Games auf deinem Fernsehgerät, auch ohne Extra-Gerät, mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.27)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.28)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.29)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielerinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielerinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Sportvorschau von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.30)

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

AI Genre Selection erkennt das Genre des Inhalts, und TruMotion passt das Ruckelniveau so an, dass bei allen Filmen, Sportübertragungen und mehr die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis erzielt wird.

Sport Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.31)

Dolby Atmos

Durch die Wiedergabe von Ton als immersive 360°-Audioobjekte anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine Heimkino-Umgebung, in der Details und Tiefe der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

Die LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

Dolby Atmos FlexConnect

Überall platzieren, überall Dolby erleben

DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.32)

Kombinieren Sie LG TV und Sound Suite für das ultimative Kinoerlebnis

Flexible Platzierung und Expansion

Passen Sie mit Sound Suite Ihr Sound-Setup an Ihren Raum an

Die LG Sound Suite ist vollständig flexibel und bietet über 50 Kombinationsmöglichkeiten. Sie können aus den vielen verfügbaren Lautsprechern wählen und sie kombinieren, um Ihr eigenes Setup zu erstellen, das Ihren Bedürfnissen entspricht.36)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Sound Suite mit DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zeigt einen großen Raum mit verschiedenen Lautsprechern, die im Raum platziert sind und zeigen, wie flexibel und individuell die Sound Suite sein kann.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen hervorhebt.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen hervorhebt.

Umweltfreundlich

Ausgelegt auf Nachhaltigkeit, auf die du vertrauen kannst. Von Institutionen weltweit anerkannt

LG TVs sind auf den Schutz unserer Umwelt ausgelegt und wurden von Intertek für Ressourceneffizienz bei Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen zertifiziert.37)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1) *Die Micro RGB von LG bezieht sich auf die Multi-LED-basierte Farbtechnologie mit der Kombination kleinerer LED-Leuchten als die Mini LED von LG für eine breite Farbwiedergabe.

 

2) Das LG MicroRGB-Display ist von Intertek für eine dreifache 100 % Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18, zertifiziert.

 

3) *Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken nachgestellt.

 

4) *Verglichen mit dem 2025 alpha 9 AI Processor Gen8, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

5) *AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

*Schnellere Verarbeitung im Vergleich zum alpha 9 AI Processor Gen8 2025 entsprechend internem Spec-Vergleich.

 

6) *Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig. 

 

7) *Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

8) *AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

9) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

10) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

11) *Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

13) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

14) *Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

16) *Die Größe des Rahmens variiert je nach Serie und Größe.

*Je nach Anbringungsgegebenheiten kann ein kleiner Spalt zwischen dem Fernsehgerät und der Wand vorhanden sein. Die Installationsanforderungen variieren. Weitere Informationen findest du in der Installationsanleitung.

 

18) *Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Für den vollen Zugriff auf Inhalte und Funktionen ist ein Abo für den LG Gallery+-Service erforderlich.

 

21) *Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast. 

 

22) *Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

23) *Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

 

24) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

25) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

26) *AMD FreeSync Premium-Validierung basierend auf kurzer Eingangsverzögerung, Reduzierung von Stottern und flimmerfreiem Verhalten.

*165 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus kann die Auflösung abnehmen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Der Motion Booster 330 bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 330 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

 

27) *Abonnement erforderlich. Serviceangebote können je nach Mitgliedschaftsplan variieren.

*Nur verfügbar für LG OLED W6, G6, C6 und MRGB95, MRGB9M.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

28) *Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

29) *Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

30) *Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

31) *FILMMAKER Ambient MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE mit Dolby Vision wird unterstützt.

*FILMMAKER Ambient MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

*FILMMAKER Ambient MODE ist bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

32) *Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7 Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

34) *Die Energiesparfunktion gilt nur, wenn sowohl Gallery Mode als auch Always Ready aktiviert sind. Wenn „Always Ready“ ausgeschaltet ist, verbraucht der Gallery Mode die gleiche Energie wie bei eingeschaltetem TV.

 

35) *LG OLED TV-Displays wurden von UL als „Low Blue Light Platinum“ verifiziert.

 

36) *9.1.6 Spatial Audio wird nur aktiviert, wenn Dolby Atmos-Inhalte abgespielt werden.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Das tatsächliche Erlebnis ist von der konkreten Nutzungsumgebung abhängig.

 

37) *Die Ressourceneffizienz gilt für die folgenden Modelle und ist bis zum 31. Dezember 2026 gültig: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85  

*Mehr Infos findest du auf https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home."

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Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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