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65 LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV  pouces 2026

65MRGB87B9B_EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
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Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

65 LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV  pouces 2026

65MRGB87B9B
Vue avant de 65 LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV  pouces 2026 65MRGB87B9B
La vue avant du LG Mini RGB evo AI MRGB87, sorti en 2026, affiche une image cristalline de facettes multicolores clairement définies, avec un écran de 75 pouces, webOS, RGB Primary Color Pro et le processeur alpha 8 AI 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 75 pouces avec un écran de 1 677 mm de large, une hauteur d’écran de 966 mm, une hauteur de 1 032 mm avec pied, une profondeur de 51,6 mm et un encombrement au sol de 1 499 x 359 mm.
Le LG Mini RGB evo AI MRGB87, doté de RGB Primary Color Pro, offre une couverture couleur à 100 % du DCI-P3 et de l’Adobe RGB, certifiés par Intertek.
RGB Primary Color Pro, utilisé dans le LG Mini RGB evo AI MRGB87, présente une image divisée comparant les couleurs LED conventionnelles à gauche avec des bâtiments plus lumineux et plus saturés à droite, mettant en évidence une couverture 100 % DCI-P3 et 100 % Adobe RGB.
Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB87 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 met en évidence la variation de précision grâce à une image divisée comparant les LED conventionnelles à gauche avec des noirs plus profonds et une définition de contraste améliorée à droite, alimentée par le processeur alpha 8 AI.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le LG Shield, appliqué à LG Mini RGB evo AI MRGB87, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 met en valeur une qualité visuellement sans perte en affichant un paysage vibrant avec une profondeur claire contre une zone sombre environnante, reflétant les performances visuelles comme une connexion TV filaire.
Le LG Mini RGB evo AI MRGB87 avec Ultimate Gameplay présente une scène de course dynamique et à grande vitesse avec une incrustation de comparaison floue mettant en valeur Motion Booster 288, tout en prenant en charge 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG et GeForce NOW.
Le LG Mini RGB evo AI MRGB87 est fixé au mur dans un espace de vie spacieux et contemporain, affichant une œuvre d’art abstraite éclatante avec des éléments multicolores tourbillonnants.
Vue avant de 65 LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV  pouces 2026 65MRGB87B9B
La vue avant du LG Mini RGB evo AI MRGB87, sorti en 2026, affiche une image cristalline de facettes multicolores clairement définies, avec un écran de 75 pouces, webOS, RGB Primary Color Pro et le processeur alpha 8 AI 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 75 pouces avec un écran de 1 677 mm de large, une hauteur d’écran de 966 mm, une hauteur de 1 032 mm avec pied, une profondeur de 51,6 mm et un encombrement au sol de 1 499 x 359 mm.
Le LG Mini RGB evo AI MRGB87, doté de RGB Primary Color Pro, offre une couverture couleur à 100 % du DCI-P3 et de l’Adobe RGB, certifiés par Intertek.
RGB Primary Color Pro, utilisé dans le LG Mini RGB evo AI MRGB87, présente une image divisée comparant les couleurs LED conventionnelles à gauche avec des bâtiments plus lumineux et plus saturés à droite, mettant en évidence une couverture 100 % DCI-P3 et 100 % Adobe RGB.
Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB87 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 met en évidence la variation de précision grâce à une image divisée comparant les LED conventionnelles à gauche avec des noirs plus profonds et une définition de contraste améliorée à droite, alimentée par le processeur alpha 8 AI.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le LG Shield, appliqué à LG Mini RGB evo AI MRGB87, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 met en valeur une qualité visuellement sans perte en affichant un paysage vibrant avec une profondeur claire contre une zone sombre environnante, reflétant les performances visuelles comme une connexion TV filaire.
Le LG Mini RGB evo AI MRGB87 avec Ultimate Gameplay présente une scène de course dynamique et à grande vitesse avec une incrustation de comparaison floue mettant en valeur Motion Booster 288, tout en prenant en charge 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG et GeForce NOW.
Le LG Mini RGB evo AI MRGB87 est fixé au mur dans un espace de vie spacieux et contemporain, affichant une œuvre d’art abstraite éclatante avec des éléments multicolores tourbillonnants.

Fonctionnalités principales

  • Couverture couleur double certifiée à 100 % pour une couleur précise sur DCI-P3 et Adobe RGB
  • Performances NPU 5 fois plus rapides grâce au processeur alpha 8 AI 4K Gen3
  • Contraste plus profond avec la variation de précision alimentée par le processeur alpha 8 AI
  • webOS primé offre des expériences d’IA avancées, optimisées par Google Gemini et Microsoft Copilot
  • Le bouton AI déverrouille le hub AI pour une expérience intelligente et personnalisée, sécurisée par LG Shield
Plus
Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Intelligence artificielle

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir Mini RGB evo ?

Le LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec double couverture de couleur certifiée 100 % remplit l’écran de dégradés de couleur riches et fluides, offrant une couverture de DCI-P3 et Adobe RGB à 100 %.

Couverture couleur double certifiée à 100 %

LG Mini RGB evo AI MRGB85 met en évidence la variation de précision pour un contraste amélioré grâce à une image divisée comparant les LED conventionnelles à gauche avec des noirs plus profonds et une définition de contraste améliorée à droite.

Variation de précision pour un contraste amélioré

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

LG Mini RGB evo AI MRGB85 est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec un symbole IA au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisation

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

Qu’est-ce que le Mini RGB evo MRGB87 ?

Le Mini RGB evo MRGB87 est l’une de nos dernières innovations qui offre une qualité d’image supérieure à celle de la QNED. Couverture couleur double certifiée à 100 % garantit une reproduction exceptionnelle des couleurs pour une expérience visuelle riche. Combiné à la variation de précision alimentée par le processeur alpha 8 AI, il est capable de contrôler la lumière avec précision, produisant des visuels aux couleurs riches et éclatantes et aux détails époustouflants.

Couleur primaire RGB Pro

Couverture couleur double certifiée à 100 % pour une expérience visuelle vraiment riche et éclatante

Le Mini RGB evo produit des couleurs rouges, vertes et bleues avec une précision accrue grâce à la technologie de couleur avancée de LG, offrant une reproduction précise et éclatante des couleurs. La reproduction supérieure des couleurs du Mini RGB evo est certifiée pour une couverture à 100 % sur deux normes, DCI-P3 et Adobe RGB, garantissant une expérience de couleurs éclatantes que tout le monde, des amateurs de cinéma aux passionnés de photo, adorera.1)

RGB Primary Color Pro, utilisé dans le LG Mini RGB evo AI MRGB85, présente une image divisée comparant les couleurs LED conventionnelles à gauche avec des bâtiments plus lumineux et plus saturés à droite, mettant en évidence une couverture 100 % DCI-P3 et 100 % Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, utilisé dans le LG Mini RGB evo AI MRGB85, présente une image divisée comparant les couleurs LED conventionnelles à gauche avec des bâtiments plus lumineux et plus saturés à droite, mettant en évidence une couverture 100 % DCI-P3 et 100 % Adobe RGB.

Le LG Mini RGB evo AI MRGB85, doté de RGB Primary Color Pro, offre une couverture couleur à 100 % du DCI-P3 et de l’Adobe RGB, certifiés par Intertek.

Le LG Mini RGB evo AI MRGB85, doté de RGB Primary Color Pro, offre une couverture couleur à 100 % du DCI-P3 et de l’Adobe RGB, certifiés par Intertek.

Variation de précision

Contraste riche alimenté par le processeur alpha 8 AI

Le processeur alpha 8 AI contrôle la lumière avec une précision intelligente, gérant des blocs de variation avancés pour créer un contraste plus profond, améliorant les détails et la clarté de chaque image.2)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 met en évidence la variation de précision grâce à une image divisée comparant les LED conventionnelles à gauche avec des noirs plus profonds et une définition de contraste améliorée à droite, alimentée par le processeur alpha 8 AI.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 met en évidence la variation de précision grâce à une image divisée comparant les LED conventionnelles à gauche avec des noirs plus profonds et une définition de contraste améliorée à droite, alimentée par le processeur alpha 8 AI.

Processeur AI alpha 8 4K de 3ème génération

Moteur d’IA avancé avec des performances NPU X5.0 plus rapides

Notre processeur de nouvelle génération améliore les capacités de votre téléviseur, permettant à l’IA de fournir une expérience visuelle adaptée à vos préférences avec des détails 4K plus nets, un son plus riche et des couleurs éclatantes.. 3)

Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB85 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.

Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB85 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

Remasterisation HDR IA

Améliorez chaque image pour une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et élève la qualité d’image SDR aux niveaux HDR pour des visuels plus riches et plus réalistes.

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.7)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.8)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.9)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV » 

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans11)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Libérez chaque expérience d’IA avec un seul bouton d’IA

Un seul bouton IA suffit pour accéder et contrôler toutes les interactions pilotées par IA. Avec une molette de défilement et une commande vocale instantanée, exécutez des commandes sans effort.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Découvrez des chefs-d’œuvre illimités avec LG Gallery+

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.14)

LG Micro evo AI MRGB85 avec LG Gallery+ affiche des œuvres d’art sélectionnées, des visuels sur le thème de l’espace, des peintures de style coréen et des paysages pittoresques, en alternant chaque pièce à l’écran.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

La LG Gallery+ de LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec BGM et Music Lounge montre la scène de lac forestier « Forest Evening » à l’écran, avec un panneau d’interface utilisateur de salon de musique visible pour la musique d’ambiance, la lecture Bluetooth et les commandes.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.17)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 est fixée au mur sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.18)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.19)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.20)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.21)

Pénétrez dans un monde conçu pour gagner

Gameplay ultime

Jouez pour gagner avec des taux de rafraîchissement augmentés jusqu’à 288 Hz

Vivez une expérience de jeu ultra-rapide grâce au VRR et à l’AMD FreeSync Premium 144 Hz. Avec Motion Booster qui augmente les taux de rafraîchissement pour réduire le flou de mouvement et le tout premier contrôleur certifié BT ULL, profitez de hautes performances, idéales pour les jeux compétitifs.22)

Le LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec Ultimate Gameplay présente une scène de course dynamique et à grande vitesse avec une incrustation de comparaison floue mettant en valeur Motion Booster 288, tout en prenant en charge 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG et GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

NVIDIA GeForce NOW

Le premier Cloud Gaming HDR 4K 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K 120 Hz sur votre TV, même sans appareil extra, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Alimenté par l’architecture NVIDIA Blackwell, profitez d’un Cloud Gaming haut de gamme avec les performances de la GeForce RTX 5080.23)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Profitez d’une latence ultra-faible et de hautes performances dans le Cloud Gaming grâce à la prise en charge du contrôleur Bluetooth ultra-faible latence, réduisant le retard d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le cloud.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 est doté du portail de jeu LG avec une interface de hub de jeu, combinant le contenu en vedette et les tuiles de jeu dans une interface unifiée qui s’étend pour fournir un accès aux applications de jeu Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW et webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portail de jeu LG

Votre hub unique pour le jeu

Explorez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.25)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Immergez-vous dans chaque match

La prévision sportive LG Mini RGB evo AI MRGB85 par AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panneau d’IA à l’écran présentant des prédictions, des informations sur le jeu et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec TruMotion met en valeur le lissage des mouvements dans une scène de football à écran partagé, contrastant une action floue avec TruMotion Off et un mouvement net et clair avec TruMotion On pour mettre en valeur la clarté dans les sports à rythme rapide.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 affiche une scène dramatique d’une personne qui roule dans une voiture, puis une Sports Alert pour un match de football en direct apparaît avec des scores en temps réel et, lorsque l’on clique dessus, passe directement au jeu en direct.
La prévision sportive LG Mini RGB evo AI MRGB85 par AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panneau d’IA à l’écran présentant des prédictions, des informations sur le jeu et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec TruMotion met en valeur le lissage des mouvements dans une scène de football à écran partagé, contrastant une action floue avec TruMotion Off et un mouvement net et clair avec TruMotion On pour mettre en valeur la clarté dans les sports à rythme rapide.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 affiche une scène dramatique d’une personne qui roule dans une voiture, puis une Sports Alert pour un match de football en direct apparaît avec des scores en temps réel et, lorsque l’on clique dessus, passe directement au jeu en direct.
Prévisions sportives par AI Concierge

Recevez des prédictions de jeu avec l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe pour fournir des prédictions de jeu. Encouragez plus fort et soutenez votre équipe armé de ces informations générées par l’IA.26)

TruMotion

Le lissage du mouvement qui s’adapte à tous les genres

AI Genre Selection identifie le genre de contenu et TruMotion ajuste les niveaux de saccades pour le bon lissage pour une expérience visuelle naturelle des films, du sport et plus encore.

Sports Alert

Configurez des alertes et ne ratez jamais un moment

Capturez chaque moment de l’action. Configurez vos alertes et soyez informé des horaires de jeu, des scores de votre équipe et plus encore.

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Offrant un contraste plus clair et des couleurs plus riches, le FILMMAKER MODE s’adapte à votre environnement pour garder les visuels aussi proches que possible de leur forme originale et de l’intention du créateur..27)

Dolby Atmos

En rendant le son sous forme d'objets audio immersifs à 360° plutôt que comme des canaux statiques, le système crée un environnement home cinema où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

La suite LG Sound rehausse chaque scène avec un son plus complet

Suite Sound avec Dolby Atmos Flex Connect

Son immersif adapté à vos préférences

Le DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) de LG TV optimise l’audio en fonction du placement des enceintes, offrant une expérience surround personnalisée et profondément immersive où que vos enceintes soient positionnées.28)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*L’écran LG Mini RGB est certifié par Intertek pour une double couverture couleur de 100 %, mesurée selon la clause 5.18 de l’IDMS v1.2.

 

2)*Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration.

 

3)*Par rapport au processeur alpha 8 AI 2025 4K Gen2 basé sur une comparaison des spécifications internes.

 

4)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

5)*Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

6)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

7)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

8)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

9)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

10)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

11)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

12)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

13)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Le service est disponible via un abonnement payant. Version d'essai gratuite d'un mois avec connexion et enregistrement du mode de paiement. L’abonnement se renouvelle automatiquement vers un abonnement payant, sauf annulation avant la fin de la période d’essai. L’abonnement peut être annulé à tout moment pendant la période d’essai.

 

14)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

15)*16 profils différents sont fournis, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

 

16)*La fonctionnalité d’IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou certains modèles.

*Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

*En fonction des performances de l’appareil, de la taille du fichier et de la vitesse du réseau, la vitesse de transfert des fichiers de LG Link peut varier.

*Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link en fonction des spécifications de votre appareil.

*LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe lorsqu’il est utilisé conformément aux spécifications de mémoire du périphérique.

 

17)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application. 

 

18)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

19)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

20)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

21)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

22)*Validation AMD FreeSync Premium basée sur un retard d’affichage faible, une réduction des saccades et des performances sans scintillement.

*144 Hz est le taux de rafraîchissement maximal basé sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) et ne fonctionne qu'avec les entrées prenant en charge 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*En mode Motion Booster, la résolution peut diminuer pour garantir des performances optimales.

*Motion Booster 288 offre jusqu’à 288 Hz de taux de rafraîchissement avec une résolution Full HD optimisée pour un gameplay ultra fluide.

 

23)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

24)*La latence ultra-faible Bluetooth ne s’applique qu’à certaines LG TV 2026. La fonctionnalité du contrôleur ULL n’est prise en charge que lorsqu’il est connecté à des appareils compatibles.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

*Contrôleur de jeu vendu séparément.

 

25)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

26)*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

27)*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

 

28)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

29)*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

 

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