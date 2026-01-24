75 LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV  pouces 2026

1)*L’écran LG Mini RGB est certifié par Intertek pour une double couverture couleur de 100 %, mesurée selon la clause 5.18 de l’IDMS v1.2.

2)*Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration.

3)*Par rapport au processeur alpha 8 AI 2025 4K Gen2 basé sur une comparaison des spécifications internes.

4)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

5)*Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

6)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

7)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

8)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

9)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

10)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

11)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

12)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

13)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Le service est disponible via un abonnement payant. Version d'essai gratuite d'un mois avec connexion et enregistrement du mode de paiement. L’abonnement se renouvelle automatiquement vers un abonnement payant, sauf annulation avant la fin de la période d’essai. L’abonnement peut être annulé à tout moment pendant la période d’essai.

14)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

15)*16 profils différents sont fournis, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

16)*La fonctionnalité d’IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou certains modèles.

*Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

*En fonction des performances de l’appareil, de la taille du fichier et de la vitesse du réseau, la vitesse de transfert des fichiers de LG Link peut varier.

*Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link en fonction des spécifications de votre appareil.

*LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe lorsqu’il est utilisé conformément aux spécifications de mémoire du périphérique.

17)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

18)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

19)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

20)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

21)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

22)*Validation AMD FreeSync Premium basée sur un retard d’affichage faible, une réduction des saccades et des performances sans scintillement.

*144 Hz est le taux de rafraîchissement maximal basé sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) et ne fonctionne qu'avec les entrées prenant en charge 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*En mode Motion Booster, la résolution peut diminuer pour garantir des performances optimales.

*Motion Booster 288 offre jusqu’à 288 Hz de taux de rafraîchissement avec une résolution Full HD optimisée pour un gameplay ultra fluide.

23)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

24)*La latence ultra-faible Bluetooth ne s’applique qu’à certaines LG TV 2026. La fonctionnalité du contrôleur ULL n’est prise en charge que lorsqu’il est connecté à des appareils compatibles.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

*Contrôleur de jeu vendu séparément.

25)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

26)*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

27)*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

28)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

29)*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.