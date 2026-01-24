Smart TV LG OLED evo AI 4K C6 2026 65 pouces

2)*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

*Le Booster de luminosité s’applique aux OLED C6 66/55/48 pouces

3)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir 100 % color fidelity, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour un noir parfait et une couleur parfaite.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

4)*OLED dispose uniquement de la certification de lumière bleue réduite (RPF40).

5)*Comparé à l’année précédente des modèles OLED evo (processeur alpha 9 AI Gen8).

6)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

7)*Doit être activé via le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

8)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

9)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

10)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

11)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

12)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

13)*La certification LG Shield peut varier en fonction du modèle.

*Install Protection n’inclut pas les installations d’applications de sources inhabituelles, autres que les applis LG, etc.

*Des mises à jour logicielles régulières sont nécessaires pour une protection continue de 5 ans.

*La protection et le chiffrement des données sont assurés en cas d'utilisation normale

14)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

15)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

16)*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync compatible avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les GPU plus anciens ne prennent pas en charge la compatibilité G-Sync.

17)*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un « temps de réponse de 0,1 ms (gris-à-gris) et des performances de jeu qualifiées ».

18)*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*83/77/65/55/48/42 pouces de l’OLED C6 ne dispose que de la certification ClearMR 10000.

*ClearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

19)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, C6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

20)*La latence ultra-faible Bluetooth ne s’applique qu’à certaines LG TV 2026. La fonctionnalité du contrôleur ULL n’est prise en charge que lorsqu’il est connecté à des appareils compatibles.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

*Contrôleur de jeu vendu séparément.

21)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

22)*Les exigences d’installation peuvent différer.

24)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

27)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

28)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

29)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

30)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

31)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

32)*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Le FILMMAKER MODE ambiant fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

33)*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

34)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.