Smart TV LG OLED evo AI B4 4K de 77 pouces OLED77B4

Ik had het geluk om de LG B4 televisie uit te proberen, en ik ben zeer tevreden met wat deze tv te bieden heeft.

Het design is stijlvol met smalle randen en een dun profiel. Aan de achterkant zit een iets dikkere sectie waar de elektronica en speakers zich bevinden. Het lichte gewicht van de tv was een aangename verrassing, wat het installeren gemakkelijker maakt. Het monteren van de pootjes was echter een uitdaging; dit moet zeker met twee personen gebeuren, net als het verplaatsen van de televisie.

De installatie verliep vlot, met een eenvoudig te volgen stappenplan. Het enige probleem dat ik tegenkwam, was bij het aansluiten van het kastje van de kabelleverancier. De televisie bleef vragen om een postcode, wat in dit geval niet relevant was. Nadat ik dit probleem had opgelost, was de installatie snel afgerond.

De interface van de televisie is eenvoudig in gebruik en goed aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Een klein minpunt is dat er een paar grote knoppen onderaan het scherm staan die je niet kunt verwijderen, wat ik storend vond. Het aanbod van apps in de store is ruim voldoende, hoewel ik de F1-app mis. De interface reageert over het algemeen snel, maar sommige apps met veel data kunnen wat traag zijn. Na een software-update merkte ik dat mijn dashboardindeling gereset was, wat een beetje vervelend was omdat ik alles opnieuw moest instellen.

Het beeld is haarscherp met rijke kleuren en diepe zwarttinten. Standaard is het beeld iets te donker, dus ik heb wat aanpassingen gedaan om het naar mijn voorkeur af te stellen. De kijkhoek is indrukwekkend; zelfs vanuit een schuine hoek blijft het beeld helder en scherp.

De afstandsbediening is eenvoudig en werkt over het algemeen goed. Een nadeel is echter dat de 'OK'-knop ook fungeert als scrollwiel, wat soms onbedoeld de muisfunctie inschakelt. Dit kan vervelend zijn, vooral omdat het vaak per ongeluk gebeurt. Ik heb ook gemerkt dat de muisfunctie inschakelt als je de afstandsbediening wild oppakt of schudt. Helaas heb ik nog geen manier gevonden om dit uit te schakelen.

De geluidskwaliteit is helder en krachtig, en het volume kan flink omhoog zonder vervorming.

De AI-functies zijn aanwezig, maar ik heb nog geen verschil gemerkt. Dit kan zijn omdat ik de televisie nog niet lang genoeg gebruik, en het systeem mogelijk nog moet leren.